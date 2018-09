Quy Nhơn là điểm đến được yêu thích ở Đông Nam Á

Thành phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vừa được tạp chí du lịch Anh Rough Guides bình chọn là một trong ba điểm đến hàng đầu ở Đông Nam Á.

Thành phố biển này có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, điểm đến văn hóa thú vị, món ăn hấp dẫn và đặc biệt. Dịch vụ du lịch ở đây sẽ càng trở nên thú vị khi ngay đầu năm 2016 tới, quần thể sân golf, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quy Nhơn sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Chỉ với một chuyến bay thẳng từ Hà Nội hoặc TP HCM để đến với sân bay Phù Cát, thêm 20 phút di chuyển bằng ôtô, du khách đã có thể đến với thành phố biển đầy thơ mộng Quy Nhơn. Du khách sẽ được chào đón bằng những trạm dừng chân hấp dẫn, đầy huyền bí cùng những cảnh biển hoang sơ, những bãi biển cát trải dài, nguyên sơ.

Eo Gió.

Trên đường về Quy Nhơn, dọc theo quốc lộ 1, khách có thể ghé thăm tháp Bánh Ít. Cụm tháp này có tuổi đời gần 1.000 năm và là một trong những dấu tích còn sót lại của nền văn hóa Chăm-pa.

Thành phố nhỏ Quy Nhơn chạy dọc bờ biển với rất nhiều bãi cát vàng óng hình cánh cung và những bãi biển thoai thoải, nước xanh ngăn ngắt. Nằm trọn trong lòng thành phố là đầm Thị Nại, rộng đến 5.000 héc ta và là đầm lớn nhất của Bình Định. Một phần nhỏ của đầm được sử dụng làm cảng biển (Cảng Quy Nhơn). Đầm Thị Nại là nơi cung cấp những hải sản chỉ có ở thành phố này.

Từ trung tâm thành phố, di chuyển về hướng Đông Bắc, qua cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam bắc qua đầm Thị Nại, du khách sẽ đến với Eo Gió thuộc thôn Bấc (Thôn Lý Lương, Nhơn Lý). Eo Gió là một eo biển xanh được những rặng núi đá cao với nhiều hình thù lạ mắt uốn cong ôm trọn trong vòng tay tạo thành môt eo biển hút gió rất đẹp.

Khi du hành về hướng Đông Nam thành phố, khách có thể thăm hai địa danh nổi tiếng khác là Ghềnh Ráng tiên sa và khu mộ Hàn Mặc Tử, cách trung tâm Thành phố khoảng 3 km. Ghềnh Ráng có bãi Đá Trứng với vô số hòn đá tròn nhẵn như trứng chim khổng lồ. Nơi đây có một bãi cát nhỏ, tục truyền Hoàng hậu Nam Phương từng đến tắm ở đây. Cách đó không xa là mộ “thần thơ” Hàn Mặc Tử, nằm trên đồi Thi Nhân.

Nằm sát Ghềnh Ráng là một loạt bãi biển cát, đá đan xen với những cái tên như bãi Dại, bãi Bàng, bãi Xép, bãi Rạng… Đây là nơi nghỉ ngơi ưa thích của người dân Quy Nhơn trong những dịp cuối tuần.

Ngoài ra, tại thành phố biển xinh đẹp này, du khách còn được thưởng thức nhiều món ngon và hấp dẫn. Món ngon đầu tiên phải kể đến là cua Huỳnh đế. Loài cua này xuất hiện nhiều nhất vào mùa xuân và chỉ có nhiều ở vùng biển Sa Huỳnh - nước trong xanh và đáy cát vàng. Ngoài cua Huỳnh đế, hầu hết hải sản khác tại Quy Nhơn cũng đều đáng được thưởng thức bởi độ tươi sống, do được cung cấp từ chính các ngư dân địa phương. Thời điểm tốt nhất để thưởng thức hải sản Quy Nhơn là vào buổi đêm, tại các quán bình dân trên trục đường Xuân Diệu.

FLC Quy Nhơn.

Bên cạnh cua Huỳnh đế thì bún chả cá - sứa cũng là món đặc sản nổi tiếng nhất ở thành phố biển xinh đẹp Quy Nhơn. Điểm làm nên sự khác biệt so với bún chả cá ở những địa phương khác chính là chả cá và nước dùng. Chả cá ở đây được chế biến hoàn toàn từ cá tươi với nhiều gia vị được nêm nếm kỹ lưỡng theo phương thức gia truyền. Nước dùng chủ yếu được nấu từ xương cá, đầu cá tạo ra vị ngọt dễ chịu, khó quên. Ăn kèm với bún chả cá là chén tương ớt đặc trưng chỉ Bình Định mới có.

Khách có thể thưởng thức hải sản cùng với rượu Bàu Đá, một loại rượu vốn nổi tiếng bởi độ đậm đà và hương vị độc đáo. Ngoài ra, Quy Nhơn cũng có nhiều món ăn truyền thống khác, có thể mua về làm quà như bánh ít, nem Chợ Huyện hay tré.

Cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa bản địa đặc sắc, món ăn hấp dẫn, Quy Nhơn xứng đáng được xem là điểm du lịch bụi đầy mới lạ của khách du lịch phương Tây.

Không chỉ có thế, từ đầu năm 2016, du lịch Bình Định sẽ sang trang mới với việc đưa vào hoạt động toàn bộ quần thể sân golf, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quy Nhơn. Đây là quần thể du lịch nghỉ dưỡng có quy mô lớn nhất dải đất ven biển miền Trung với tổng mức đầu tư lên đến 3.500 tỷ đồng, dự báo sẽ góp phần nâng tầm du lịch Quy Nhơn trong thời gian tới, giúp nơi đây trở thành một địa danh du lịch không chỉ dành riêng cho khách du lịch bụi như nhận xét của Rough Guides.

Ngoài sân golf 18 lỗ dạng links, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, 800 phòng phòng khách sạn, resort 5 sao, FLC Quy Nhơn còn mang đến cho du khách một trải nghiệm có một không hai tại Việt Nam, đó là resort trên biển 7 sao, nằm giữa Eo Gió và đảo Hòn Khô.

Các hạng mục của FLC Quy Nhơn đều do các nhà thầu hàng đầu thế giới thực hiện. Hạng mục sân golf do Nicklaus Design và Flagstick, hai đơn vị đã thiết kế và quản lý thi công hơn 400 sân golf nổi tiếng trên thế giới đảm nhiệm. Hạng mục khách sạn và resort do Serenity Holdings với hai thương hiệu nổi tiếng Fusion và À La Carte thiết kế, quản lý xây dựng và vận hành.

Để góp phần nâng cao chất lượng du lịch tại đây, tỉnh Bình Định đã coi đây là dự án trọng điểm về du lịch và sẽ đầu tư đồng bộ các cơ sở hạ tầng khác để bổ trợ cho dự án này, trong đó có đường cao tốc nối thẳng sân bay Phù Cát đến FLC Quy Nhơn với thời gian di chuyển chỉ 12 phút. Đường cao tốc này dự kiến sẽ được khởi công đầu năm 2016.

(Nguồn: FLC Group)