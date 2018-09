Trước khi thành Á hậu, Thúy An là một phượt thủ thứ thiệt

Với nhan sắc dịu dàng, Nguyễn Thị Thúy An đã trở thành Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018. Bên cạnh Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Á hậu 1 Bùi Phương Nga thì Thúy An là một trong những cái tên sáng giá, được yêu mến từ những vòng ngoài. Sau khi giành danh hiệu Á hậu 2, nhiều hình ảnh đời thường của cô nàng 21 tuổi được khán giả "lùng sục". Ngoài sở thích làm đẹp và thời gian học tập ở trường ĐH Công nghệ TP HCM, Thúy An dành khá nhiều thời gian du lịch và chứng tỏ mình là một phượt thủ thứ thiệt.