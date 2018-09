Bầu Hiển xuống sân động viên CLB Quảng Nam sau thất bại trước Hà Nội

Văn Quyết có cuộc trao đổi với bầu Hiển. Bàn thắng của Văn Quyết giúp CLB Hà Nội trở lại ngôi số 1 trên bảng xếp hạng sau vòng 25. Hiện tại, Hà Nội, Quảng Nam và Thanh Hóa có cùng 45 điểm. Đội bóng thủ đô vượt trội về hiệu số bàn thắng so với đội nhì bảng Quảng Nam (+23 so với +12) và đội thứ ba Thanh Hóa (+14). Ở lượt đấu cuối, chỉ cần thắng Than Quảng Ninh, CLB Hà Nội sẽ bảo vệ thành công chức vô địch. Trong số ba đội, Thanh Hóa gặp bất lợi nhất khi thua Quảng Nam ở thành tích đối đầu. Trong trường hợp thắng CLB SLNA ở vòng 26, Thanh Hóa vẫn phải chờ kết quả các trận Hà Nội - Than Quảng Ninh, Quảng Nam - TP HCM mới biết có vô địch hay không.