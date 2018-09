Ảnh nhà Becks dội nước đá hot nhất tuần

Vợ chồng Becks và ba cậu con trai Brooklyn, Romeo, Cruz cũng hào hứng chấp nhận các lời thách đố. Becks làm gương cho các con khi hứng một thùng nước đá to do ba người khiêng đổ lên người. Vic cũng dũng cảm quỳ gối hứng hai xô nước đá do bố con Becks đổ lên đầu. Trong khi đó Brooklyn, Romeo và Cruz gây cười với những phản ứng hài hước khi bị dội nước đá.