Bầu Đệ với dự án kinh doanh 'nổi da gà'

Tháng 10 tới đây, bầu Đệ sẽ khai trương đài hóa thân tại Thanh Hóa. Đây là dự án kinh doanh mới nhất của ông bầu cá tính này.

Đài hóa thân có tên Phúc Lạc Viên rộng 3,8 ha cách trung tâm TP Thanh Hóa khoảng 8km. “Dự án được thực hiện từ lâu, tháng 10 này sẽ đi vào hoạt động”, ông Chủ tịch CLB Thanh Hóa cho biết. Đài hóa thân của bầu Đệ có kinh phí đầu tư nhiều tỷ đồng.

Bầu Đệ đầu tư đài hóa thân ở Thanh Hóa. Ảnh: Kỳ Lân.

Là doanh nhân nổi tiếng của xứ Thanh, ông Đệ trao đổi về ý tưởng kinh doanh độc đáo của mình: “Tôi là người lính giữa thời bình. Quan điểm của tôi khi kinh doanh là làm những gì có thể phục vụ trực tiếp cho đời sống dân sinh. Tôi đã đầu tư xây bệnh viện, trường trung cấp y dược và nay đầu tư nhà hỏa táng cũng đều nằm trong quan niệm đó. Tôi nghĩ đó là nhu cầu thiết thực của con người, là xu hướng thời đại sao mình phải tránh né”.

Ban đầu, bầu Đệ còn có ý định đầu tư mô hình nhà hỏa táng tại Nghệ An. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, ông đành phải gác lại dự định tại xứ Nghệ. “Mọi thứ đã lên kế hoạch, chỉ còn chờ 'bấm nút' để khởi công nhưng cuối cùng đành dừng lại. Nếu không cả hai công trình ở Thanh Hóa và Nghệ An đã đi vào hoạt động cả”, ông nói.

Bầu Đệ từng công tác ở ngành công an, sau đó nghỉ mất sức và chuyển sang kinh doanh. Ông được đánh giá là người mạnh mẽ, nhiều ý tưởng, đáp ứng đúng nhu cầu thực tế nên ông nhanh chóng thành công. Hiện nay, ông là người đứng đầu Hợp tác xã Hợp Lực kinh doanh đa ngành nghề gồm vận tải, bệnh viện, trường trung cấp y. Trên danh thiếp của mình, ông có đến 13 chức danh.

CLB Thanh Hóa dưới sự quản lý, điều hành của ông trở thành thế lực mới của bóng đá Việt Nam. Từ một đội nghèo tài chính, Thanh Hóa trở thành nơi đầu quân mơ ước của cầu thủ. Bầu Đệ có những cách quản lý rất “quái” khiến những cầu thủ dù có “mưu” cỡ nào cũng phải chấp nhận thua ông trong các tranh chấp hợp đồng, đền bù.

Sau mùa giải 2014 giành hạng ba, bầu Đệ cùng CLB Thanh Hóa đang hướng đến ngôi vị vô địch mùa giải 2015. Hiện đội bóng xứ Thanh đã có chữ ký của tiền đạo “bò mộng” Timothy và họ đang tìm một HLV đủ sức đưa đội đến vị trí cao nhất V-League.

Ngọc Hà