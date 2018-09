Thích thú với các loại hình du lịch mạo hiểm trên thế giới

Ăn tối giữa không trung ở Bỉ. Dịch vụ này đang thu hút mối quan tâm lớn của giới thượng lưu trên khắp thế giới bởi cảm giác mạnh, mới lạ, song song là những món ăn hấp dẫn được phục vụ ở độ cao chóng mặt. Các thực khách tham gia bữa tối giữa không trung được bảo vệ trong những chiếc ghế tương tự như ghế của xe đua, với những chiếc đai an toàn rất chặt chẽ. Bàn ăn Dinner in the Sky có đủ chỗ cho 22 người. Ở giữa của bàn ăn này là một đầu bếp phục vụ các món ăn cho thực khách. Phần lớn việc chuẩn bị thức ăn đã được thực hiện dưới mặt đất, nhưng công tác nấu nướng cuối cùng được thao tác ngay trước mặt các vị khách.