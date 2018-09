Bị thủng lưới, thủ môn Than Quảng Ninh vẫn có iPad

Không thể giữ sạch mành lưới trong trận gặp Bình Dương, Tuấn Linh vẫn cầm iPad Air 2 của CĐV đặc biệt về nhà.

Trước trận đấu Bình Dương - Than Quảng Ninh chiều nay, ông Trần Lê Trung - Chủ tịch Hội CĐV Than Quảng Ninh cho biết treo thưởng iPad trị giá 21 triệu đồng cho thủ môn đội nhà nếu giữ sạch mành lưới trước Bình Dương. Tuấn Linh có trận đấu khá xuất sắc và giữ sạch mành lưới đến phút cuối cùng. Khi trận đấu đếm ngược từng giây kết thúc, Bình Dương có bàn rút ngắn do công của Mai Tiến Thành.

Ông Trung xuống sân thưởng nóng cho thủ môn Tuấn Linh. Ảnh: Tính Anh.

Dù vậy, ông Trung vẫn quyết định xuống sân trao cho thủ môn Tuấn Linh iPad Air 2 ông mua sẵn và mang từ Quảng Ninh vào Bình Dương. Theo ông Trung, Tuấn Linh vẫn xứng đáng có món quà bởi có 90 phút giữ sạch mành lưới bằng phong độ xuất sắc, đóng góp lớn vào thành tích giành chiến thắng 2-1 của đội bóng đất mỏ.

Ông Trần Lê Trung là CĐV gây tiếng vang trong làng bóng đá nội khi bỏ tiền túi mua những món quà đắt tiền để tặng cầu thủ sau mỗi trận thắng trên sân khách. Từ đầu mùa giải đến nay, Than Quảng Ninh có ba trận trên sân khách và giành chiến thắng cả ba. Ở hai trận thắng đầu tại Đồng Nai và Cần Thơ, ông Trung tặng iPhone 6 Plus cho tiền đạo ghi bàn. Ở trận này, iPad Air 2 trở thành phần thưởng nóng.

CĐV sinh năm 1975 tâm sự ông treo thưởng nhằm “tiếp lửa đường xa” cho cầu thủ Than Quảng Ninh ở trận đấu trên sân đối phương. Ông cho biết, chỉ mong các học trò HLV Đinh Cao Nghĩa có thể “lấy được những gì tôi treo thưởng, đồng nghĩa thành tích đội bóng sẽ bay cao”.

Tiền đạo Quang Hải, người ghi cả hai bàn thắng vào lưới Bình Dương hôm nay, cũng được thưởng nóng 30 triệu đồng. Ông Trung quyết định móc hầu bao vì ấn tượng với màn trình diễn của chân sút người Khánh Hòa. Tập thể CĐV của Than Quảng Ninh cũng góp tiền thưởng cho đội bóng 30 triệu đồng.

