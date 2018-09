Lịch trình 5 ngày mua sắm mệt nghỉ ở Kuala Lumpur

Với lịch trình 5 ngày, bạn sẽ ghé qua hầu hết các trung tâm thương mại đình đám nhất quanh thủ đô Malaysia.

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên phong phú, Kuala Lumpur còn là địa chỉ được các tín đồ mua sắm ở Việt Nam yêu mến. Thủ đô của Malaysia luôn được bầu chọn trong danh sách "thiên đường mua sắm" tốt nhất châu Á và thế giới.

Du khách Việt có thể lựa chọn các đường bay thẳng của 4 hãng hàng không, tiết kiệm thời gian, có nhiều đợt giảm giá vé trong năm. Hàng hóa ở Kuala Lumpur rất đa dạng về chủng loại và giá tiền, bao gồm từ các nhãn hàng cao cấp cho tới những thương hiệu bình dân.

Yếu tố quan trọng nhất được du khách quan tâm chính là tỷ giá đồng tiền hiện tại của Malaysia khá thuận lợi cho hoạt động mua sắm, chỉ khoảng 5.300 đồng đổi 1 ringgit, thấp hơn rất nhiều so với trước đây, khoảng 7.000 đồng đổi 1 ringgit vào năm 2013.

Các trung tâm thương mại ở Kuala Lumpur mọc lên rầm rộ mỗi năm. Từ khu trung tâm cho tới các thành phố vệ tinh, đâu đâu du khách cũng sẽ bị lạc bước vào thiên đường mua sắm. Một năm, Malaysia có 3 đợt giảm giá khủng, bao gồm: Super Sale (1/3-31/3), Mega Sale (15/6-31/8), Year End Sale (1/11-31/12) với mức giá giảm kỷ lục có thể lên tới 70-80% với các thương hiệu lớn.

Ngày 1 và 2

Bukit Bintang

Nằm trong trung tâm thành phố Kuala Lumpur, Bukit Bintang là khu vực tập trung nhiều trung tâm mua sắm hàng đầu Malaysia, với các tên tuổi: Pavilion Kuala Lumpur, Starhill Gallery, Fahrenheit 88, Lot 10, Low Yat Plaza, Berjaya Times Square.

Nổi bật nhất là Pavillion, nằm cuối con đường Jalan Bukit Bintang xa hoa, được bao quanh bởi hàng loạt khách sạn 3-5 sao, nơi có đài phun nước pha lê cao nhất Malaysia. Du khách chỉ mất 10 phút đi bộ đến KLCC - trung tâm thành phố nơi có tháp đô Petronas.

Đến với Pavillion, bạn có thể đi bằng các phương tiện: xe bus hop on hop off, xe bus miễn phí Rapid KL City, tàu monorail.

Trong Bukit Bintang, bạn cũng có thêm gợi ý là trung tâm Fahrenheit 88 với 130 cửa hiệu mua sắm, sở hữu cửa hàng Uniqlo lớn nhất Malaysia, cửa hàng Brand Outlets duy nhất ở Bukit Bintang nơi có rất nhiều sản phẩm thời trang giá bèo.

Suria KLCC

Đây là một khu phức hợp hoàn chỉnh từ căn hộ, khách sạn, trung tâm thương mại, triển lãm... mang tầm cỡ quốc tế ở Malaysia - nơi nổi tiếng với tòa tháp đôi từng đạt nhiều kỷ lục thế giới. Hơn 30 cửa hàng của các thương hiệu cao cấp chỉ có ở Suria KLCC như Chanel, Giorgio Armani, Dolce & Gabanna, Alexander McQueen, Coach Men, Dior Homme... Bạn có sự lựa chọn đa dạng về các gian hàng đồ ăn, thức uống của địa phương và quốc tế.

Không chỉ mua sắm, bạn có thể lên tầng 42 tham quan skybridge - cây cầu nối 2 tòa tháp, xem nhạc nước biểu diễn lúc 20h hàng ngày, cho trẻ con khám phá khoa học ở Petrosains Discovery Centre, tham quan thủy cung. Du khách yêu nghệ thuật có thể tới triển lãm mỹ thuật, nhà hát, công viên chỉ cách vài bước chân. Tối đến, có thể ngồi ở Skybar trên khách sạn Traders Hotel vàchiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục từ toà tháp đôi về đêm.

Jalan Masjid India và Jalan Tuanku Abdul Rahman (khu tiểu Ấn)

Đây là khu vực mua sắm mang nhiều bản sắc địa phương, trong đó nổi bật là "con đường tơ lụa" dọc Jalan Tunku Abdul Rahman, khu phức hợp mua sắm Sogo, Maju Junction, Trung tâm thương mại KJakel Mall

Sogo là một trong những khu phố mua sắm nổi tiếng và lớn nhất Kuala Lumpur, được đặt tại địa điểm đắc địa ở Jalan Tuanku Abdul Rahman.Khách du lịch dễ dàng đến đây bằng nhiều phương tiện như LRT, xe bus và taxi.

Sunway Putra Mall

Cách tháp đôi 4km và Sogo hơn 1 km, Sunway Putra Mall nằm tại Jalan Putra, có 8 tầng với đầy đủ thương hiệu lớn, bao gồm 2 khu liên kết là khu văn phòng và khách sạn.

Ngày 3

IOI City Mall

Khu vực này chỉ cách sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) và trung tâm thành phố Kuala Lumpur 30 phút lái xe, nằm trong IOI Resort City. Vì thế bạn có thể nghỉ đêm tại đây sau một ngày mua sắm cật lực.

Đây là điểm dừng chân với đầy đủ các dịch vụ vui chơi giải trí và mua sắm của nhiều thương hiệu bình dân như H&M, Uniqlo, Sasa, Espirit, Nike, Adidas, Cotton On..., được phân bố trong 4 khu vực mua sắm, 380 cửa hàng.

Ngoài mua sắm, du khách có thể tham gia các trò chơi mại hiểm trong khu District 21 có diện tích gần 70.000 m2 hay sân trượt băng trong nhà Icescape chuẩn kích thước Olympic lớn nhất ở Malaysia.

Ngày 4

Sunway Pyramid

Cách trung tâm thành phố hơn 20 km, Sunway Pyramid nằm trong top 10 trung tâm thương mại lớn nhất thế giới và đồng thời là lớn nhất Malaysia, một địa điểm không thể không ghé qua nếu bạn là một du khách ham thích mua sắm.

Nơi đây sở hữu 800 cửa hàng trong 4 khu mua sắm độc đáo, 160 gian hàng ẩm thực, sân băng và công viên. Do cách trung tâm khá xa nên bạn có thể dành ra một ngày nghỉ đêm tại đây trong Sunway Resort, cho con nhỏ vui chơi trong công viên giải trí Sunway Lagoon, Sunway Pyramid.

Ngày 5

Mitsui Outlet Park KLIA SEPANG

Chỉ mất 5 phút để di chuyển từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur và KLIA2, du khách đã có mặt ở trung tâm thương mại 100% châu Á từ điều hành cho tới các hàng hóa. Địa điểm này thích hợp cho ngày cuối cùng của hành trình. Điều đáng nói là phần lớn các mặt hàng ở đây đều là hàng outlet của các thương hiệu lớn.

Với lợi thế gần sân bay KLIA, Mitsui Outlet Park KLIA SEPANG có thể cung cấp các dịch hoàn hảo cho việc vừa bay vừa mua sắm. Điển hình là dịch vụ flight check-in center là nơi du khách có thể gửi hành lý của mình tại đó rồi tự do ngao du mua sắm, hay tự check in tại quầy tự động hoặc máy tính, du khách cũng có thể kết nối máy in để in vé lên tàu bay rất tiện lợi.

Bảng điện tử màn hình LED hiển thị thông tin các chuyến bay không khác gì ngay tại sân bay để khách hàng có thể tiện theo dõi để tránh lỡ chuyến.

Nguyên Chi