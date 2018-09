Những quốc gia du lịch hay mà rẻ

Khi túi tiền chưa 'rủng rỉnh' cho nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn, bạn vẫn có thể 'check in' nhiều điểm du lịch nổi tiếng thế giới không tốn kém mà vẫn sành điệu.

Chỉ từ 10 triệu đồng trở xuống, với tùy lựa chọn ở các nơi dưới đây, bạn có thể ăn, ngủ và đi lại 4-5 ngày. Những địa điểm được đề cập trong bài viết không chỉ đáp ứng được tiêu chí rẻ, mà còn rất nhiều điều thú vị để du khách khám phá.

Lào

Đến Vientiane, thủ đô của đất nước triệu voi, một người chỉ mất tầm 3-4 triệu đồng cho khoảng 4-5 ngày ăn ở và đi chơi tại đây. Đi tuk tuk thay vì taxi từ sân bay về trung tâm thành phố, bạn chỉ phải trả tầm 100.000 VND. Một bữa cơm hoặc bún no nê ngoài trời bên dòng Mekong cũng chỉ có giá khoảng gần 200.000 VND mà thôi.

Nói đến nơi ở, phòng đôi ở khách sạn 3 sao chỉ tầm 600.000 đồng/đêm. Sau khi đi hết những ngôi đền trong thành phố, bạn vẫn còn rủng rỉnh tiền để tham quan thác nước tại Luang Prabang và Cánh đồng Chum ở Phosavan.

Rất nhiều du khách ưa thích 2 loại bia của Lào là Beerlao Original và Beerlao Dark, với giá chỉ khoảng 30.000 VND/chai trong các nhà hàng. Nhà máy bia Lao Brewery tại Lào đã sử dụng giống cây hublong và lúa mạch nhập khẩu từ Đức về để cho ra đời thức uống đẳng cấp này.

Campuchia

Nhiều người thường không thích đến Campuchia du lịch do có rất nhiều người ăn xin và an ninh không được đảm bảo, đặc biệt là tại Phnom Penh. Nhưng ngược lại, nhiều người bị hấp dẫn bởi lịch sử sống động tại bảo tàng Tuol Sleng Genocide (một nhà tù cũ được dùng để giam giữ, tra tấn nạn nhân thời kỳ Khơ Me Đỏ) hay Cánh đồng chết. Nghe có vẻ kinh khủng, nhưng đây cũng là một ký ức không thể nào quên, khiến cho hành trình của du khách đến với vùng đất này thêm phần đáng nhớ.

Lẽ dĩ nhiên, bạn không nên bỏ qua Siem Reap với đền Angkor Wat nổi tiếng, một trong bảy kỳ quan thế giới với giá vé khoảng 450.000 VND/người. Bạn có thể thuê hẳn một chiếc tuk tuk để đi tham quan đền trọn một ngày với mức giá khoảng 200.000 VND.

Một bữa ăn tiết kiệm tại Phnom Penh có giá khoảng 200.000 VND. Ngoài ra, uống một cốc bia, bạn sẽ chỉ phải mất tầm 20.000 VND.

Ấn Độ

Thưởng thức cá chiên, khoai tây chiên, ngắm hoàng hôn tại bãi biển Goa, chụp hình trước đền Taj Mahal, tham quan các đồn điền trồng chè ở Darjeeling là những trải nghiệm hay ho mà lại rẻ đến bất ngờ ở Ấn Độ.

Bạn có thể thưởng thức món ăn đường phố như samosas chỉ mất vài nghìn đồng. Món cà ri bệt có giá khoảng 100.000 VND ở khắp Ấn Độ, trong khi đó, món Gà Maharaja Mac của McDonald's sẽ có giá khoảng 30.000 VND (bò có thể tự do đi lại trên đường phố Ấn Độ, nhưng đừng dại mà đòi ăn thịt bò, vì chúng được coi là động vật linh thiêng).

Đi du lịch Ấn Độ bằng tàu lửa sẽ tiết kiệm kha khá tiền, ngay cả khi bạn đi khoang giường nằm hạng nhất cũng không hề đắt.

Sri Lanka

Món cơm cà ri của người Sri Lanka rất rẻ, chỉ khoảng 100.000 VND/bữa. Tuy nhiên hãy cẩn thận, cà ri Sri Lanka cực kỳ cay. Bạn có thể trú tại khách sạn Galle Face ở Colombo nếu yêu thích lối kiến trúc từ thời thuộc địa. Nơi đây nhìn thẳng ra Ấn Độ Dương với view rất đẹp.

Đừng quên ghé thăm các đồn điền trồng chè tại Nuwara Eliya, trung du Sri Lanka và phải đi qua thị trấn Kandy hiền hòa. Ở Nuwara Eliya bạn nên ghé qua Hill Club. Nơi đây giống như một địa phận nước Anh nằm trên những ngọn đồi, nơi đàn ông mặc áo khoác, thắt cà vạt ăn tối và đánh bida sau đó. Dù nơi đây có phần cũ kỹ, nhưng là trải nghiệm thú vị, gợi nhắc về thời kỳ thuộc địa Anh ở Sri Lanka.

Argentina

Buenos Aires, thành phố lớn thứ 8 thế giới có rất nhiều điểm đặc biệt, từ rừng già, cao nguyên trung du cho đến dãy núi Andes gập ghềnh. Tại sao không thể đến Argentina để học nhảy và tham gia các buổi vui chơi cùng giai điệu Tango quyến rũ? Bạn có thể đi vòng quanh thủ đô Argentina trong một ngày chỉ với khoảng 1 triệu đồng. Đừng bỏ qua những đồng cỏ ở Patagonia, Nam Argentina, quê hương của Tierra del Fuego, điểm khởi hành đi thám hiểm Nam Cực khá nổi tiếng.

Bạn có thể du ngoạn Patagonia bằng xe buýt nếu yêu thích ngắm cảnh làng quê. Ngoài ra, thác Iguazu cũng rất được yêu thích. Đến đây, bạn có thể vừa tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên, vừa thưởng rượu với mức giá khoảng 50.000 VND/chai mà thôi.

Hungary

Budpaest là một trong số những thành phố lớn nhất châu Âu với lối kiến trúc mang đầy màu sắc cổ tích. Tòa nhà Quốc hội ngả bóng đầy uy nghi bên bờ sông Danube là một trong những điểm hấp dẫn của thành phố.

Trong khi đó, các hoạt động về đêm cùng với văn hóa cà phê là điểm nổi bật của Prague. Các khách sạn có giá khá phải chăng so với thủ đô các nước EU khác, và với khoảng 200.000 VND, bạn đã có một bữa ra trò. Du khách có thể tới Hungary bằng Con đường dọc sông Danube, mất khoảng 2 tuần đạp xe từ Passau - Đức, sang Budapest bằng cách băng qua Vienna.

Hy Lạp

Vấn đề kinh tế sẽ không còn là nỗi lo nếu đất nước châu Âu mà bạn muốn đến có vấn đề kinh tế còn lớn hơn bạn, như Hy Lạp chẳng hạn. Tài chính khó khăn, nhưng không phải mặt hàng nào ở đây cũng rẻ cả. Hai hòn đảo Mykonos và Santoriny của Hy Lạp khá là đắt đỏ. Tuy nhiên, những hòn đảo ít người hơn như Mythos và Paros lại phù hợp cho những du khách bình dân. Bạn cũng có thể xem xét đến Kefalonia, nơi nổi tiếng nhờ quyển sách Chiếc đàn măng-đô-lin của thuyền trưởng Corelli, nhưng cũng nhờ vậy mà giá khách sạn ở đây không hề rẻ chút nào.

Vi vu đến Athens, du khách cần cẩn thận khi dùng bữa tại các khách sạn du lịch vì giá khá cao. Thay vào đó, hãy tìm những cửa hàng bình dân hơn. Chỉ với khoảng 80.000 VND, bạn đã có ngay một phần bánh mì kebab mang về để xoa dịu cơn đói rồi.

Xuân Lộc (theo Daily Telegraph)