Bạn gái C. Ronaldo tung ảnh nóng dập tin đồn

Georgina Rodriguez đăng tải hình ảnh táo bạo trên trang cá nhân khẳng định cô không bị mất việc và phải nhờ vả bạn trai.

Hình ảnh đăng tải trên trang cá nhân của Georgina Rodriguez. Ảnh: TT.

Trong ảnh, người yêu mới của C. Ronaldo khoe dáng chuẩn với các đường cong, vòng một căng và đôi chân dài miên man. Vẻ quyến rũ của Georgina Rodriguez càng nổi bật nhờ hình ảnh phản chiếu trong gương. Cô khéo léo check-in địa điểm là nơi làm việc tại một cửa hàng thời trang tại Madrid.

Mới đây, thông tin Georgina Rodriguez bị mất việc và phải nhờ tới sự giúp đỡ của C. Ronaldo để tìm nguồn thu nhập mới rộ lên ở Tây Ban Nha. Tin đồn xuất phát từ tờ El Espanol. Theo đó, Georgina Rodriguez mới đổi chỗ làm, khi di chuyển giữa hai hãng thời trang lớn của Italy. Người mẫu tiếp tục làm việc tại Madrid và ở gần C. Ronaldo.

Tờ El Espanol cho hay Georgina Rodriguez mất việc ở chỗ cũ cũng do yêu C. Ronaldo. Là người yêu công khai đầu tiên của CR7 sau siêu mẫu Irina Shayk, cô liên tục trở thành mục tiêu của giới săn ảnh. Cảm thấy bị làm phiền, người quản lý hãng cũ quyết định cho Georgina Rodriguez nghỉ việc sau khi tham khảo ý kiến cấp trên. Ngay sau đó, bằng mối quan hệ với một hãng thời trang khác lớn không kém, C. Ronaldo nhanh chóng có được sự đồng ý khi xin việc cho người yêu.

Georgina Rodriguez là người yêu công khai đầu tiên của CR7 sau Irina Shayk. Ảnh: Hola.

Đăng tải mới của chân dài xóa tan thông tin cô phải cậy nhờ người tình để tìm chỗ làm mới. Georgina Rodriguez gặp C. Ronaldo ở một sự kiện thời trang tại Paris và cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết. Kể từ khi yêu CR7, cô liên tục có mặt tại các sự kiện thời trang lớn, thậm chí có cả vé vào khu khán đài VIP tại sân vận động Bernabeu mỗi dịp cuối tuần.

Hai người công khai tình cảm từ cuối tháng 11 khi cùng đi chơi tại Paris. Theo tờ AS, cặp đôi hẹn hò được khoảng ba tháng, từ sau Euro 2016.

Georgina Rodriguez hiện rất được lòng mẹ của C. Ronaldo bà Dolores. Vũ công kiêm người mẫu từng xuất hiện trong nhiều cuộc vui với gia đình siêu sao Bồ Đào Nha, đồng thời có dịp cùng bà Dolores tới sân Bernabeu xem bóng đá.

Trọng Nghĩa