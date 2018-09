Những nơi bí mật hiếm khi được tiết lộ bên trong các danh thắng nổi tiếng

Những 'mật thất' này du khách thông thường sẽ khó mà biết được, ngay cả khi đã đặt chân đến những địa danh đó.

Căn hộ của kiến trúc sư trên tháp Eiffel

Ít ai biết tòa tháp khổng lồ này còn có một căn phòng bí mật do chính kiến trúc sư tài ba Gustave Eiffel thiết kế và sinh sống. Căn phòng nằm trên đỉnh tháp, dành cho riêng ông nên không nhiều người biết đến sự tồn tại của nó. Khác với cấu trúc cầu kỳ của tháp, căn phòng chỉ là một nơi cư trú đơn giản như bao căn phòng bình dân khác ở Paris trong thế kỷ 19. Nhưng đây là nơi Eiffel tiếp nhiều nhân vật nổi tiếng như Thomas Edison. Sau khi ông qua đời, căn phòng bị đóng cửa, mới đây được mở cửa đón khách tham quan.

Đài quan sát ở ngọn đuốc Tượng nữ thần tự do

Cho tới năm 1916, du khách vẫn có thể đi lên đài quan sát trên phần ngọn đuốc của bức tượng nổi tiếng nước Mỹ. Sau đó, nó bị phá hủy bởi một vụ nổ và ngọn đuốc mới được thay thế vào năm 1986. Tuy nhiên, du khách không còn có thể lên đến phần ngọn đuốc này nữa, thay vào đó là đài quan sát ở phần mũ miện của nữ thần.

Căn phòng tối mật ở núi Rushmore

Núi Rushmore là nơi có bức tượng 4 vị tổng thống trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng tại đây có một mật thất ẩn sau một viên đá granite nặng gần 550 kg, nơi cất giữ các tài liệu quan trọng nhất của Mỹ, bao gồm cả Tuyên ngôn Độc lập.

Tòa tháp rỗng ở Quảng trường Thời Đại

Mặc dù mang lại cho chủ sở hữu của nó khoảng 23 triệu USD mỗi năm nhưng tòa tháp One Times Square (New York, Mỹ) hoàn toàn trống không, ngoại trừ các văn phòng bị bỏ hoang và một hiệu thuốc ở tầng trệt. Công ty sở hữu toà nhà bị phá sản vào năm 1992, sau đó nó được bán cho một công ty quảng cáo. Kể từ đó, One Times Square chỉ là một bảng quảng cáo khổng lồ.

Đường hầm dưới sòng bài Las Vegas

Trái với vẻ xa hoa, ăn chơi trác táng ở trên mặt đất, cuộc sống bên dưới các sòng bài ở Las Vegas thuộc về những người vô gia cư. Tại đây có một hệ thống đường hầm rộng, là nơi sinh sống của hàng trăm người không có nhà cửa, ngổn ngang đồ đạc, quần áo và vật dụng sinh hoạt cá nhân.

Phòng công chúa ở lâu đài Cinderella, công viên Disney (Mỹ)

Căn phòng xa hoa lộng lẫy trong lâu đài huyền bí này thực sự dành cho người ở chứ không phải để trưng bày. Tuy nhiên bạn không thể dùng tiền để hiện thực hóa giấc mơ mà phải tham gia một cuộc rút thăm vào tháng 1 hằng năm, người thắng cuộc sẽ được trải nghiệm cảm giác công chúa tại lâu đài trong mơ.

Tầng 103 tháp Empire State, New York, Mỹ

Du khách thường biết tới tầng 102 nơi có đài quan sát của tòa nhà. Tuy nhiên, tầng 103 cũng là một nơi lý tưởng cho việc quan sát với một căn phòng nhỏ và ban công thấp, nhưng nó chỉ mở cửa cho khách VIP và nhân viên.

Nhà tù ở Cung điện Doge, Venice, Italy

Bên dưới Cung điện Venetian Doge có một nhà tù từng giữ tác gia nổi tiếng Giacomo Casanova. Trong lịch sử 400 năm của nhà tù, ông là người duy nhất thoát khỏi nó. Tuy nhiên du khách không thể viếng thăm công trình này bởi nó không nằm trong tour du lịch nào.

Theo Brightside