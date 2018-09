Kinh nghiệm đi Bagan, Mandalay và Inle ở Myanmar

Ở Myanmar có ba địa danh mà hầu như khách du lịch nào cũng phải ghé thăm là Bagan, Mandalay và Inle.

Để đến những nơi này, bạn sẽ phải khởi hành từ thủ đô Yangon. Hiện tại, từ Hà Nội và TP HCM có các đường bay thẳng của Vietnam Airlines tới Yangon. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn vé máy bay giá rẻ của Air Asia transit ở Bangkok hoặc Kuala Lumpur.

Yangon và Bagan

Không gì thư thản hơn khi cứ thong dong trên những con đường bình lặng ở Bagan trong buổi chiều nắng vừa hạ rồi leo lên ngọn đền cao để ngắm nhìn hoàng hôn từ từ buông nhẹ ở phía chân trời.

Nhớ mang USD theo đổi sang Kyat hoặc xài tiền USD nhỏ cũng được, hầu như không chấp nhận đôla Australia, Euro hay Bảng Anh. Myanmar chưa có ATM và không chấp nhận thẻ tín dụng.

Ăn uống ở Myanmar rất dễ, không có fastfood nhưng đồ ăn địa phương rất ngon. Ở các thành phố lớn có nhà hàng Trung Quốc, Thái Lan, Italy.... Nên mang theo cafe Việt Nam uống nếu ai nghiền vì cafe Myanmar khá chán.

Taxi ở Yangon Airport đồng giá. Vào thành phố khoảng 8.000 kyat, tính theo giờ thì mỗi giờ 6.000 kyat (1 USD =- khoảng 870 kyat)

Xe buýt từ Yangon đi Bagan rất sạch đẹp, được phát đồ uống và bàn chải đánh răng miễn phí.

Đi xe ngựa ở Bagan cũng rẻ, 10.000 kyat ngày chạy lanh quanh rất thú vị, xe đạp thì 3.000 kyat/ ngày.

Ở Bagan nên ăn ở Myanmar Foods House loại "All you can eat" giá chỉ 2.000 kyat/người hay tiệm Harmony BBQ rất ngon và rẻ.

Bia Myanmar khá ngon.

Nhà trọ ở Bagan chừng 13-16 USD/2 người ở. Có thể tham khảo Winner Guest House rất ổn.

Mandalay

Cây cầu U Bein in trên dòng sông phẳng lặng buổi hoàng hôn.

Giá thuê taxi tham quan một ngày ở Mandalay là 25.000 kyat. Bạn không nên đi quá nhiều chùa ở Mandalay dễ gây chán mà nên đi luôn Mandalay Hill, tu viện, hoàng cung... buổi sáng rồi đi tiếp Sagaing Hill, Inwa và cầu UBein buổi chiều luôn. Giá xe cả ngày cho lịch trình vậy sẽ là 45.000 kyat thay vì đi làm 2 ngày sẽ là 55.000 kyat.

Nên đi xe bus đêm từ Bagan đến Mandalay để đỡ tốn thời gian và đỡ một đêm ở nhà trọ.

Ở 2 ngày ở Mandalay là đủ, ngày sau nên đi ra bến tàu mua vé đi Mingun, tàu giá 5.000 kyat/người, đi từ 9h sáng đến 13h chiều quay về.

Buổi trưa ở Mingun nên ăn theo kiểu cá hay tôm chiên với cơm trắng vừa ngon vừa rẻ.

Nhớ ăn kem Nylon ở Mandalay chứ nơi đây chẳng có gì ăn uống nhiều.

Tối ăn ở quán Mann hay Golden Duck giá ổn và thức ăn vừa miệng.

Nhớ đi dạo quanh hoàng cung buổi tối có kênh nước mát rượi.

Đi cuối tuần chiều từ 18h có chợ đêm cũng vui.

Nhà trọ tôi ở là Royal Guest House giá 18 USD/đêm có máy lạnh, nhà tắm riêng.

Inle

Đến Inle chắc chắn bạn sẽ muốn ở lâu tại hồ Inle.

Có nhiều cách đến Inle. Bạn có thể đi xe hay máy bay từ Mandalay, Yangon hay Bagan. Sân bay để đến Inle là Heho.

Bạn có thể ở những nhà trọ trong làng Nyangshwe với giá rẻ chừng hơn 10 USD rồi thuê tàu ra hồ Inle chơi nhưng theo tôi bạn nên trải nghiệm một vài đêm ở resort ven hồ.

Các ngôi làng ở Inle đều có những nét riêng hay ho khác nhau vậy nên cố gắng đi càng nhiều càng tốt.

Đừng bỏ qua cảnh ngằm hoàng hôn trên hồ Inle

Đi trên hồ rất nắng, các bạn gái nên thoa kem chống nắng,tránh cháy da.

Nếu ở resort ven hồ, bạn tiết kiệm thì nên mang theo thức ăn gì đó nhằm tránh chuyện ăn ở nhà hàng trong resort giá hơi cao.

Resort vẫn không chấp nhận credit card nên nhớ chuẩn bị tiền mặt.

Sân bay quốc tế Yangon bây giờ không thu phí sân bay 10 USD nữa nên bạn có thể xài đến đồng xu cuối cùng mà không cần để lại tiền đóng lệ phí sân bay như một số diễn đàn nói.

Thiện Nguyễn