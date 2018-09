Bạn gái C. Ronaldo bị chỉ trích 'đến Nga chỉ để khoe nhẫn đính hôn'

Georgina Rodriguez tỏ ra vui vẻ khi biết rằng mình bị ví với nhân vật trong một bộ phim.

Georgina Rodriguez xuất hiện trong trận đấu Bồ Đào Nha - Marốc. Ảnh: NN.

Chân dài Tây Ban Nha bất ngờ xuất hiện trong trận đấu Bồ Đào Nha gặp Marốc tại vòng bảng World Cup. Sau đó, cô thăm thú Moskva trước khi trở lại quê nhà Madrid. Chuyến đi chớp nhoáng của Georgina Rodriguez được truyền thông chú ý với hình ảnh cô đeo nhẫn đính hôn siêu đắt của C. Ronaldo tặng.

Đến sân với nhẫn đắt tiền trên tay, bạn gái CR7 bị nhiều antifan trêu trên mạng xã hội. "Mục đích của cả chuyến đi của cô là khoe nhẫn trên báo chí, chấm hết", "Georgina muốn cả thế giới biết rằng mình vừa đính hôn"... là các bình luận gửi tới người đẹp.

Đáp trả những ý kiến chỉ trích, Georgina Rodriguez tỏ ra bình thản, đáp trả bằng hình ảnh ghép hài hước trên trang cá nhân. "Tôi có giống Gollum trong 'The Lord of the Rings' không", cô viết chú thích đồng thời tạo vote để các fan bầu chọn. Hình ảnh hài hước xuất phát từ nhiều antifan so sánh cô với nhân vật trong phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn".

Hình ảnh hài hước so sánh Georgina Rodriguez với nhân vật trong phim.

Tờ AS ví von Georgina Rodriguez là "viên ngọc quý" trên các mạng xã hội, thu hút sự yêu mến của các fan và cả sự ghen ghét, đố kỵ. Cô từng nhiều lần lên tiếng, nói bóng gió về những người chỉ trích mình.