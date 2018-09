Những chốn vui chơi gần Sài Gòn đi về trong ngày

Chỉ cách trung tâm Sài Gòn trong bán kính khoảng 100 km đổ lại nên bạn có thể tranh thủ ngày cuối tuần để đến những địa điểm này.

Khu du lịch Bửu Long - Đồng Nai

Chỉ cách TP HCM khoảng 30 km, khu du lịch Bửu Long thuộc Biên Hòa - Đồng Nai, được xây dựng trên diện tích hàng chục ha, quanh khu hồ nước nhân tạo Long Ẩn. Những ngọn núi cao và hồ rộng khiến nơi đây như một Hạ Long thu nhỏ. Khu du lịch này đã được xây dựng những công trình kiến trúc nghệ thuật mang dấu ấn tôn giáo.

Hướng dẫn đường đi Bửu Long từ Sài Gòn: Các bạn có thể chạy theo đường Kha Vạn Cân và đi tới cầu vượt Linh Xuân. Hoặc có thể đi theo Xa Lộ Hà Nội và tới cầu vượt Suối Tiên rẽ trái và đến cầu vượt Linh Xuân. Khi đến đây bạn có thể chạy theo hướng quốc lộ 1K. Đến Biên Hòa đi thêm gần 8 km và có lối rẽ vào đường Nguyễn Ái Quốc, sau đó đi tiếp đến cầu An Hóa và rẽ trái vào đường Huỳnh Văn Nghệ đi một lúc sẽ thấy cổng chào khu du lịch Bửu Long.

Vui chơi ở Bửu Long: Với diện tích hồ rộng lớn và nhiều ngọn núi tạo thành nên ở đây rất hợp để đạp vịt, chèo thuyền và câu cá. Đặc biệt hơn giữa lòng hồ là ốc đảo cao 35 m, quy tụ nhiều loài chim quý hiếm, các bạn có thể lên đảo để khám phá. Những khu xây dựng như nhà rông, tiểu cảnh nàng tiên cá hay công viên khủng long mô hình rất thú vị.

Khu du lịch Vườn Xoài - Đồng Nai

Đây là địa điểm du lịch gần TP HCM được nhiều người yêu thích. Để đến với khu du lịch này, bạn có thể di chuyển từ cầu Sài Gòn về Đồng Nai theo hướng quốc lộ 1A đến ngã ba Vũng Tàu, sau đó theo hướng quốc lộ 51, rẽ trái vào đường Bùi Văn Hòa. Sau khi đi khoảng 1,5 km rẽ phải vào đường số 6 gặp ngã tư rẽ phải đi khoảng 2,2 km là tới Vườn Xoài (114, ấp Tân Cang, Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai).

Ngoài ra bạn cũng có thể đi xe buýt đến khu du lịch Vườn Xoài từ bến xe Bến Thành tới ngã ba Vũng Tàu, từ đây thuê xe ôm để vào khu du lịch Vườn Xoài.

Vui chơi ở Vườn Xoài: ở đây có rất nhiều trò chơi để bạn lựa chọn như trượt cỏ, chèo thúng, chèo thuyền, cưỡi đà điểu, đạp xe đạp. Khu du lịch Vườn Xoài khá mát mẻ, khác hoàn toàn với đô thị khói bụi. Trong những năm gần đây khu sinh thái này đã thu hút rất nhiều du khách trong khu vực. Rừng tre xanh mát và những thảm cỏ xanh cạnh hồ nước sẽ giúp bạn có những giây phút nghỉ ngơi thoải mái.

Ăn uống và nhà nghỉ khu du lịch Vườn Xoài: Nếu du khách có ý định ngủ qua đêm thì hệ thống nhà nghỉ trong khu vẫn đáp ứng được, tuy nhiên giá cả khá cao. Do vậy nếu bạn ở khu vực gần thì nên chơi trong ngày để giảm chi phí.

Nếu các bạn muốn nếm thử những đặc sản Vườn Xoài thì có thể nếm các món: thịt đà điểu, gỏi đà điểu, đà điểu hấp gừng, cá sấu nướng, lẩu cá sấu, trứng cá sấu, trứng đà điểu.

Du lịch vườn Long Khánh - Đồng Nai

Long Khánh là vùng đất nổi tiếng về trái cây của tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh việc phát triển du lịch miệt vườn, nơi đây còn có nhiều di tích văn hóa của miền Đông Nam Bộ. Từ TP HCM đi theo quốc lộ 1A khoảng chừng 80 km về hướng đông bắc, qua khỏi đèo Mẹ Bồng Con là tới vùng Long Khánh (Đồng Nai).

Du lịch vườn ở Long Khánh hằng năm diễn ra nhộn nhịp, nhất vào khoảng tháng 5 và Âm lịch. Thời điểm này là lúc chôm chôm, sầu riêng đã cho trái chín. Đi trong vườn cây rợp bóng xanh mát dịu, du khách sẽ cảm thấy thích thú ngắm nhìn những chùm chôm chôm chín đỏ lơ lửng trên đỉnh đầu, những chùm dâu màu vàng mơ đeo lủng lẳng từ trên cành xuống tận gốc, và thoang thoảng trong gió, mùi thơm của sầu riêng đầy quyến rũ. Đến với du lịch vườn Long Khánh, bạn sẽ được tận hưởng một không gian trong lành, mắt được ngắm nhìn những sắc mầu của cây trái, mũi được ngửi mùi thơm và sẽ được nếm các hương vị ngọt ngào của những loại trái cây.

Điều thú vị nhất của du lịch vườn là bạn có thể trèo lên cây tự tay mình hái trái đem xuống cân, trả tiền và ăn thoải mái. Nếu đi thành đoàn đông người thì du khách có thể mua nguyên cả cây để ăn. Sau khi ăn no, nhà vườn có trách nhiệm cắt hết những trái còn lại cho khách đem về. Ngoài ra, các nhà vườn còn mở dịch vụ... "bao bụng", nghĩa là bạn ăn cho đến chán chê thì thôi. Tùy theo giá cả mỗi năm và tùy từng loại trái cây mà giá "bao bụng" khoảng chừng 20.000 đến 80.000 đồng cho một người ăn. Bên cạnh du lịch vườn, Long Khánh còn có những điểm tham quan hấp dẫn mà bạn có thể ghé thăm. Đó là Khu Văn hóa Suối Tre, mộ cổ Hàng Gòn, tượng đài chiến thắng Long Khánh...

Khu du lịch Đại Nam

Cách đi đến khu du lịch Đại Nam khá đơn giản. Từ trung tâm thành phố các bạn di chuyển đến Thủ Dầu Một sau đó theo hướng quốc lộ 13 và đến khu du lịch Đại Nam. Nếu ngại đi xe máy thì bạn có thể di chuyển bằng xe buýt cho thuận tiện và an toàn.

Khu du lịch này khá rộng lớn, do vậy để tham quan đầy đủ thì theo kinh nghiệm, các bạn nên lựa chọn phương tiện xe điện và xe lửa. Ở trên xe bạn sẽ được hướng dẫn viên du lịch giới thiệu những địa điểm mà xe đi qua, rất thú vị. Bạn cũng có thể dừng một điểm nào đó nếu muốn vui chơi.

Đây là khu du lịch được xây dựng với đầy đủ biển nhân tạo, hồ, núi. Nếu bạn có con nhỏ thì đây là gợi ý du lịch gần TP HCM lý tưởng. Với khu vực biển nhân tạo dài hàng chục m2 dưới những tán dừa, là địa điểm tắm biển rất thú vị. Không những vậy đến đây du khách còn được tham quan vườn thú Đại Nam với những loại thú quý hiếm như sư tử trắng, tê giác trắng, ngựa vằn, công trắng, hà mã...

Khám phá đảo Ó - Ðồng Trường

Ðảo Ó và đảo Ðồng Trường là hai hòn đảo nằm giữa lòng hồ Trị An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Ðồng Nai). Từ TP HCM, theo quốc lộ 1A hướng về Ðồng Nai, đến ngã ba Trị An thì rẽ trái, đi 8 km nữa đến trung tâm thị trấn Vĩnh An (huyện lỵ Vĩnh Cửu) rồi đến bến thuyền Ðồng Trường. Sau 30 phút thưởng thức thú ngồi thuyền rong chơi trên hồ Trị An, bạn sẽ đặt chân lên đảo Ó.

Ðặt chân lên đảo, du khách sẽ bất ngờ trước khung cảnh cây lá xanh tươi, trăm hoa khoe sắc. Con đường vòng quanh đảo khi thì rợp bóng cây cao, khi thì chập chờn bướm hoa và gió lộng. Bãi cát cuối đảo sóng vẫn vỗ về cũng là nơi bạn có thể đắm mình vui đùa trong làn nước hồ trong xanh và mát mẻ. Ở đây có một máng trượt nước cao 15 m cho những ai thích tìm cảm giác mạnh. Ngoài ra, còn có các trò vui chơi như đi canô, môtô nước, phi tiêu, đánh cờ...

Buổi trưa, nhà hàng phục vụ các đặc sản như cá lăng nấu canh chua và cá lăng kho tộ. Cá lăng tươi mới bắt lên từ hồ Trị An, thịt thơm, ngọt và béo. Cơm trưa xong, bạn chọn một chiếc võng dưới bóng cây râm mát nằm đung đưa theo làn gió sông ngọt mùi cây cỏ, ru giấc ngủ bằng tiếng chim hót và tiếng sóng vỗ dạt dào.

Mimi tổng hợp