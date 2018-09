Vietnam Airlines rút ngắn thời gian làm thủ tục

Nếu không có hành lý ký gửi, hành khách có thể bỏ qua khâu làm thủ tục tại quầy sau khi đã tự check in trực tuyến, kể từ hôm nay, 25/6.

Với quy định mới này, hành khách thực hiện các thao tác làm thủ tục trực tuyến có thể tự chọn chỗ ngồi, in thẻ lên tàu hoặc gửi thẻ lên tàu về hòm thư điện tử. Sau khi hoàn tất việc làm thủ tục trực tuyến, hành khách sẽ xuất trình thẻ lên tàu và giấy tờ tùy thân tại cửa kiểm tra an ninh mà không cần phải vào quầy làm thủ tục của hãng tại cảng hàng không để xác nhận.

Thẻ lên tàu bay có thể được hành khách in trên giấy hoặc hiển thị ngay trên màn hình điện thoại di động, máy tính bảng cá nhân... Thời gian làm thủ tục trực tuyến từ 24 giờ đến 2 giờ trước thời gian dự định cất cánh của chuyến bay.

Vietnam Airlines cho biết trước mắt chỉ áp dụng hình thức này đối với hành khách không có hành lý ký gửi đi trên các chuyến bay nội địa xuất phát từ sân bay Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.

Hiện nay quy định của ngành hàng không cho phép các hãng được đóng cửa quầy làm thủ tục 40 phút trước giờ dự kiến khởi hành đối với các chuyến bay trong nước. Với Vietnam Airlines, khách làm thủ tục trực tuyến (Web/Mobile check in) phải có mặt tại quầy thủ tục muộn nhất 15 phút trước giờ đóng quầy để làm thủ tục xác nhận (đối với khách Web check in) hoặc đổi thẻ lên tàu từ điện tử sang thẻ lên tàu truyền thống (đối với khách Mobile check in).

Từ ngày 25/6, với dịch vụ mới, các khách làm thủ tục trực tuyến (cả web và mobile check-in) không cần phải làm thủ tục xác nhận tại quầy mà vào thẳng cửa kiểm tra an ninh. Điều này có thể giúp hành khách có mặt ở sân bay muộn hơn, tối thiểu 30 phút trước giờ máy bay cất cánh chứ không phải 55 phút như trước đây.

Trên thế giới, hiện nay có nhiều sân bay, hãng hàng không cho phép khách không phải xác nhận tại quầy thủ tục sau khi đã làm thủ tục trực tuyến như: sân bay Amstedam, Frankfurt, Changi... và các hãng đã triển khai như: Air France, Singapore Airlines, KLM Royal Dutch... Tại Việt Nam thì Hãng hàng không quốc gia là hãng bay đầu tiên tại áp dụng.

VnExpress