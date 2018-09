Những điểm đến lãng mạn cho lễ tình nhân

Đảo quốc Singapore, mùa mai anh đào Đà Lạt hay sắc thắm hoa xuân Đồng Tháp là các gợi ý cho kế hoạch du ngoạn của các cặp đôi.

Singapore có nhiều địa điểm lãng mạn, khéo léo “se duyên” cho tình yêu đôi lứa.

8 địa điểm lãng mạn trên đảo sư tử

Với nhiều cặp đôi đang yêu, khoảnh khắc bên nhau trên du thuyền lướt quanh đảo quốc; tay trong tay bước trên đường đi bộ bên vịnh Marina rực sáng; dạo quanh vườn hoa hồng rực rỡ của Gardens by the Bay; hay thưởng thức màn trình diễn nhạc nước độc đáo “Wings of the time” sẽ gợi nên những cảm xúc sống động, thăng hoa. Dấu ấn của sự lãng mạn sẽ được ghi lại bởi nụ hôn từ cao độ 165m khi bạn đứng trong cabin của vòng quay Singapore Flyer và thu vào tầm mắt hình ảnh đảo quốc lung linh sắc màu. Bên cạnh đó, lời nguyện cầu cho một tình yêu vững bền sẽ được chứng giám tại ngôi chùa tình yêu Yueh Hai Ching. Có thể nói, đảo quốc này có đủ chất men say quyến luyến để làm nên ngày “Valentine” ngọt ngào cho tình yêu đôi lứa.

Cầu Henderson Waves lãng mạn nhất Singapore từng là bối cảnh gặp gỡ đầu tiên của nhiều cặp đôi. Ảnh: Alex Lee.

Nếu bạn vẫn đang tìm kiếm một nửa của mình, hãy tìm đến đài quan sát thiên văn Stargazing ở phía đông khu Jurong. Dưới trời đêm hàng vạn ánh sao, biết đâu bạn sẽ có cuộc chạm trán định mệnh với tình yêu ấy, tựa như lời bài hát “Yêu từ cái nhìn đầu tiên” của Kylie Minogue. Cũng không ít chuyện tình được dệt nên từ ánh bình minh trên cây cầu lãng mạn xứ đảo - Henderson Waves. Tại từng điểm dừng chân trên cầu, bạn có thể ngắm toàn cảnh núi Mount Faber, công viên Telok Blangah trong xanh và lắng nghe sự thổn thức trong nhịp đập trái tim mình. Những địa điểm “se duyên” kể trên từng được khách quốc tế ví von như thần tình yêu của đảo quốc.

Những chuyến đi dành riêng cho lễ tình nhân tại Fiditour được thiết kế rất tinh tế. Đó chính là sự phân bổ thời gian hợp lý để tao nên một ngày 14/2 tự do trên đảo quốc cho các thành viên. Bạn có thể tùy chọn điểm tham quan, nhà hàng và phương tiện di chuyển theo sở thích cá nhân để trải nghiệm lễ tình nhân theo cách riêng của mình. Hướng dẫn viên Fiditour sẵn sàng hỗ trợ, cung cấp thông tin gợi ý cho bạn để có sự lựa chọn phù hợp.

Sắc hoa rực rỡ cho ngày tình yêu

Sắc mai anh đào đưa Đà Lạt trở thành điểm đến ngọt ngào cùng mức chi phí phù hợp dành cho các đôi bạn trẻ.

Ngay tại các điểm đến trong nước, các cặp đôi cũng có nhiều sự lựa chọn để trải nghiệm ngày tình nhân một cách đặc biệt. Còn gì thi vị hơn khi cặp đôi cùng nhau xuôi chèo theo từng luống hoa đậm chất sông nước ở Tân Quy Đông (Sa Đéc, Đồng Tháp). Không chỉ mãn nhãn trước hương sắc của 2.000 loài hoa, bạn còn có thể tự tay chọn những bông hoa này như kỷ niệm cho ngày ngọt ngào.

Mặt khác, chuyến thưởng hoa mai anh đào chỉ có ở Đà Lạt là một cách khác biệt giúp đánh dấu ngày lễ này. Trong thời khắc Đà Lạt chuyển mình thay “áo” hồng thơ mộng, bạn nên ghé thăm những con đường quy tụ nhiều cây mai anh đào nhất là Trần Hưng Đạo, Hồ Tùng Mậu, Tương Phố, hay đường ven hồ Xuân Hương và Thiền Viện Trúc Lâm để lưu giữ trong mắt nhau hình ảnh thơ mộng của một loài hoa đẹp mang tên gọi yêu kiều.

Hành trình cho dịp lễ tình nhân:

- Singapore 4 ngày, khởi hành ngày 12/2, giá trọn gói là 10 triệu đồng một khách

- Làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp 2 ngày, khởi hành ngày 14/2, giá trọn gói là 1,28 triệu đồng một khách.

- Đà Lạt - thành phố tình yêu 4 ngày, khởi hành ngày 14/2, giá trọn gói là 2,595 triệu đồng một khách.

Liên hệ: Công ty cổ phần Fiditour - 129 Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM. Website: www.fiditour.com. ĐT: 0839141414.

(Nguồn: Fiditour)