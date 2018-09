'Bom kiện tụng' sắp nổ ở CLB An Giang

'Khi còn thi đấu, đôi khi vì thương hiệu của đội bóng, họ còn cố gắng xoay sở để trả', một cầu thủ buồn bã nói.

Chưa một cuộc hẹn nào được lãnh đạo CLB An Giang đưa ra với các cầu thủ sau trận thua Cần Thơ 0-3 ở trận play-off. Hết trận, toàn đội An Giang lủi thủi thu dọn hành trang rồi ra về. Hình ảnh ấy trái ngược hoàn toàn “ngày hội” năm ngoái trên sân Long Xuyên khi An Giang lên chơi V-League sau 16 năm chờ đợi…

An Giang (áo đỏ) như sắp vỡ tổ ngày xuống hạng. Ảnh: KL.

Theo một lãnh đạo đội bóng này, hiện nay chưa thể nói được gì về tương lai của CLB sau khi rớt xuống hạng nhất và đối diện hàng loạt vấn đề. Tương lai đội bóng phải chờ những cuộc họp cấp thượng tầng thời gian tới. Vì vậy, vấn đề “tồn tại hay không tồn tại” của đội bóng miền Tây vẫn là dấu hỏi lớn. Trong trường hợp ngân sách địa phương không tiếp tục rót xuống (khoảng 20 tỷ đồng một mùa) và không có nhà tài trợ nào đứng ra gánh, An Giang có thể nói lời từ giã.

Hiện nay, tâm trạng của các cầu thủ An Giang vừa buồn, vừa lo lắng cho những khoản tiền mà CLB còn nợ. “Khi còn thi đấu, đôi khi vì thương hiệu của đội bóng, họ còn cố gắng xoay sở để trả. Nhưng nếu giải đã kết thúc hẳn, chẳng biết chúng tôi có nhận được đủ các khoản tiền mà CLB còn nợ không. Tiền lương tháng 8, tiền ăn, tiền thưởng và đặc biệt là tiền lót tay CLB còn chưa trả. Chúng tôi lo An Giang sẽ như Kiên Giang ngày nào. Không rõ, VFF, VPF có biện pháp nào để can thiệp không”, một cầu thủ xin giấu tên buồn bã cho biết trước khi ra về.

Tổng số nợ mà An Giang nợ các cầu thủ lên tới khoảng trên 4 tỷ đồng. Trước trận play-off, lãnh đạo CLB đã xoay sở một số tiền để “trấn an” các cầu thủ trước giờ ra sân. Nhưng tất cả chỉ như muối bỏ biển. Vấn đề của An Giang là họ hiện vẫn còn chưa nhận được tiền từ nhà tài trợ chính lên đến 14 tỷ đồng. “Nếu nhà tài trợ trả đủ, chúng tôi không đến nỗi nợ nần cầu thủ như thế này”, một lãnh đạo nói.

Đội bóng miền Tây đang đối diện nguy cơ bị các cầu thủ kiện vì chậm trả tiền như hợp đồng đã ký. Trước mắt, nhóm 4 cầu thủ nội bị đơn phương thành lý hợp đồng cách đây chưa lâu đã lên kế hoạch sẵn sàng cùng CLB ra tòa nếu thứ 5 tới đây, đội bóng không trả số tiền lên đến trên một tỉ đồng còn nợ của 4 cầu thủ. Bên cạnh đó, tiền đạo Felix - người cương quyết không ra sân thi đấu để phản đối lãnh đạo CLB - cũng đang “rục rịch” công việc tương tự. Ngoài ra, nếu không trả tiền, các cầu thủ hiện nay trong đội An Giang cũng sẵn sàng “đứng lên” đòi quyền lợi chính đáng.

Trái ngược với không khí ảm đạm của An Giang, CLB mới thăng hạng V-League Cần Thơ đang có những ngày tràn đầy hạnh phúc và những kế hoạch lớn. Nhiều cán bộ lãnh đạo của CLB đã xuống sân Gò Đậu (Bình Dương) chứng kiến giây phút lên hạng của đội bóng. Ngay sau chiến thắng, ngoài việc tính toán các khoản thưởng (trước mắt hơn 2 tỷ đồng), tiệc mừng công cho các cầu thủ, lãnh đạo đội bóng cũng hướng đến mùa giải 2015 bằng những kế hoạch lớn.

Tấm vé lên chơi giải đấu cao nhất Việt Nam là mong mỏi 20 năm qua của bóng đá Cần Thơ. Ở hai lần dự trận play-off trước, đội bóng Tây Đô đều thua.

Ngọc Hà