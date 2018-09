C. Ronaldo khoe cặp đùi gân guốc, bóng nhẫy và 'đắt nhất thế giới'

Siêu sao Real chia sẻ khoảnh khắc thư giãn trên du thuyền với đôi chân cơ bắp, bóng nhẫy của anh.

Hình ảnh 'cặp giò' được C. Ronaldo chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram.

CR7 nổi tiếng với những cú sút phạt trái phá từ đôi chân đầy sức mạnh của anh. "Tuy nhiên, rất khó để thấy cặp giò đặc biệt của cầu thủ Real Madrid từ những máy quay truyền hình xa xôi. Do đó, CR7 cho phép các fan theo dõi Instagram của anh được xem kỹ hơn", tờ The Sun bình luận.

Hình ảnh C. Ronaldo tắm nắng, kéo cao quần khoe hoàn toàn cơ bắp ở đùi, mức độ rám nắng và bóng nhẫy của "cặp giò" được anh đăng tải trên trang cá nhân. Tiền đạo sinh năm 1985 chú thích "Tươi mới" cho hình ảnh như muốn hướng tới trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Juventus ở chung kết Champions League ở Cardiff, Wales ngày 3/6.

Chia sẻ của CR7 thu hút các fan với nhiều bình luận tỏ rõ sự bất ngờ sửng sốt như "Wow", "I love you", "Only you, number one"...

Đôi chân của C. Ronaldo được Real mua bảo hiểm với mức hơn 100 triệu euro - được coi là thuộc hàng "khủng" nhất làng bóng đá thế giới.

Biển xanh nơi CR7 thư giãn trước trận chung kết Champions League. Ảnh: TS.

Chuyến đi nghỉ của C. Ronaldo không có sự xuất hiện của bạn gái Georgina Rodriguez - người ở lại Madrid và tranh thủ thời gian tới phòng khám của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có tên Rafik. Hiện tại, rộ thông tin người đẹp đang mang trong mình giọt máu của C. Ronaldo.

