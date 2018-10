Becks bị chê gượng gạo tại lễ ra mắt xe mới của Vinfast

Cựu danh thủ Anh làm khách mời đặc biệt của hãng xe Việt Nam khi đang phải hứng nhiều chỉ trích vì hành vi lái xe vượt quá tốc độ.

David Beckham tại buổi ra mắt hai mẫu xe mới của Vinfast. Ảnh: GE.

Chiều 2/10, Beckham tới dự Paris Motor Show với tư cách khách mời của Vinfast. Cựu danh thủ người Anh cùng với Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy xuất hiện trên sân khấu để chia sẻ cảm xúc về hai mẫu xe mới của Vinfast là Lux A2.0 và Lux SA2.0. Đây là những sản phẩm đầu tiên của thương hiệu xe hơi Việt Nam sau gần một năm triển khai.

Theo Mirror, Becks có phần "gượng gạo" và "bối rối" khi góp mặt tại sự kiện này. Cựu ngôi sao MU khoanh tay sau lưng, hai tay siết chặt, ngó nghiêng một chút vào bên trong chiếc xe và đưa ra nhận xét: "Thật không thể tin được, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy Vinfast đã cho ra đời những mẫu xe đầu tiên. Thực sự khó tin. Vinfast là điều kỳ diệu của Việt Nam".

Becks sau đó tiếp tục: "Rất đẹp, bóng láng, hiện đại, công nghệ cao, một sản phẩm cao cấp. Thật đáng kinh ngạc. Chúc mừng các bạn". Cựu danh thủ 43 tuổi sau đó chụp ảnh lưu niệm với các thành viên ban tổ chức, kết thúc phần việc của mình tại buổi lễ.

Becks chắp hai tay sau lưng khi được hỏi cảm nhận về mẫu xe mới của Vinfast. Ảnh: GE.

Đại diện phát ngôn của Vinfast cho biết công ty hợp tác với Beckham bởi anh là ngôi sao hàng đầu thế giới, có sức ảnh hưởng lớn:"Chiến lược của chúng tôi là cạnh tranh ở mức độ cao nhất trên toàn cầu và David Beckham là người phù hợp trong kế hoạch này".

Tuy nhiên, Chủ tịch Hiệp hội ôtô Anh Edmund King cho rằng việc hợp tác với Becks vào thời điểm này là không thích hợp. "Vinfast rõ ràng muốn mượn danh tiếng của Beckham để quảng bá cho sản phẩm của mình. Nhưng có lẽ đây không phải là thời điểm lý tưởng", ông Edmund King nói.

Thời gian vừa qua, cựu thủ quân tuyển Anh phải nhận rất nhiều chỉ trích vì hành vi lái xe vượt quá tốc độ. Becks bị cáo buộc lái chiếc Bentley với tốc độ 95km/h trên đường A40 chỉ cho phép chạy tối đa 64km/h ở London hôm 23/1. Tuy nhiên, tuần trước luật sư Nick Freeman giúp Becks trắng án trước tòa.

Theo luật sư Freeman, thông báo vi phạm được gửi tới công ty Bentley Motors Ltd - đơn vị đăng ký chiếc xe hôm 7/2. Theo luật, thông báo vi phạm chỉ có hiệu lực trong vòng 14 ngày kể từ khi vụ việc xảy ra. Hạn chót để công ty Bentley Motors Ltd nhận thông báo về cáo buộc đối với Becks là hôm 6/2. Thông báo vi phạm này vì thế không hợp lệ do đến muộn một ngày.