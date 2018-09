Ánh Viên thắng kịch tính đàn em 16 tuổi

Kình ngư số một Việt Nam nhanh hơn Vũ Thị Phương Anh 0,1 giây, giành HC vàng nội dung 100m bơi ếch tại giải quốc gia chiều 6/10.

Ánh Viên giành 7 HC vàng sau hai ngày thi đấu tại giải quốc gia.

Tại vòng loại, Ánh Viên chỉ về thứ hai với thành tích 1 phút 15 giây 51, chậm hơn 1,19 giây so với Vũ Thị Phương Anh. Tuy nhiên vào loạt bơi chung kết, kình ngư sinh năm 1996 thi đấu xuất sắc hơn khi chỉ mất 1 phút 10 giây 85 để chạm đích. Cô giành HC vàng nhờ nhanh hơn Phương Anh 0,1 giây.

Thất bại ở 100m ếch, nhưng sau đó Phương Anh phần nào trả nợ thành công khi giành HC vàng nội dung 4 x 100m tiếp sức nam nữ. Cô cùng Trần Duy Khôi, Trần Ngọc Thi và Lâm Quang Nhật đánh bại Nguyễn Thị Ánh Viên, Lê Thị Loan, Nguyễn Văn Hưởng và Trương Thế Anh, về nhất, phá kỷ lục quốc gia với thành tích 4 phút 02 giây 60.

Đây cũng là nội dung duy nhất Ánh Viên xuống nước không giành được HC vàng trong ngày thi đấu 6/10. Trước đó cô ẵm trọn 4 HC vàng cá nhân ở nội dung 50m bơi bướm, 100m tự do, 100m bơi ếch và 400m tự do. Sau hai ngày thi đấu, đoàn quân đội đứng đầu bảng tổng sắp với cả 7 HC vàng do Ánh Viên mang về. Số HC vàng kình ngư sinh năm 1996 giành được bằng tổng của cả hai đoàn xếp sau quân đội có được là TP HCM (4) và An Giang (ba).

Nếu chỉ tính các nội dung cá nhân, trong ngày 6/10, tại giải quốc gia 2017, Phương Anh là người duy nhất đánh bại được Ánh Viên. Ngày thi đấu 5/10, kình ngư 16 tuổi đánh bại đàn chị để giành HC vàng nội dung 50m ếch.

Theo VnExpress