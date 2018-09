Ngẫu hứng cuối tuần cùng cocktail và nhạc acoustic

Tới La Plume Bar & Lounge vào thứ sáu, bạn sẽ được thưởng thức âm nhạc acoustic ấn tượng cùng những ly cocktail từ nhà pha chế xuất sắc.

Các bạn sẽ được hòa mình trong không gian phong cách và tinh tế, được lấy cảm hứng từ những đường nét thiết kế của cây cầu Long Biên huyền thoại với quầy bar lớn đặt ở vị trí trung tâm và trần nhà làm bằng kim loại mô phỏng hình ảnh gầm cầu.

Vào thứ sáu hàng tuần, từ 20h30 đến 22h30, ban nhạc Mary Jean Borg & friends sẽ làm nóng La Plume bằng những giai điệu kinh điển như No Matter What, Everything I do - I do it for you, Tears in Heaven hay những bản hit đang được lòng giới trẻ như Love me like you do, Hello, Girls on Fire... Đặc biệt, khi thưởng thức âm nhạc cùng ly cocktail độc đáo, bạn sẽ được tặng thêm một ly cocktail ưa thích.

Acoustic là thể loại nhạc dễ gây nghiện và không phải ca sĩ nào cũng có khả năng thể hiện tốt khi trình diễn trên sân khấu. Thứ âm nhạc truyền cảm này thường được trình diễn trong không gian ấm cúng nhưng thực sự "chất". Người có gu thưởng thức nhạc acoustic cũng được đánh giá là nhiều trải nghiệm và sâu sắc.

Đêm nhạc Acoustic vào thứ 6 hàng tuần ngày càng được các bạn trẻ yêu thích.

Bên cạnh các giai điệu kinh điển, các bản hit gần đây cũng được thể hiện theo phong cách mới lạ, độc đáo.

Bạn sẽ có cơ hội được thưởng thức nhạc acoustic cùng ly cocktail yêu thích.

Những ly cocktail được pha chế đặc sắc và mang hương vị riêng.

La Plume Bar & Lounge luôn quan tâm đến khẩu vị riêng của khách hàng.

Những màn biểu diễn pha chế cocktail ấn tượng.

Nụ cười thân thiện đã làm nên nét đặc trưng của La Plume Bar & Lounge.

Không gian sang trọng, lịch sự của nhà hàng.

Không gian ngoài trời đầy màu sắc tại La Plume Bar & Lounge.

Khách hàng tự thưởng cho bản thân sau một tuần làm việc căng thẳng.

Liên hệ La Plume Bar & Lounge:

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Press Club, 59A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hotline: 0904 067 686 (Ms. Chi Mai).

(Nguồn: La Plume Bar & Lounge)