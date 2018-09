Những góc chụp ảnh đẹp trên cầu Vàng Đà Nẵng

Cầu Vàng ở Bà Nà Hills (Đà Nẵng) đang khuấy đảo cộng đồng xê dịch thế giới những ngày này khi được đồng loạt các trang tin nổi tiếng trên ca ngợi dồn dập, trong đó có CNN, BBC, New York Times, Times, The Guardian, Bored Panda, National Geographic... Nhiều travelblogger nổi tiếng cũng khoe ảnh check in ở cây cầu này. Hai bàn tay mô phỏng khổng lồ, nâng đỡ cây cầu uốn quanh giống như người thiếu nữ đang nâng dải lụa vắt ngang qua rừng núi. Cây cầu nằm ở độ cao 1.400 m, dài gần 150 m gồm có 8 nhịp.