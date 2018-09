Ngắm Đà Lạt thu nhỏ giữa Thung lũng Tình yêu

TTC World - Thung lũng Tình yêu mang vẻ lãng mạn và dịu dàng của phố núi cao nguyên quyến rũ du khách khi đặt chân đến Đà Lạt.

Tọa lạc tại đường Mai Anh Đào, cách trung tâm thành phố Đà Lạt chừng 5km, TTC World - Thung lũng Tình yêu như viên ngọc lấp lánh sắc màu gối đầu bên những sườn đồi và rừng thông xanh ngắt. Xưa kia, nơi đây là một thắng cảnh hoang sơ nhưng đầy thơ mộng, được người Pháp yêu mến đặt tên Vallée D’ Amour.

Xe lửa chở du khách tham quan TTC World - Thung lũng Tình yêu.

Du khách có thể ghé thăm TTC World - Thung lũng Tình yêu vào bất kỳ thời điểm nào trong năm để tận mắt chiêm ngưỡng phong cảnh hữu tình. Nơi đây có hồ Đa Thiện vắt ngang thung lũng, mênh mông in bóng những hàng cây rì rào reo ca trong gió; đồi Uyên Ương Hồ Điệp thoai thoải uốn mình quanh co như tấm thảm cổ tích rực rỡ...

Đến Thung lũng Tình yêu, du khách còn tham quan những vườn Thượng Uyển, phố Hoa, mê cung cây, vườn hoa hồng, vườn Hồng Hạc, cầu thang Hoa 3D, cổng chào Mê Cung Tình Yêu, khu cắm trại, Couple shop, Coffee station...Những trò chơi này sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm thú vị khi đặt chân đến khu du lịch sinh thái lãng mạn, nên thơ và đa sắc màu trên cao nguyên.

TTC World - Thung lũng Tình yêu rực rỡ sắc màu.

Để mang đến cho du khách trong và ngoài nước những trải nghiệm ấn tượng, trọn vẹn các dịch vụ du lịch một cách chu đáo, Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng - đơn vị quản lý của TTC World - Thung lũng Tình yêu đã cho ra mắt gói combo gồm các dịch vụ như: phí vào cổng, tham quan bằng xe vận chuyển trong nội bộ, du ngoạn hồ Đa Thiện bằng Pedalo với mức giá 100.000 đồng, tiết kiệm 115.000 đồng.

Trước đây, với 3 dịch vụ riêng biệt, khi đến Thung lũng Tình yêu, mỗi du khách phải mua vé vào cổng với giá 40.000 đồng, tham quan bằng xe điện giá 75.000 đồng và thưởng ngoạn hồ Đa Thiện bằng Pedalo giá 100.000 đồng. Như vậy, tổng chi phí du khách phải trả lên đến 215.000 đồng.

Đồi Vọng Cảnh thuộc TTC World - Thung lũng Tình yêu nhìn từ trên cao.

Là một trong những thắng cảnh trữ tình, điểm đến lý tưởng của du khách tại Đà Lạt, TTC World còn đón nhận nhiều giải thưởng, danh hiệu uy tín như:" Top 100 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam" - giải thưởng do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ bình chọn; "The Guide Awards 2015 - 2016" - Điểm đến thu hút và không thể bỏ qua tại Đà Lạt, do Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn...

Đặc biệt, khu du lịch TTC World - Thung lũng Tình yêu đã được nhận chứng chỉ IAAPA về khu vui chơi đạt tiêu chuẩn quốc tế uy tín thế giới và chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội này.

TTC World - Thung lũng Tình yêu: số 7 Mai Anh Đào, phường 8, TP Đà Lạt. Hotline: ‎0942 157 099. Facebook.

(Nguồn: TTC World - Thung lũng Tình yêu)