Bận thi đấu ở Nga, C. Ronaldo không quên tâm sự với con trai dịp sinh nhật

Siêu sao sinh năm 1985 khoác áo tuyển Bồ Đào Nha dự Confederations Cup ở Nga.

C. Ronaldo đăng tải hình ảnh thoại video chúc mừng sinh nhật con trai. Ảnh: TT.

Cristiano Jr sinh ngày 17/6/2010 tại San Diego, California, Mỹ. Danh tính mẹ của cậu vẫn còn bí mật. Nguồn tin từ Bồ Đào Nha tiết lộ C. Ronaldo chi 10 triệu bảng để người phụ nữ bí ẩn mang thai và sinh Cristiano Jr.

Dịp sinh nhật 7 tuổi của Cristiano Jr, chân sút Real Madrid không thể ở bên vì bận thi đấu tại Nga. C. Ronaldo thoại video với con trai để cả hai nhìn thấy mặt nhau, trò chuyện và anh gửi lời chúc tới chú nhóc. Hình ảnh hai bố con FaceTime được C. Ronaldo chia sẻ trên trang cá nhân, thu hút lượng lớn "like" và bình luận.

"Chúc mừng tình yêu của bố. Con đang dần trưởng thành một chàng trai, người đàn ông. Bố tự hào về con. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ ở bên nhau. Bố yêu con", CR7 viết dòng chú thích tình cảm cho hình ảnh.

Hai ngày sau sinh nhật con trai, C. Ronaldo có trận ra quân hòa 2-2 với Mexico tại Confederations Cup.