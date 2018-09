Ảnh chế hài hước về Roy Keane

Trong cuốn tự truyện mớ mang tên 'The Second Half', Roy Keane kể về cuộc ẩu đả giữa anh và đồng đội Schmeichel trong chuyến giao hữu ở Hong Kong năm 1998. Tác giả Dan Bailey ví Keane và Schmeichel như hai võ sĩ đấm bốc. Hạ gục một anh chàng to cao người Đan Mạch như Schmeichel không phải là việc dễ dàng với Keane.