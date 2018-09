Nguyên Khang kể về đêm gặp bão ở New Zealand cùng mẹ

Nam MC không biết bão đến, chỉ thấy đứng chờ gần 4 tiếng mà không thấy xe đến đón. Sau đó, anh phải hủy nhiều kế hoạch tham quan.

Dịp Tết nguyên đán, MC Nguyên Khang đã cùng mẹ có chuyến du lịch đến New Zealand. Đây là lần đầu tiên chàng MC đa tài đến với đảo quốc này nhưng không phải là lần đầu hai mẹ con "nắm tay nhau đi khắp thế gian". Mẹ chính là người bạn đồng hành thường xuyên trong những chuyến đi của Nguyên Khang. Anh luôn muốn đưa mẹ đi khắp nơi, đặt chân đến những châu lục mẹ chưa từng đến, ăn những món ăn mẹ chưa từng ăn và với anh, đó đơn giản là hạnh phúc của một cậu con trai muốn báo hiếu cho mẹ.

Lý do anh chọn đất nước tươi đẹp này là qua lời mời của một người bạn và từng bị ấn tượng bởi khung cảnh tuyệt đẹp trong phim Chúa tể những chiếc nhẫn. "Nơi đây như một viên ngọc trai tỏa sáng giữa biển, đặt chân đến đây, bạn chỉ muốn chọn sống ở đây vì: yên bình, không bon chen, thiên nhiên trong lành, và hòa mình cùng với những loài vật đáng yêu", Nguyên Khang chia sẻ.

Nhật ký hành trình

Nguyên Khang thực hiện chuyến đi trong 10 ngày, quá cảnh ở Singapore, khám phá Nam Đảo vì anh được bật mí Nam Đảo nhiều cảnh đẹp hơn so với Bắc Đảo. Hai mẹ con lên một kế hoạch rất kỹ càng từ 3 tháng trước, vì New Zealand vào dịp Tết rơi vào tình trạng cao điểm, số phòng lại có giới hạn, nên dù đã lên tour trước 3 tháng, nhưng có những địa điểm gặp nhiều khó khăn trong việc book khách sạn tốt như ở Mount Cook. Trong chuyến đi, Nguyên Khang đã đặt chân qua những thành phố như Christchurch, Mount Cook, Dunedin,Te Anau, Milford Sound, Queenstown, Wanaka... rất tiếc là do bị bão nên không thể đến Greymouth kết thúc trọn vẹn chuyến hành trình.

Núi Mt Cook

"Tôi thực sự bị ấn tượng với núi Mt Cook. Hãy thử tưởng tượng buổi sáng sớm bạn mở tung cánh cửa sổ, trước mắt bạn là dãy núi hùng vĩ cao nhất ở New Zealand, quanh năm tuyết phủ trắng xóa, lại có thể thấy những chú thỏ nhởn nhơ gặm cỏ, uống ly cà phê cappuccino và dùng điểm tâm trong một nhà hàng bằng kính và ngắm nhìn trời xanh, bạn sẽ thấy cuộc sống vô cùng tuyệt vời", Nguyên Khang chia sẻ.

Sau đó, anh tham quan một hồ băng 500 năm khi đăng ký tour Tasman Glacier boat trip. Thời tiết ở đây thất thường, theo Khang, bạn chỉ có thể đi khi trời không mưa. Ngày đầu tiên trời mưa tầm tã, may là ngày hôm sau trời nắng, hai mẹ con có thể ra tận hồ băng, lấy một tảng băng và dùng lưỡi cảm nhận. Đây là một hồ rất đặc biệt, không có cá, rất lạnh nhưng cảnh xung quanh thì rất đẹp.

"Buổi tối tại núi Mt Cook, tôi được đưa đến một nơi để ngắm những vì tinh tú ở mũi cực Nam đẹp nhất của New Zealand, được hướng dẫn cách nhìn sao trời để định vị đường đi thay cho la bàn. Đây là những kiến thức mà lần đầu tôi mới biết và cũng từ đây họ lý giải ý nghĩa của lá cờ New Zealand cho chúng tôi biết", chàng MC chia sẻ.

Dunedin

Một địa điểm cũng khá ấn tượng trong chuyến đi là Dunedin, nơi có những ngôi trường đại học danh giá và nổi tiếng ở New Zealand, có số lượng sinh viên quốc tế đông nhất nước, có con đường dốc cao nhất thế giới và là nơi diễn ra lễ hội bi ve lớn nhất thế giới. Hai mẹ con nam MC cũng có dịp xem một chương trình biểu diễn kèn và phục trang của người Scotland, viếng thăm các ngôi nhà cổ.

Te Anau

Te Anau cũng là một thành phố tuyệt vời, nơi bạn đón chuyến tàu ra biển, sau đó đổi sang những chiếc xuồng nhỏ bơi vào trong hang, ngắm nhìn những trần đá phát sáng, ánh sáng đến từ những loại sâu đặc biệt ở đây tạo nên một bầu trời tinh tú tuyệt đẹp. Dọc đường đi bạn cùng có thể chiêm ngưỡng những cánh đồng cỏ, nơi có nuôi bạt ngàn những đàn bò sữa, những chú cừu lấy lông, những con nai và cả cánh đồng hoa oải hương tím ngát đang mùa thu hoạch. Một bên là biển, hồ, một bên là đồng cỏ đã hòa quyện tạo ra những cảnh quan hết sức tuyệt vời.

Queenstown

Thành phố khá đông vui hơn so với những thành phố khác, Nguyên Khang tham quan trên một chuyến tàu cổ chạy bằng hơi nước ra một cái đảo nhỏ, thưởng thức buffet hải sản và xem show người ta xén lông cừu, xem đàn chó lùa bầy cừu vào trang trại rất thú vị.

Wanaka

Tôi tham quan nơi làm ra những chai rượu vang hảo hạn từ những cánh đồng nho, xem người ta nhảy bungee (cột dây vào chân và thả mình từ độ cao của những cây cầu, tiếp nước mạo hiểm những thú vị), đến tham quan phim trường của phim Chúa tể những chiếc nhẫn...

Kỷ niệm khó quên

Khi ở Te Anau, thời tiết biến chuyển kỳ lạ khi cơn bão Gita đem đến gió mạnh, lượng mưa 300 mm dẫn đến ngập lụt, sóng cao 15 m, sức gió 130 km/h. Xe buýt phải hủy chuyến bất ngờ, ảnh hưởng đến lịch trình của hai mẹ con. Nguyên Khang và mẹ không thể đón được chuyến xe bus từ Wanaka đi Glacier Region và Gleymouth vì cơn bão đã khiến chuyến xe bị hủy. Mọi kế hoạch bị hủy vào lúc này, kể cả chuyến hành trình bằng xe lửa về lại Christchurch cũng bị hủy vì đường xá bị ngập và cây cối ngã đổ.

"Lúc đó, tôi không biết có bão đến, chỉ thấy đứng chờ gần 4 tiếng trong giá lạnh, chạy qua chạy lại khách sạn và trung tâm trợ giúp khách du lịch mà không hiểu vì sao xe không đến đón. Chưa bao giờ New Zealand lại như vậy vì họ rất đúng giờ. Thế nên hai mẹ con đã đứng trong giá lạnh. Tối đó xem tivi mới biết một số vùng bị bão, đường bị cấm xe không đi được. Mà khổ nỗi hành trình khách sạn tiếp theo có hết rồi đành phải hủy và tìm chỗ tránh bão. Mùa này New Zealand khách du lịch rất đông, không khách sạn nào trống. Suýt nữa hai mẹ con phải ra đường ngủ", anh kể.

Nguyên Khang đã phải phải nhờ công ty du lịch bên New Zealand giúp book khách sạn nhưng không còn phòng trống và đành phải quay lại Mount Cook, nghỉ một đêm và hôm sau đợi bão tan mới quay lại Christchurch. Cơn bão này nằm ngoài dự đoán nên anh đã phải bỏ thêm tiền để đặt khách sạn và xe. Nguyên Khang cũng phải buộc hủy hai ngày trong chuyến hành trình của mình đến Glacier Region và Gley Mouth. Dù sóng gió nhưng chuyến đi vẫn kết thúc trong êm đẹp và đây trở thành kỷ niệm đáng nhớ của hai mẹ con.

Nguyên Khang tư vấn kinh nghiệm chuyến đi

Xin visa

Để xin visa, bạn cần phải nộp hồ sơ trước 2 tháng. Visa New Zealand không quá khó xin, vì chính phủ đang muốn quảng bá du lịch của nước họ. Bạn lên mạng tải form đăng ký về, chứng minh khả năng tài chính, vé máy bay đã book khứ hồi, lịch trình tham quan du lịch. Bạn không cần phải phỏng vấn, chỉ cần nộp hồ sơ đầy đủ, đóng phí và chờ trong khoảng 2 tuần là có hồi âm. Visa New Zealand không in vào hộ chiếu mà họ sẽ gửi qua email hoặc bạn có thể in ra giấy riêng.

Thời điểm thích hợp

Thời điểm thích hợp để đi New Zealand tốt nhất là thời điểm Tết Âm lịch của người Việt, thời tiết mát mẻ, se se lạnh.

Ngôn ngữ

Ở New Zealand, tiếng Anh của người bản địa rất khó nghe. Bạn có thể thông qua một công ty tổ chức tour như General Travel của New Zealand nhờ họ lên kết hoạch, đặt hộ các vé di chuyển. Họ sẽ làm kế hoạch và gửi về thời gian địa điểm cho bạn. Ở New Zealand, tài xế sẽ đón bạn theo lịch trình, hoặc bằng xe trung chuyển, trên xe bạn cố gắng lắng nghe thuyết trình của tài xế (không có hướng dẫn viên, nếu bạn dùng tiếng Anh, họ chỉ có hướng dẫn viên cho khách Nhật hoặc Trung Quốc). Do đó, bạn nên cố gắng nghe thật kỹ để không bị xuống nhầm trạm.

Internet

Cách tốt nhất để biết chính xác địa điểm và thời gian chính là sử dụng wifi router thuê từ Việt Nam để tra cứu thông tin và địa điểm khi cần. Ngoài ra, bạn cũng nên mua sim điện thoạt địa để liên lạc, vì nhiều người chỉ mang theo cục phát wifi chứ không mua sim để nhờ hỗ trợ khi cần. Đây là kinh nghiệm rút ra sau khi gặp phải sự cố bão của Nguyên Khang.

Nguyên Khang du lịch New Zealand cùng mẹ

Khách sạn

Về khách sạn, bạn có thể book trên Agoda hoặc Booking. Nếu đi dịp Tết thì bạn nên đặt sớm, có thể dùng booking để book sớm vì tôi từng rơi vào tình trạng không có phòng cao điểm, có thể dùng booking book trước giữ chỗ và thanh toán sau.

Phương tiện di chuyển

Ở New Zealand có một loại xe bus của Intercity Group rất hiện đại, sạch sẽ và đúng giờ. Bạn có thể lên website của họ để book xe di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác.

Đồ ăn

Đồ ăn của New Zealand không hấp dẫn lắm, nhất là thịt cừu rất khó ăn vì họ không ướp gia vị nên mùi hơi tanh. Ở đây các nhà hàng đóng cửa rất sớm, khoảng 20-21h là không còn chỗ nào bán hàng ăn ở các thành phố như Wanaka, Christchurch… trừ Queenstown thì có mở khuya. Các trung tâm mua sắm cũng đóng cửa rất sớm, từ 19h và cũng không có nhiều người mua.

Nhiều nhất ở đây là các nhà hàng Thái, sau đó là đến Hoa, Hàn, Nhật. Các nhà hàng Thái mở cửa muộn hơn, món cũng hợp khẩu vị người Việt. Tuy nhiên để tìm các nhà hàng ngon, Nguyên Khang thường dùng ứng dụng TripAdvisor để chọn lựa. Các địa điểm này khá đông, xếp hàng lâu.

Chi phí

Chi tiêu New Zealand khá đắt đỏ, đồng tiền của quốc gia này có tỷ giá ngang với USD. Với chuyến đi 10 ngày, tổng chi phí khoảng 3.500 USD/người, chưa kể vé máy bay. Vào mùa cao điểm giá vé khá cao, khoảng 1.200 USD khứ hồi dịp Tết của hãng Singapore Airlines.