Ánh Viên giành HC vàng thứ 8, kết thúc SEA Games 29

Kình ngư vàng Việt Nam về nhất ở nội dung 200m tự do, khép lại Đại hội ở Malaysia với thành tích tương tự hai năm trước.

Ánh Viên về nhất nội dung 200m tự do

Tối 26/8, Ánh Viên chạm đích đầu tiên, phá kỷ lục SEA Games với thành tích 1 phút 59 giây 24 ở cự ly 200m tự do. Kết quả này tốt hơn 0,03 giây so với cột mốc cũ do chính kình ngư Việt Nam xác lập ở Singapore cách đây hai năm.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của cô, Ánh Viên thất bại ở nội dung 50m tự do, khi chỉ về đích thứ 6. Như vậy, nữ kình ngư của Việt Nam kết thúc SEA Games năm nay với 8 HC vàng - tương tự như hai năm trước ở Singapore. Bơi Việt Nam có hai HC vàng khác của Nguyễn Hữu Kim Sơn ở nội dung 400m hỗn hợp và Nguyễn Huy Hoàng cự ly 1.500m tự do. "Tiểu tiên cá" chịu sức ép lớn vì phải thi đấu ở 12 nội dung và gánh mục tiêu giành 10 HC vàng. Ánh Viên bất ngờ thất bại trong buổi thi chung kết đầu tiên ở nội dung sở trường 200m bướm. Kình ngư người Cần Thơ từng phải "cày" ba nội dung chung kết trong một tiếng đồng hồ. Tại SEA Games Malaysia, Ánh Viên chỉ phá ba kỷ lục Đại hội so với 8 kỷ lục lập được ở hai năm trước. 8 nội dung Ánh Viên giành HC vàng là 50m ngửa, 100m ngửa, 200m cá nhân hỗn hợp, 200m tự do, 200m ngửa, 400m tự do, 400m cá nhân hỗn hợp, 800m tự do. Ngày 26/8, đoàn Việt Nam có thêm HC vàng của Nguyễn Huy Hoàng (bơi - 1.500m tự do), Nguyễn Thị Yến Hoa (điền kinh - 100m rào), đồng đội nữ taekwondo, Nguyễn Văn Lai (điền kinh - chạy 5.000m), đội tuyển điền kinh (chạy 4x400m nữ), đội tuyển bóng bàn nam (đồng đội nam).