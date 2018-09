Những chiếc đèn lồng khổng lồ trên thế giới

Lễ hội đèn lồng khổng lồ - Giant Lantern Festival sẽ diễn ra trong tháng 12 này, tại LePARC, Gamuda City, Yên Sở, Hoàng Mai. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Tổ hợp vui chơi giải trí LePARC by Gamuda đi vào hoạt động từ ngày 3/12. Ngoài ra, sự kiện "Run for the heart - Chạy vì trái tim 2016" cũng được tổ chức tại đây chiều cùng ngày. Dự kiến 10.000 người tham dự chạy và ủng hộ cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tham gia và đồng hành cùng chương trình còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, Trọng Hiếu Idol, Bảo Trâm Idol, Diễm My 9X, Lều Phương Anh, Jun 365... và nhiều nghệ sĩ khác. Với mỗi 100.000 đồng đóng góp cho Quỹ Nhịp tim Việt Nam, bạn sẽ nhận một áo thun chạy vì trái tim và một vé vào cổng miễn phí đêm khai mạc để trở thành những người đầu tiên ngắm nhìn những chiếc đèn lồng và các màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng của nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc Mọi thông tin chi tiết về lễ hội được cập nhật liên tục trên Fanpage của chương trình tại Giant Lantern Festival và LePARC by Gamuda hoặc Ticketbox tại đây