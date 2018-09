Mẹo du lịch tự túc tiết kiệm cho người trẻ

Chọn điểm đến hợp túi tiền, đặt vé máy bay sớm, lập kế hoạch chi tiêu... là những điều các bạn trẻ cần lưu ý khi du lịch tự túc.

Trong những năm gần đây, giới trẻ Việt nở rộ trào lưu đi du lịch nước ngoài tự túc. Thay vì tiết kiệm tiền hay chi tiêu mua sắm, nhiều người coi việc đi du lịch nước ngoài, khám phá thế giới, thử thách bản thân... là một mục tiêu quan trọng. Dưới đây là những bí quyết để có chuyến du lịch tiết kiệm mà vẫn trọn vẹn niềm vui cho các bạn trẻ.

Giới trẻ hiện coi du lịch nước ngoài tự túc là một mục tiêu quan trọng.

Chọn điểm đến hợp với túi tiền

Với chi phí thấp, bạn vẫn có thể vi vu đến những vùng đất xa xôi đầy hấp dẫn. Tuy nhiên, để tiết kiệm, bạn không nên chấp nhận cảnh di chuyển hối hả từ nơi này qua nơi khác chỉ vì quyết tâm có mặt tại tất cả địa danh nổi tiếng trong khoảng thời gian ngắn. Thay vào đó, bạn có thể lựa chọn những điểm đến mà mình thực sự muốn ghé thăm và dành thời gian để khám phá từng ngóc ngách, trải nghiệm mọi nét đẹp tại nơi đó. Với cách đi du lịch này, bạn vừa có thể hiểu rõ về vùng đất mình từng đi qua, vừa tránh lãng phí một số tiền không nhỏ.

Đặt vé máy bay sớm

Nếu dự định một chuyến du lịch ra nước ngoài và chắc chắn về thời điểm của chuyến đi, thì việc bạn có thể làm là đặt vé máy bay sớm. Để mua được những chiếc vé rẻ, bạn cần có kế hoạch đi du lịch cụ thể, sau đó dành thời gian tìm hiểu chương trình khuyến mãi của các hãng hàng không và mua vé ngay khi có giá ưu đãi. Theo công cụ tìm kiếm thông tin CheapAir, nếu đi châu Âu, bạn nên đặt vé trước 150 ngày, đi châu Á là 130 ngày và châu Mỹ Latin thường là 80 ngày...

"Săn" vé giá rẻ để tiết kiệm chi phí cho chuyến du lịch nước ngoài tự túc.

Lập kế hoạch chi tiêu

Xác định mục tiêu trước khi khởi động hành trình rất quan trọng. Tuỳ theo sở thích như đi khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hoá hay shopping mà bạn lên kế hoạch chi tiêu cân đối với ngân sách hiện có. Các quốc gia luôn có những chương trình ưu đãi mua sắm hấp dẫn. Tuy nhiên, bạn đừng để bản thân rơi vào "bẫy sale khủng", chỉ nên mua những món đồ phù hợp. Tốt nhất, bạn nên đặt ra giới hạn tiêu dùng cho từng chuyến đi, tránh rơi vào tình trạng "cháy túi".

Nhờ sự trợ giúp của ứng dụng du lịch

Với mức độ phổ biến của smartphone như hiện nay, chỉ cần một vài thao tác tải ứng dụng về điện thoại là bạn có thể tự tin vi vu du lịch mà không cần lo gì. Trong đó, KLook là một trong những website và ứng dụng đặt dịch vụ tại điểm đến lớn nhất châu Á. KLook đem đến cho bạn giải pháp đặt dịch vụ đơn giản, tin cậy và nhanh chóng, giúp bạn đặt vé tham quan, tour du lịch, phương tiện vận chuyển và các hoạt động du lịch tại hơn 35.000 điểm tham quan. Mạng lưới các đối tác trực tiếp của KLook bao gồm các điểm tham quan công viên giải trí nổi tiếng thế giới như Disneyland, Universal Studios... cho đến các đối tác du lịch địa phương. Dịch vụ của KLook nhận được hơn 2 triệu lượt đánh giá từ người dùng, đã được trao giải thưởng "ứng dụng mới xuất sắc" trên cả Apple App Store và Google Play Store.

GoBear Việt Nam hợp tác cùng KLook tổ chức cuộc thi hướng đến những du khách yêu thích vẻ đẹp của mùa hoa anh đào.

Lựa chọn gói bảo hiểm du lịch quốc tế phù hợp

Bí quyết cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng để đảm bảo cho bạn có một chuyến đi hoàn hảo ở một quốc gia mới, đó là trang bị cho mình một gói bảo hiểm du lịch quốc tế. Bạn có thể tham khảo trang web so sánh các sản phẩm tài chính gobear.com/vn/ với hàng chục gói bảo hiểm du lịch khác nhau, giúp bạn so sánh để lựa chọn một gói bảo hiểm phù hợp nhất. Quyền lợi tài chính của bảo hiểm du lịch quốc tế khá đa dạng, bao gồm việc hỗ trợ chi phí phát sinh khi hành lý bị thất lạc, chuyến đi bị hủy bỏ hoặc trì hoãn cho đến những rủi ro do thiên tai, khủng bố khi đi du lịch... Trong những tình huống trên, bảo hiểm du lịch quốc tế sẽ trở thành "bùa hộ mệnh" giúp bạn vượt qua mọi khó khăn về tài chính để tiếp tục hành trình khám phá của mình.

GoBear Việt Nam hợp tác cùng KLook, ứng dụng đặt dịch vụ du lịch tại các điểm đến hướng đến đối tượng khách du lịch tự do, tổ chức chuỗi cuộc thi "Cùng GoBear & KLook trẩy hội anh đào" trên trang gobear.com/vn/campaign/hoaanhdao. Sự kiện diễn ra trong suốt tháng 3 hướng đến những du khách yêu thích vẻ đẹp của mùa hoa anh đào nở rộ ở khu vực Đông Á. Chuỗi cuộc thi có tổng giải thưởng hấp dẫn lên đến hơn 130 triệu đồng và những người tham gia có cơ hội giành được nhiều phần quà giá trị được tài trợ bởi KLook, bao gồm một thẻ quà tặng trị giá 20 triệu đồng; 30 bộ quà tặng du lịch, 30 thẻ quà tặng SIM 4G sử dụng tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản...

