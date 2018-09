Những nét lạ của đất nước kỳ bí Ai Cập

Kinh nghiệm du lịch là con số 0, chưa từng một lần xuất ngoại, nhưng chúng tôi đã quyết định chọn Ai Cập. Và giờ nghĩ lại, tôi thấy chuyến đi thật kỳ diệu.

Trên con đường khám phá thế giới, trong rất nhiều điểm đến, tôi đã chọn Ai Cập cho kỳ nghỉ đáng nhớ của mình. Không phải châu Âu cổ kính, hoa lệ, không phải một nước châu Á đang chuyển mình mạnh mẽ hay châu Mỹ với một nền kinh tế lớn mạnh... mà là châu Phi, cái nôi của lịch sử nhân loại.

Thành phố Cairo và một nhánh sông Nile.

Chưa kịp đặt chân tới đất nước mà tôi mong đợi, tôi đã được phủ đầu bằng cảm nhận từ một người quen: Đất nước đó có gì đâu, toàn là...cát. Không nản với quan điểm đó, niềm háo hức trong tôi vẫn tràn đầy bởi đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên của tôi và hơn nữa, được đi, được trải nghiệm dẫu nơi đâu trên thế giới này cũng là đáng bỏ thời gian. Trong lúc mọi người luôn chọn đi Ai Cập theo tour thì chúng tôi lại chọn tự đi. Cũng bởi tại thời điểm đó, lúc xin visa, chẳng có đoàn khách Việt Nam nào cùng điểm đến nên chúng tôi đã quyết định tự mình tạo tour và tự đi mặc dù lúc đó kinh nghiệm du lịch của tôi là zero. Thế là... xách vali, máy ảnh và một số phụ kiện, trái tim háo hức đã tới được điểm đến mơ ước.

Ai Cập hóa ra thật gần gũi với Việt Nam. Những ngôi nhà được xây mới theo phong cách Liên Xô cũ, những con đường với đủ phương tiện xe cộ đi lại đông đúc... làm ta thấy quen quen như đang đi trong một thành phố nhộn nhịp của Việt Nam. Con người nơi đây thì khác, họ to lớn hơn và có làn da đen hơn so với người Việt Nam. Đặc biệt, họ có vẻ tự tin hơn khi là công dân của một trong những đất nước có nền du lịch phát triển lâu đời và lịch sử hàng ngàn năm. Những du khách từ mọi nơi trên thế giới đến với đất nước của họ đều mang đến nguồn lợi về kinh tế nên họ ý thức được điều này, cách ứng xử để giữ chân du khách có sự chuyên nghiệp và nhiệt tình.

Một cửa hàng bán nước hoa tại Old Market, nơi nhiều khách du lịch thích thú ghé thăm.

Với những nơi chúng tôi đã từng đi qua, người dân Ai Cập khá mến khách. Họ đều nói chuyện được tiếng Anh dù ở trình độ cũng chưa thật xuất sắc. Họ đều để lại email để trao đổi ảnh, thư. Giới trẻ Ai Cập luôn tạo cho chúng tôi cảm giác, họ vừa như mở rộng cánh cửa với thế giới nhưng vẫn giữ trong mình nét văn hóa Hồi giáo khá kín tiếng. Không khó khi hỏi đường hay bắt chuyện với người dân ở đây, nhưng rất khó khi hỏi về tín ngưỡng hay quan điểm của họ với hệ thống lãnh đạo đất nước. Phụ nữ với chiếc mạng che mặt luôn có vẻ e dè khi tiếp xúc với người lạ. Điều thú vị mà chúng tôi cảm nhận được là rất ít phụ nữ có hình dáng chuẩn, họ đều rất to béo, đặc biệt là sau khi sinh con. Kênh truyền hình quảng cáo rất nhiều bơ và sữa, và đó là thực đơn không thể thiếu của người Ai Cập. Tại các siêu thị, bơ, sữa rất rẻ, do đó trẻ em nghèo cũng có thể được uống sữa.

Giới trẻ của Ai Cập đang có những bước chuyển về nhận thức rất rõ rệt. Họ nắm bắt công nghệ và xu hướng thời cuộc, nhưng cũng không quên đi giá trị văn hóa. Họ ý thức rất rõ họ là một đại sứ du lịch trên đất nước họ và đó là nguồn thu không nhỏ của đất nước và người dân. Những khu chợ chúng tôi đi qua, những ngôi nhà mà người dân đang sống đều có đặc trưng của sự mến khách. Có thể có những người dân sống ở mức nghèo khổ nhưng sự lạc quan hiện lên trong đôi mắt của họ. Chúng tôi rất ngạc nhiên bởi khi dừng lại một góc ven đường để hỏi đường, rất nhiều người cùng xúm lại bàn bạc xem đi thế nào cho hợp lý nhất rồi mới chỉ đường cho chúng tôi.

Chúng tôi ấn tượng với cuộc nói chuyện với một thanh niên trẻ tại thành phố Hurghada khi anh chia sẻ về tình yêu và những dự định tương lai. Anh là một thanh niên khá thông minh, nói được nhiều thứ tiếng (tuy có một số ngôn ngữ là tiếng bồi) tuy nhiên hoàn cảnh gia đình đã không tạo cho anh được điều kiện học hành tốt. Qua câu chuyện của anh, chúng tôi hiểu hơn về cách đón nhận cuộc sống, không ai có thể chọn cho mình một gia đình rồi mới sinh ra, nhưng ai cũng có thể chọn cách sống với thế giới theo cách riêng mình, có thể tạo được số phận của mình bằng nhận thức, hành động... Những rào cản văn hóa hay tập tục đều không được nói tới ở đây vì chúng tôi tin rằng mình còn chưa đủ trải nghiệm để chia sẻ. Nhưng với bề dày một đất nước làm du lịch lâu năm như Ai Cập, chúng tôi tin Việt Nam rất có nhiều điểm cần học tập.

Để cảm nhận được những khác lạ của cuộc sống thường nhật tại đất nước chúng tôi tới, chúng tôi đã lặn lội đi bộ qua rất nhiều ngõ hẻm, khu chợ... và đến được một nhà thờ Hồi giáo nằm trong hẻm núi. Thật là một trải nghiệm quí báu khi được tham dự một thánh lễ nơi đây (diễn ra vào tối thứ bảy hàng tuần). Việc tập hợp cúng lễ với thanh niên Hồi giáo còn là dịp để có thể gặp gỡ và trở thành một ngày hội nho nhỏ nên không khí rất náo nhiệt.

Món ăn Ai Cập không dễ ăn, dù vậy, cũng nên thử để cảm nhận "hương vị địa phương".

Món ăn của Ai Cập chưa bao giờ được lọt vào danh sách ẩm thực nổi tiếng thế giới quả đúng như vậy. Ngoài khác biệt về văn hóa, địa lý để có thể có những nguyên liệu chế biến món ăn, cách mà thực phẩm được chế biến và bày trí có lẽ còn lâu mới bằng món ăn Việt Nam. Trong 2 tuần ròng rã từ Bắc xuống Nam, chưa một lần chúng tôi ấn tượng bởi một món ăn nào của vùng đất kỳ bí này.

Chúng tôi chọn tour đi từ thủ đô Ai Cập, ngược lên thành phố phía Bắc Alexandia, rồi từ đó trở về Cairo. Từ Cairo chúng tôi đi xuống các thành phố miền Nam bằng rất nhiều phương tiện: xe buýt, xe khách, tàu thủy dọc sông Nile rồi tàu hỏa quay trở về Cairo. Chúng tôi hòa vào cuộc sống của họ một cách rất tự nhiên và đôi lúc cảm nhận như những công dân nước này. Tại Cairo, chúng tôi đã đi xem bảo tàng lớn nhất cả nước với những chứng tích 7.000 năm lịch sử và những xác ướp được lưu giữ. Tại Alexandria, chúng tôi được thăm thư viện lớn nhất Ai Cập cùng với những công trình kiến trúc cổ kính. Tại Luxor, Aswan, dọc sông Nile, chúng tôi được thăm những tượng đài, thành quách, thăm Valey of the King, Valey of the Queen...

Về sau, khi có dịp được đi nhiều nơi trên thế giới, đến những đất nước hiện đại bởi bàn tay con người tạo dựng trong những thế kỷ gần đây như Singapore hay Nhật Bản, tôi vẫn không thể quên cảm giác choáng ngợp trước Ai Cập với những công trình của thế giới cổ đại cách đây hàng ngàn năm. Ai Cập không chỉ là nơi lưu những dấu tích mà đã trở thành miền đất huyền thoại, viết lên lịch sử văn minh nhân loại.

Alexandria Citadel.

Trở về Cairo trong một chuyến đi dài, chúng tôi luôn cảm nhận được đây thực sự là trái tim của Ai Cập. Bởi những con người ở đây thật đẹp, cách hành xử của họ cũng xứng đáng là người dân thủ đô. Nền kinh tế của thành phố này chuyển mình từng ngày, biến Cairo trở nên nổi bật giữa xung quanh là cát trắng sa mạc. Không bởi vì chuyến đi xuất ngoại đầu tiên mà chúng tôi ấn tượng và thích thú đến thế, mà chính những tình cảm được khơi gợi rất tự nhiên với một đất nước của lục địa Phi châu, lục địa nghèo nhất thế giới, nhưng cũng có nhiều nhất những chứng tích của lịch sử loài người. Tôi vẫn luôn tin rằng, Việt Nam chắc chắn sẽ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm phát triển du lịch từ nơi đây.

Bài và ảnh: Nguyễn Thành Hiếu