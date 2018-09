Những thiên đường biển xanh 'giấu mặt' cách Sài Gòn không xa

Những hòn đảo, cù lao ít người sinh sống, vắng bóng khách du lịch sẽ mang đến cho bạn kỳ nghỉ hè thư thái, thú vị.

Những thiên đường biển xanh hoang sơ phải check in trước khi quá tải

Hòn Nưa - Phú Yên

Địa hình của Hòn Nưa rất đặc biệt, bao gồm những mỏm đá cao uốn thành hình vòng cung ôm lấy bãi cát trải dài và phẳng. Trời biển mênh mông bên những dãy núi cao cheo leo, hiểm trở. Bạn có thể dậy sớm để ngắm bình minh rồi nhanh chóng dọn trại để làm một chuyến “hải trình” khám phá đảo. Khác với khung cảnh quyến rũ say lòng của mặt nam đảo, thì mặt bắc là là những vách đá cao dựng đứng từ sát mặt biển rồi chống lên chất ngất.

Từ Nha Trang chạy xe máy ra Đại Lãnh tầm 85 km. Ngay chân cầu Đại Lãnh dưới chân đèo Cả, gửi xe máy và thuê thuyền ra Hòn Nưa, tốt nhất là ở đêm cắm trại trên đảo. Trên đảo có Hải đăng Hòn Nưa, bạn có thể cắm trại ngay bãi biển cạnh trạm gác yến sào.

Ảnh: IG mymyha_

Ảnh: IG alice_ha47

Cù lao Câu - Bình Thuận

Cù Lao Câu hay Hòn Câu thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, đảo nằm cách đất liền khoảng 10 km và là nơi lý tưởng để cắm trại bên bờ biển. Thời gian lý tưởng nhất để đến cù lao Câu là tháng 1-6 khi biển êm, sóng lặng và khí hậu mát mẻ.

Hòn đảo hoang vắng, cát trắng mịn, làn nước biển xanh trong tận đáy, làm say đắm lòng người. Chẳng khó để tìm được một góc ảnh đẹp trên đảo. Cù Lao Câu là một hòn đảo nhỏ nên các bạn có thể dễ dàng khám phá hòn đảo trong vòng một ngày, có một số địa danh như hang Tình Yêu, khe Sung Sướng, bãi Tắm Tiên, hang Yến, hang Ba Hòn, bãi san hô, đền thờ thần Nam Hải, bãi Cá Suốt...

Trên đảo chỉ có hai hộ gia đình họ hàng bác Tư Hữu và một trạm biên phòng, một giếng nước ngọt và ban đêm sử dụng nguồn điện từ máy phát. Cù Lao Câu thuộc quyền kiểm soát của Bộ đội biên phòng nên trước khi ra đảo bạn phải xin phép Bộ đội biên phòng đóng trên thị trấn Liên Hương. Nếu không xin được Bộ đội biên phòng ở thị trấn, bạn nên nhờ bác Tư Hữu (0932144454) sống trên đảo xin phép hộ.

Ảnh: IG nhannguyen591

Ảnh: tran_cumits

Hòn Sơn - Kiên Giang

Đảo Hòn Sơn nằm cách nằm giữa Hòn Tre và quần đảo Nam Du, có phong cảnh hoang sơ tự nhiên và những bãi biển dài nước trong vắt. Đảo thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, nằm cách thành phố Rạch Giá 65 km về phía tây, với diện tích 11,5 km2.

Hòn Sơn là một quần thể núi rừng nguyên sinh bao gồm nhiều loại cây cối và động vật, còn có một tên gọi khác là đảo Hòn Rái, do trước đây trên đảo có rất nhiều rái cá sinh sống. Phong cảnh tại Hòn Sơn hoang sơ, chưa được khai thác du lịch mạnh, vẫn giữ được vẻ tự nhiên, hoang dã. Các bãi đá, bãi tắm sạch sẽ, không gian yên tĩnh, thanh bình.

Ảnh: kbduy1

Ảnh: kim22-06

Cù lao Mái Nhà - Phú Yên

Cù lao Mái Nhà thuộc xã An Hải, huyện Tuy An, Phú Yên, là đảo nhỏ nằm giữa biển khơi, cách Đầm Ô Loan hơn 4 km. Đảo có ít người sinh sống nên xa lạ với khách du lịch. Diện tích toàn đảo chỉ khoảng 1,2 km2, xung quanh được bao bọc bởi dãy núi cao, có hang đá và bãi biển đẹp hoang sơ.

Thời điểm tốt nhất du lịch cù lao Mái Nhà từ tháng 3 đến tháng 8 vì lúc này thời tiết mát dịu, sóng yên, biển lặng. Bạn xuất phát từ bến cá xã An Ninh Đông hoặc cảng cá Tiên Châu (xã An Ninh Tây, huyện Tuy An), đi tàu của ngư dân địa phương, mỗi chiếc tàu chở tối đa 50 khách ra đảo.

Cù lao Xanh - Bình Định

Là một hải đảo thuộc xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, cù lao Xanh quyến rũ và mang một màu xanh trong như đúng tên gọi của mình. Biển êm, nước sạch, cát trắng, sẽ là điểm lý tưởng cho không chỉ tắm mà còn cho những ai thích lặn biển. Hòn đảo rất thưa người nên bạn có thể tìm thấy không gian riêng tư như một hoang đảo.

Nếu đi theo nhóm, bạn có thể tổ chức đốt lửa trại, mở tiệc hải sản nướng trên bãi biển. Đặc sản ở đây có ốc vú nàng, cá thu, cá suốt và “mực nhảy”, tên gọi để chỉ những con mực được ngư dân bắt lên còn nguyên độ tươi.

Ảnh: caominhchaau

Ảnh: hai-ng13

Hà Nguyên tổng hợp