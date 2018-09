Bị 'treo tay', Hữu Hà vẫn đoạt Siêu Cup Việt Nam

Chủ công của tuyển Việt Nam được đăng ký làm HLV phó kiêm VĐV, sẵn sàng ra sân thi đấu.

Tại Siêu Cup bóng chuyền Việt Nam vừa kết thúc, đội trưởng tuyển Việt Nam đoạt HC bạc SEA Games 28 giành danh hiệu cao nhất cùng đội Biên Phòng dù không ra sân phút nào.

Hữu Hà (trái) không được thi đấu ở cấp CLB sau rắc rối với Đức Long Gia Lai. Ảnh: KL.

Cuối năm ngoái, sự nghiệp của chủ công cao 1m90 quê Thái Bình nổi sóng khi anh quyết định chia tay Đức Long Gia Lai. Những ràng buộc kỳ lạ trong hợp đồng, hai bên cũng không thỏa thuận được về mức phí đến bù, nên cuộc ra đi của Hữu Hà đã bế tắc. Anh rời Đức Long Gia Lai nhưng cũng không được thi đấu cho bất cứ đội bóng nào ở hệ thống giải quốc nội. Hữu Hà mất cả vòng một giải quốc gia, vừa mới đây là Siêu Cup và tới đây anh cũng không thể dự cả vòng hai giải quốc gia.

Dù không thi đấu một trận chính thức nào, anh vẫn được đặc cách triệu tập vào đội tuyển Việt Nam, thậm chí còn được trao băng đội trưởng. Cựu binh 34 tuổi dẫn dắt các đồng đội trẻ xuất sắc giành tấm HC bạc SEA Games 28.

Trong nghịch cảnh bị “treo tay”, Hữu Hà vừa có được niềm vui lớn, có thể coi như sự khởi đầu mới hoàn hảo là danh hiệu ở Siêu Cup bóng chuyền trong vai trò của một HLV. Anh được Biên Phòng tín nhiệm làm HLV phó của đội, đồng thời cũng sẵn sàng ra sân thi đấu khi đủ điều kiện. Với uy tín, đẳng cấp, cùng ưu thế của một chủ công vẫn đang thuộc diện hàng đầu, Hữu Hà góp một phần quan trọng để cùng ban huấn luyện tạo nên một đội hình gần như không có ngôi sao với lối chơi tập thể đầy hiệu quả, khó lường.

Biên Phòng của tân HLV phó Hữu Hà thẳng tiến tới ngôi vô địch một cách đầy thuyết phục, trong đó đặc biệt có tới hai lần đánh bại đội đương kim vô địch Thể Công Binh Đoàn 15 với tỷ số 3-0 ở vòng bảng và 3-1 ở chung kết.

Cũng ở Siêu Cup, ngôi đầu giải nữ tiếp tục thuộc về Thông tin LienVietPostbank của HLV phó kiêm chủ công Phạm Thị Yến, sau khi đánh bại Ngân hàng Công thương Việt Nam do Phạm Kim Huệ làm trụ cột với tỷ số 3-0 trong trận chung kết. Do thiếu vắng Ngọc Hoa lẫn Ngọc Diễm vì vấn đề thể lực và chấn thương, Bình Điền Long An chỉ đoạt hạng ba nữ.

Thư Minh