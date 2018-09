Việt Nam đẹp mơ màng trong video của nghệ sĩ Italy

Nhà quay phim kiêm nhiếp ảnh gia Oliver Astrologo vừa giới thiệu video dài 3 phút với những cảnh quay đẹp như một giấc mơ về đất nước và con người Việt.

Oliver Astrologo đã có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật số và đạo diễn hình ảnh cho các studio cũng như kênh truyền hình, tạp chí trên thế giới. Đồng thời Oliver cũng là một người mê du lịch. Tháng 4 vừa qua, anh vừa có chuyến thăm quan dài hơn nửa tháng đến Việt Nam.

Qua video của mình, Oliver hăng say kể về hành trình dài 1.650 km dọc từ bắc xuống nam để bắt được những khoảnh khắc anh cho là đẹp nhất về con người và dải đất hình chữ S này. Bắt đầu từ Hà Nội cổ kính đến hơi thở của biển ở vịnh Hạ Long rồi xuôi xuống các hang động nên thơ ở Tràng An, thăm những đường phố thanh bình ở Hội An, ngôi chùa bí ẩn trong núi ở Đà Nẵng, cố đô Huế nhiều thăng trầm, dòng Mekong trù phú và cuối cùng là bãi cát trắng của Phú Quốc.

Tuy không thiếu những video về cảnh đẹp Việt Nam được bạn bè quốc tế thực hiện nhưng những hình ảnh của Oliver lại mang đến cảm xúc riêng và khiến không ít người Việt thêm yêu cũng như tự hào về đất nước mình.

Sức hút từ những điều bình dị ở Việt Nam

Hà Đan

Nguồn video: Vimeo