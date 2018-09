Những tai nạn hy hữu khiến du khách dễ mất mạng

Du khách Australia bị hổ tấn công khi mạo hiểm bước vào trong lồng để vuốt ve con vật này. Một nữ du khách Nga khi bước qua máy quét an ninh ở sân bay bất ngờ bị đột tử.

Nữ du khách bị voi giẫm chết trong công viên Ấn Độ

Du khách cần hết sức cẩn thận khi tiếp cận với những chú voi. Ảnh: telegraph.

Vụ việc xôn xao xảy ra hồi tháng 10 vừa qua khi một giáo viên đến từ Gujurat, Ấn Độ đi tham quan công viên trong một tour du lịch cùng nhiều người khác. Khi đang cố gắng chụp ảnh một con voi trong công viên nuôi giữ voi ở Iruttukanam, Munnar, quận Idukki, bang Kerala, phía nam Ấn Độ thì bất ngờ con voi vung vòi lên đập vào người nữ du khách và tiếp sau đó giẫm nạn nhân đến chết.

Một cảnh sát địa phương chia sẻ: "Đôi vợ chồng cùng một cậu con trai 4 tuổi đang chụp ảnh cạnh con voi. Đột nhiên con voi lắc vòi và đập vào người phụ nữ khiến chị ta ngã xuống gần chân con voi và nằm bất động. Tình huống bất ngờ này xảy ra làm cho nữ du khách bị voi giẫm lên nhiều lần gây ra viết thương khá nặng". Jacob Cheeran, một chuyên gia nghiên cứu về voi, chia sẻ với Indo-Asian News Service: "Đây là một tai nạn tự nhiên vì không phải trường hợp đột nhiên con voi trở nên hung dữ. Khi người phụ nữ ngã xuống ngay dưới con voi đã khiến nó nhầm lẫn và vô tình dẫn đến việc giẫm chân lên".

Du khách đột tử khi đi qua máy quét an ninh sân bay

Các nhân viên an ninh và nhân viên sân bay được hướng dẫn kĩ lưỡng về cách xử lý những trường hợp có máy tạo nhịp tim. Ảnh: mirror.

Máy quét an ninh ở sân bay quốc tế Baikal, Ulan-Ude, Nga đã làm máy tạo nhịp tim của nữ hành khách Diana Tolstova gặp sự cố, khiến cô bất ngờ ngã quỵ và chết trong tay chồng. Anh Tolstova, 33 tuổi, cho biết vợ mình than bị chóng mặt khi tới cổng lên máy bay và rồi ngã quỵ. Anh đã gọi người giúp nhưng bác sĩ không tới kịp. Khi các nhân viên y tế tới nơi, anh Tolstova cho biết các bác sĩ lúng túng và không sơ cứu cho vợ anh ngay lập tức, họ cũng không gọi xe cứu thương.

Nguyên nhân tử vong được cho là do sóng điện từ đã khiến máy tạo nhịp tim của Diana gặp sự cố. Anh Tolstova cho biết cặp đôi đã nộp giấy tờ cho sân bay, trong đó ghi rõ vợ anh được lắp một thiết bị điện tử giúp kiểm soát nhịp tim. Một phát ngôn viên của sân bay cho biết: "Các nhân viên an ninh và nhân viên sân bay được hướng dẫn kĩ lưỡng về cách xử lý những trường hợp có máy tạo nhịp tim, chúng tôi đã cảnh báo họ không được để hành khách có thiết bị này đi qua máy dò kim loại. Thường thì các nhân viên sẽ xem giấy tờ và để họ đi qua. Trong trường hợp này, có thể nạn nhân đã quên mất điều đó, không biết hoặc không hiểu rõ hệ thống an ninh của sân bay".

Du khách bị hổ vồ ở Phuket

Có không ít trường hợp du khách bị hổ tấn công tại công viên này.

Một du khách người Australia đã bị thương do hổ tấn công tại công viên Tiger Kingdom, Phuket, Thái Lan khi mạo hiểm bước vào trong lồng để vuốt ve con vật nguy hiểm này. Các nhân chứng cho biết, con hổ đột ngột tấn công và các nhân viên phải vào kéo nạn nhân ra. Vụ việc khiến ông bị thương ở bụng, chân và được đi cấp cứu ngay tại bệnh viện địa phương. Với giá vé thăm quan là 70 baht, du khách có thể thăm các chuồng hổ, chụp ảnh với những con hổ trưởng thành đã được xích lại, đôi khi có thể cưỡi lên lưng chúng, và cho hổ con ăn.

Dù có những lo ngại về mặt an toàn, công viên hổ của Thái Lan, nơi du khách được tiếp xúc với chúa sơn lâm, đã trở nên nổi tiếng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, có nhiều vụ du khách vẫn bị tấn công gây thương tích nghiêm trọng.

Lạc lối trong mê cung

Mê cung ngô là một thử thách không hề đơn giản với những người ưa khám phá. Ảnh: cbslocal.

Mê cung ngô lớn nhất thế giới ở California, Mỹ được xây dựng từ năm 2007 trên nền một ruộng ngô rộng 17,6 ha. Sau một số lần tu sửa và xây dựng thêm, hiện mê cung có tổng diện tích 25,5 ha, phá kỷ lục Guiness thế giới. Hàng năm, mê cung thu hút một lượng lớn du khách tới tham quan và thử sức. Tuy nhiên, do cách bài trí vô cùng phức tạp, đi trong mê cung tìm được lối ra không phải là một việc dễ dàng. Rất nhiều du khách sau khi cố gắng hết sức, đành phải gọi 911 để cầu cứu.

Đối với mê cung ngô này, ngay cả những du khách đã được rèn luyện và có kinh nghiệm, cũng phải mất vài tiếng đồng hồ mới ra khỏi được trận địa. Các du khách phải nhờ đến 911 đưa ra khỏi mê cung đều trong tình trạng mệt mỏi rã rời, thậm chí hoang mang tột độ.

Trần Quỳnh tổng hợp