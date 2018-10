Khoảnh khắc ngọt ngào trong loạt MV đạt giải 'Vinpearl - Trọn niềm vui'

Các video âm nhạc trong cuộc thi "Vinpearl - Trọn niềm vui" tháng 9 hướng đến chủ đề khám phá giới hạn, khẳng định bản thân qua những chuyến đi.

Giải nhất là MV "Bí mật hạnh phúc" của nhạc sĩ Phạm Hồng Phước là cuộc tìm kiếm niềm vui tươi mới để cân bằng cuộc sống. MV giải nhì "Vinpearl Land - Vinpearl Dance" của Á quân So you Think you can dance Tân Nguyễn là hình ảnh đa diện của một chàng vũ công “vẽ lại” cuộc sống qua từng bước nhảy.

10 giải Ba còn lại là tinh thần vui sống mạnh mẽ, không chần chừ của cô gái chơi trống cá tính Mi Ngân; là sự tĩnh tại trong quá trình rèn luyện, hoàn thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của hai chàng trai theo đuổi bộ môn yoga đỉnh cao; là chàng trai khuyến khích mọi người tìm lại nụ cười thật sự và lan tỏa; là ước mơ ngây thơ của cô bé mơ trở thành tình nguyện viên bảo vệ động vật...

Lan tỏa cảm hứng “Trọn niềm vui”

Gây bất ngờ với một ca khúc mang giai điệu rộn ràng, tươi vui và lạc quan, nhạc sĩ Phạm Hồng Phước gửi gắm qua MV "Bí mật hạnh phúc" là “Hạnh phúc không ở đâu xa. Chính là dành thời gian cho bản thân bạn”. Sống chậm lại, tự tại tận hưởng những thú vui cá nhân và lạc quan ngắm nhìn vẻ đẹp cuộc sống... chính là cách Phạm Hồng Phước trải qua kỳ nghỉ tuyệt vời tại Vinpearl Nam Hội An. Ở đây, người xem cảm nhận rõ ràng qua từng khung hình về thiên đường của bình yên và hạnh phúc - nơi để mỗi người có thể gác lại những mỏi mệt, cân bằng lại cuộc sống và lấy sức cho những kế hoạch mới.

Nhạc sĩ Phạm Hồng Phước trong MV "Bí mật hạnh phúc" quay tại Vinpearl Nam Hội An.

Trong khi đó, MV "Pearl your mind, pearl your Body" của Cao Bá Hưng lại là một sự lắng đọng đầy thanh bình và tràn sức sống với thông điệp về thể chất khỏe khoắn nhưng vẫn vô cùng bay bổng.

Hình ảnh trong MV "Pearl your mind, pearl your Body".

Trong không gian riêng tư, tĩnh lặng tại Vinpearl Nha Trang, "Pearl Your Mind, Pearl Your Body” mang đến những thước phim độc đáo nhất từ trước đến giờ với màn trình diễn tuyệt vời của đỉnh cao yoga. Giữa khung cảnh ngập tràn sắc xanh trong lành của biển trời bao la, Cao Bá Hưng cùng người bạn đồng hành khoe trọn vẻ đẹp khỏe mạnh của con người giao hòa với cảnh sắc kỳ vĩ của thiên nhiên. “Như viên ngọc trai lấp lánh kia, hãy rèn giũa tâm trí và cơ thể của bạn để có được cơ thể khỏe mạnh, một tâm trí sáng láng. Một tâm trí sáng suốt điều khiển một cơ thể khỏe mạnh, từ đó cải thiện cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn và trọn vẹn niềm vui”. anh chia sẻ.

MV “Let’s Smile” của Hoàng Minh Tuấn mang đến thông điệp “Hãy cùng cười thật tươi và đừng quên lan tỏa nó đến với mọi người xung quanh”. Nhưng không phải là nụ cười bình thường. Đó là nụ cười mà mắt chúng ta nheo tít lại, chấp luôn cả vết chân chim. Nụ cười mà người đối diện khi nhìn vào mắt ta, họ thấy ta đang hạnh phúc thực sự. Nụ cười giòn tan như khi chúng ta từng là những đứa trẻ vô lo, vô nghĩ.

MV “Let’s Smile” của Hoàng Minh Tuấn.

Những cảnh quay trong MV “Let’s Smile” tập trung vào cảm xúc của du khách tại Vinpearl, đặc biệt là trẻ em. Chúng ta sẽ thấy rằng, Vinpearl thực sự là thiên đường nụ cười bởi nơi ấy luôn tràn ngập tiếng cười. Đó là nụ cười dịu dàng, thảnh thơi của cha mẹ; nụ cười hạnh phúc viên mãn của vợ chồng; nụ cười trong trẻo như thiên thần của các em bé... và ở đó, cũng luôn có nụ cười thân thiện, ân cần thường trực của đội ngũ nhân viên tận tụy.

Nơi chắp cánh cho tình yêu thăng hoa

Và với giới trẻ, không thể ngẫu nhiên hơn khi Vinpearl trở thành điểm hẹn ước của rất nhiều mối tình. Nếu đã lỡ xem qua những MV “Giấc mơ màu xanh” của Trần Văn Hiếu, “Tuổi trẻ là phải đi” của Trương Huy Công và “Đi về nơi bình Yên” của Nguyễn Tăng Duy Tân, chắc hẳn không ít những ai đang FA muốn tìm đến Vinpearl ngay lập tức để tìm kiếm một nửa của đời mình.

Khoảnh khắc lãng mạn của đôi lứa yêu nhau trong MV.

Sự thơ mộng, chất lãng mạn và khoảng trời riêng tư đầy nên thơ là điều không thể phủ nhận ở bất cứ điểm dừng chân nào của Vinpearl. Để từ đây, biết bao mối tình đã chớm nở, thăng hoa và đi đến những đoạn kết viên mãn ngọt ngào.

Hẳn nhiên, Vinpearl là nơi “Đi về nơi bình yên”, nơi chàng trai và cô gái đều có thể lưu lại những kỷ niệm đẹp. Trong một góc nhỏ của Vinpearl Nam Hội An, họ thảnh thơi và bẽn lẽn đạp xe trên con đường phố cổ Hội An dọc bờ sông thơ mộng. Để đến lúc bước chân lên chiếc đu quay trong khu vui chơi giải trí, đôi bàn tay đan vào nhau để trở thành sự gắn kết bền chặt...Và rồi trong buổi chiều nhẹ nhàng của Vinpearl, chàng trai thấy đôi mắt của cô gái thật dịu dàng. Vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây đã khiến tình cảm thêm thăng hoa, và lời yêu sẽ cất lên, vang mãi: “Yêu em, yêu đến tận cùng”.

“Cầm chặt tay và đi cùng ai bình yên, đi về nơi em thấy em vui chẳng cần nơi xa hoa. Lãng phí thanh xuân để làm gì, đừng cứ một mình nghĩ suy”, là thông điệp trong MV "Đi về nơi bình yên".

Không chỉ là thiên đường tình yêu của giới trẻ, Vinpearl còn là bến bờ bình yên để những tình cảm bền bỉ tiếp tục lung linh và mãi vẹn nguyên. MV “Khi chúng ta già” khắc họa chuyến “trăng mật” ngại ngùng dễ thương nhưng tình cảm và sâu lắng của chú Hoàng và cô Thi để ghi dấu kỷ niệm 35 năm ngày cưới. Với “tôn chỉ” không bao giờ là muộn để nói lời thương và cảm ơn người bạn đời, chú Hoàng đã chuẩn bị cho cô Thi một kỳ nghỉ lãng mạn như phim Hàn Quốc tại Vinpearl.

MV "Khi chúng ta già" ghi lại khoảnh khắc tình yêu của cặp "tình già" với thông điệp không bao giờ là quá muộn để thể hiện tình yêu.

Trong một sắc thái khác, MV tình yêu “Yêu anh đi em” có thể khiến người xem cười ngả nghiêng vì sự hài hước của cặp đôi “nàng chúa - chàng tôi”, nhưng vẫn đầy cảm xúc với sự nâng niu chiều chuộng của nam chính dành cho nữ chính. Để cuối cùng, cô gái lạnh lùng, “khét tiếng” kiêu hãnh đã phải bật cười hạnh phúc trước tấm chân tình của chàng trai và tiên cảnh cộng hưởng với những dịch vụ lãng mạn tuyệt vời tại Vinpearl.

MV tình yêu “Yêu anh đi em” với những khoảnh khắc lắng đọng cảm xúc.

Hơi thở hiện đại của những “thước phim du lịch” đúng nghĩa

Được ghi hình tại các điểm đến nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hàng đầu của Vinpearl, các MV đoạt giải đều được đầu tư hình ảnh kỹ lưỡng, phong cách quay chuyên nghiệp và dàn dựng đầy thú vị.

Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của những danh thắng của quê hương, các MV còn tinh tế ghi lại những nét đẹp du lịch rất thời thượng trong dịch vụ, khách sạn, phòng nghỉ của Vinpearl. Rất nhiều MV được nhạc sĩ Minh Khang - Giám khảo chuyên môn của cuộc thi đánh giá cao vì hài hòa giữa âm nhạc và khung cảnh, cảm xúc nhân vật. “Rất nhiều bài dự thi đúng nghĩa là những MV du lịch thật sự, cả về âm nhạc, câu chuyện, cảm xúc và cảnh quay. Đó là thành công lớn nhất của cuộc thi”, nhạc sĩ Minh Khang tâm đắc.

Những khoảnh khắc đẹp của loạt MV đạt giải 'Vinpearl – Trọn niềm vui'

Mang đậm hơi thở của giới trẻ, với tinh thần tự do tận hưởng, nhiều MV còn khiến khán giả mãn nhãn với những ý tưởng rất độc đáo. MV “Vinpearl Land - Vinpearl Dance” là điệu nhảy free style được thoải mái thực hiện tại Vinpearl Safari, Vinpearl Land, trên bãi biển, thậm chí tại sảnh khách sạn hay... trên giường kết hợp cùng âm nhạc sôi động. Riêng MV “Vinpearl Galaxy” lại rất đặc biệt bởi hành trình khám phá Vinpearl của... một người ngoài hành tinh. Đi cùng đó là những ca khúc tự sáng tác về Vinpearl, về cuộc sống phản ánh đúng nhãn quan của giới trẻ.

Những bản nhạc đến từ “Vinpearl - Trọn niềm vui” đều “rất phù hợp với tiêu chí một cuộc thi về du lịch cũng như đáp ứng nhu cầu âm nhạc của thế hệ trẻ”, nhạc sĩ Minh Khang tâm đắc phát biểu sau buổi chấm thi tháng 9.

Hội tụ những gương mặt đình đám trong giới trẻ

Không chỉ riêng trong tháng 9, “Vinpearl – Trọn niềm vui” đã thu hút được đông đảo những tên tuổi được giới trẻ yêu thích. Sức hút của cuộc thi không chỉ bởi sự đặc biệt của cuộc thi MV du lịch hay giải thưởng hấp dẫn mà còn vì ý nghĩa lan tỏa tình yêu du lịch và niềm tự hào về danh thắng quê hương. Tháng 9, cuộc thi có sự tham gia của nhạc sĩ Phạm Hồng Phước, dancer Tân Nguyễn và “cô nàng đánh trống” Mi Ngân. Trước đó, cây hài Đỗ Duy Nam, Quán quân The Face Phí Phương Anh hay hotgirl Phạm Kiều Ly... cũng đã ồ ạt “đổ bộ” MV tại “Vinpearl - Trọn niềm vui”. Sự tham gia của những gương mặt đình đám góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và mang đến những trải nghiệm tinh tế với nhãn quan đặc biệt của giới nghệ sĩ.

Vinpearl là điểm đến của tình yêu và thanh xuân của nhiều cặp đôi.

Đẹp, cảm xúc, mang đậm màu sắc cá nhân là dấu ấn của những “hotface” tham gia cuộc thi. Phạm Hồng Phước vừa sâu sắc vừa không kém phần vui nhộn. Tân Nguyễn tạo sự bùng nổ âm thanh và vũ điệu. Và Mi Ngân xây dựng thành công dấu ấn cô gái cá tính, tự tin và xinh đẹp bên dàn trống vô cùng phong cách.

Mi Ngân mang đến hình ảnh mạnh mẽ, cá tính bên dàn trống.

Không chỉ giúp người xem mãn nhãn với những hình ảnh quay đẹp, lột tả được đẳng cấp của Vinpearl, những MV đoạt giải còn để lại trong lòng người xem những cảm xúc thật ngọt ngào. Những chuyến đi, là vui buồn, là ngọt ngào, là thử thách... Nhưng cuối cùng, không ai trong chúng ta có thể dừng những bước chân trải nghiệm, khi thanh xuân vẫn vô cùng rực rỡ. Ngắm nhìn những thước phim xanh tươi đang chiếu nhanh qua từng địa điểm thân quen mà đẹp đẽ, nguồn động lực thôi thúc ta phải thu dọn hành trang để lên đường, đi, cảm, và tận hưởng một cuộc đời trọn vẹn hơn.

Hà My