Bí mật tình yêu của kình ngư 'xấu tính' Sun Yang

Ngôi sao bơi lội người Trung Quốc thú nhận rằng anh 'ám ảnh' với các tiếp viên hàng không.

Kình ngư Trung Quốc khiến mọi người ám ảnh với hàm răng lởm chởm ví như răng cá mập. Ảnh: Twitter.

Sun Yang vốn được biết đến là kình ngư tài năng, cá tính, ngạo mạn và thích gây hiềm khích với các đối thủ. Tuy nhiên, chàng trai có hàm răng xấu bị ví như "răng cá mập" này lại là một con người khác khi yêu.

Vào đầu năm 2013, nhà vô địch bơi lội Trung Quốc tiết lộ rằng anh đang hẹn hò một nữ tiếp viên hàng không có tên Li Ling hơn 5 tuổi. Là ngôi sao thể thao nổi tiếng sau thành công của Olympic London, chuyện tình của Sun Yang ngay lập tức thu hút sự chú ý của các fan và truyền thông. Cuộc sống bị "soi" quá đà buộc kình ngư 9X phải lên tiếng đề nghị cho anh và bạn gái có không gian riêng và "đừng làm tổn thương người tôi yêu mến".

Rất ít thông tin về bạn gái Sun Yang được hé lộ ngoài tên tuổi và nghề nghiệp cùng chiều cao 1m78 ấn tượng. Nhà vô địch Olympic Rio cự ly 200m tự do chia sẻ thêm rằng Li Ling là người tình cảm, chính chắn và cả hai gặp nhau trong một chuyến bay mà anh, vốn ám ảnh với các tiếp viên hàng không, bị xiêu lòng trước cô.

"Tôi không nghĩ rằng khoảng cách tuổi tác là trở ngại. Cô ấy là một phụ nữ bình thường và tôi hy vọng chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp", kình ngư cá tính người Trung Quốc cho biết. Sun Yang cũng khẳng định, những tin đồn không hay trên mạng xã hội đã nói quá lên về chuyện tình cảm của họ.

Sun Yang từng có mối tình gây ồn ào với tiếp viên hàng không hơn 5 tuổi. Ảnh: AFP.

Hiện không rõ hai người còn yêu nhau không nhưng theo giới truyền thông Trung Quốc, mối tình lãng mạn có ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp đường đua xanh của Sun Yang, khiến anh xao nhãng tập luyện.

Kình ngư "xấu tính" sinh ra trong một gia đình có kinh tế vững và truyền thống thể thao khi bố mẹ đều là giảng viên đại học ở Hàng Châu và cũng là các cựu VĐV bóng chuyền. Thừa hưởng chiều cao "khủng" của bố mẹ, Sun Yang hiện cao 1m98 và cũng theo nghiệp thể thao, nhanh chóng nổi tiếng từ Olympic ở quê nhà năm 2008.

Năm 2005, Sun Yang được chọn vào đội bơi tỉnh Chiết Giang khi mới 13 tuổi. Tại Olympic ở quê nhà 8 năm trước, kình ngư tuổi teen là VĐV bơi nhanh thứ 7 ở cự ly 1500m tự do. Một năm sau đó, Sun Yang giành HC đồng giải vô địch thế giới cũng ở cự ly này. Tại Olympic London 2012, anh vô địch 400m và 1500m tự do, về thứ ba bơi tự do tiếp sức 4x200m và giành HC bạc ở 200m tự do cùng 'Hoàng tử bơi lội xứ Hàn' Park Tae-hwan.

Tại Olympic Rio, Sun Yang vừa giành HC vàng 200m và HC bạc 400m tự do. Tuy nhiên, kình ngư Trung Quốc lại gây chú ý vì hành vi khiêu khích đối thủ Mac Horton của Australia trong một buổi tập cùng gương mặt có phần gian xảo với hàm răng lởm chởm. Chàng trai 24 tuổi kiêu ngạo tự coi mình là "Ông vua của thế giới".

Kình ngư 'xấu tính' có ngón tay thuôn dài thon thả được cho là tướng người nhàn hạ, giàu có mà không phải làm việc vất vả theo quan niệm của người Trung Quốc. Ảnh: NewsAu.

Hoàng Trang