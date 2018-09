Kinh nghiệm đặt phòng ở Hội An dịp Tết

Du lịch tại Hội An bạn có thể lựa chọn nhiều dịch vụ như resort, khách sạn, homestay hay nhà nghỉ bình dân.

Để đặt phòng trước, bạn có thể đặt online trên những trang web như Booking, Agoda, ivivu, Chudu24... hoặc gọi điện thoại trực tiếp để có một chỗ nghỉ như ý. Tết Nguyên đán càng gần kề, vì thế nếu có ý định du lịch Hội An bạn nên đặt phòng ngay bây giờ để có được vị trí đẹp và giá cả hợp lý.

Tùy vào sở thích và túi tiền mà bạn có thể lựa chọn nhà nghỉ, homestay, khách sạn hay resort để lưu trú khi đến Hội An để tận hưởng một kỳ nghỉ Tết thật ý nghĩa.

Nhà nghỉ bình dân

Nhà nghỉ Gia Bảo Phát (Cửa Đại, Gia Bảo), cách bãi biển Hội An khoảng 1km. Đây được coi là địa chỉ lưu trú lý tưởng dành cho các du khách đến tham quan Hội An. Nhà nghỉ được thiết kế với không gian nhà vườn, cảnh sắc thiên nhiên thoáng đãng, mát mẻ, tiện nghi đầy đủ, thích hợp cho du khách tận hưởng một không gian sống trong lành và thư thái.

Nếu đi một mình, bạn có thể chọn phòng đơn chỉ từ 250.000 - 300.000 đồng/đêm. Du lịch 2 người thì phòng đôi là lựa chọn tốt nhất cho bạn, giá chỉ dao động từ 300.000 đến 400.000 đồng/đêm. Với gia đình, bạn nên chọn phòng tập thể với mức giá khá mềm từ 400.000 đến 600.000 đồng/đêm.

Ngoài ra, còn có rất nhiều nhà nghỉ bình dân, giá rẻ bạn có thể lựa chọn như Vĩnh Huy, Tân Phương, Họa My…

Dịch vụ Homestay

Chất lượng phòng tại Areca An Bàng.

Areca Homestay: Nằm trên đường Lý Thường Kiệt, Sơn Phong, Hội An, cách Bảo tàng Lịch sử Hội An 500 m và cách bãi biển Cửa Đại chỉ khoảng 3 km. Khi lưu trú tại đây, bạn có thể thoải mái đi tham quan, mua sắm tại chợ đêm Hội An cách đó chỉ 1,5 km. Phòng nghỉ được thiết kế với đầy đủ tiện nghi, dịch vụ cho thuê xe đạp miễn phí và lễ tân làm việc 24/24 sẽ hỗ trợ khi bạn cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Phòng tiêu chuẩn giường đôi có giá khoảng 1.000.000 đồng cho 3 đêm nghỉ.

Nhà trọ Minh A: Nằm ở số 2, Nguyễn Thái Học. Khi nghỉ tại đây, du khách sẽ không cảm thấy là một dịch vụ trọ, mà như đang sống trong ngôi nhà người thân của mình. Dịch vụ homestay này phù hợp với du khách thích không khí ấm cúng, yên tĩnh và ấm áp. Được thiết kế theo phong cách nhà ba gian cổ kính, rộng khoảng 100 m2 được chia thành 4 phòng, mỗi phòng có hai giường. Giá phòng ở đây khá mềm, chỉ từ 200.000 - 300.000 đồng/đêm.

Hao Anh Homestay: Tọa lạc tại đường Lý Thái Tổ, Sơn Phong, Hội An và nằm trong bán kính 1km từ phố cổ Hội An. Du khách nghỉ tại đây có thể dễ dàng dạo phố, đi thăm Bảo tàng Sa Huỳnh, Bến Xe Hội An hay Cầu Nhật Bản với khoảng cách di chuyển chừng 1 km. Ngoài những tiện ích chính trong phòng nghỉ, nơi đây còn cung cấp nhiều dịch vụ khác như giữ hành lý, đổi ngoại tệ và giặt ủi cho du khách, quán ăn Tropicana Bar trong khuôn viên là nơi du khách được phục vụ nhiều món ăn địa phương Việt Nam với đa dạng khẩu vị. Nơi đây phù hợp với những cặp tình nhân, đôi vợ chồng trẻ hoặc gia đình 3 - 4 người với nhiều sự lựa chọn phòng giường đôi, phòng 3 người hoặc phòng gia đình với giá cả dao động từ: 330.000 - 540.000 đồng/đêm.

An Bang Seaside Village Homestay: Nằm ngay gần bãi biển An Bàng - một điểm đến đang hot ở Hội An nên homestay này khá được yêu thích. Hầu hết du khách nước ngoài đều đánh giá cao nơi này với những tiện ích đáng kể và sự thân thiện của người dân xung quanh. Bạn còn được cho mượn xe đạp miễn phí để đi dạo hay phục vụ bữa ăn tận giường nếu có yêu cầu. Có lẽ vì vậy mà giá ở đây cũng không hề rẻ, khoảng 1 triệu đồng/đêm.

Ngoài ra, du khách có thể tham khảo thêm một số dịch vụ homestay khác khi đến Hội An như: Rice File Homestay, Nature Homestay, Hoi An Life Homestay...

Dịch vụ khách sạn

Một góc khách sạn Royal Riverside Hội An.

Khách sạn Thanh Binh I: Tại địa chỉ Số 1, Đường Lê Lợi, Minh An. Đây là một trong những khách sạn gần Phố cổ Hội An nhất, chỉ cách 140m. Khi lưu trú tại đây trong những ngày Tết nguyên đán, du khách có thể dễ dàng đi tham quan tại điểm du lịch chính của thành phố như Chùa Phác Hạt, Nhà thờ tộc Trần, Hội quán Chi Hội Phúc Kiến Trung Quốc... để tận hưởng không khí những ngày đầu xuân. Tại đây, du khách sẽ được phục vụ tốt nhất có thể với nhiều dịch vụ tiện lợi như: bưu điện, máy in, giặt ủi, taxi, giữ hành lý, đổi ngoại tệ... và tiện ích hấp dẫn khác. Khách sạn này nằm gần trung tâm thành phố nên giá cả tương đối cao, dao động từ 450.000 - 680.000 đồng/đêm với hai loại phòng Superior Suite và phòng gia đình.

Royal Riverside Hội An: Nằm trên đường Nguyễn Du, có khoảng 75 phòng được thiết kế hài hoà, cùng với những thiết bị hiện đại như vòi hoa sen, tivi, áo choàng trong phòng tắm... cùng rất nhiều tiện ích khác, chắc chắn sẽ mang đến sự hài lòng và thoải mái nhất cho bạn. Ngoài ra, khách sạn còn có nhiều dịch vụ tiện ích khác bao gồm spa, bể bơi trong nhà, massage và quán bar nhỏ. Nơi đây cách trung tâm thành phố Hội An khoảng 500m và gần nhiều trung tâm mua sắm, giải trí, làm đẹp. Giá dao động từ 1.069.000 - 1.385.000 đồng/đêm.

Ngoài ra, Hội An Sincerity, Hội An Hictoric, Họa My II, Thanh Bình 3... là những lựa chọn tuyệt vời khi ban đến du lịc tại thành phố này.

Khu nghỉ dưỡng

Quang cảnh đẳng cấp tại The Nam Hai Resort.

Green Heaven Hoi An Resort and Spa: Nằm ở La Hối, ngay trung tâm thành phố Hội An. Resort này được đánh giá là một trong những khu nghỉ dưỡng cao cấp và tiện nghi nhất với hồ bơi ngoài trời và trung tâm dịch vụ doanh nhân. Nơi đây nằm cách Quảng trường Sông Hoài khoảng 50 m đi bộ, cách Đền Cam Phổ và Cầu Nhật Bản chỉ khoảng 100 m. Từ resort, bạn có thể dạo chợ Hội An cách đó khoảng 500 m và tắm biển ở biển công cộng An Bàng, bãi biển Cửa Đại chỉ 4 km.

Ngoài ra trong khuôn viên resort còn có nhà hàng Herb phục vụ các món ăn nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế, quán Shisha Bar để du khách thưởng thức và giải trí. Giá phòng 980.000 - 1.197.000 đồng/đêm tùy loại phòng.

The Nam Hai Resort: Thuộc thôn 1, xã Điện Dương, Điện Dương, cách phố cổ Hội An khoảng 15 phút và sân bay Đà Nẵng 30 phút. Nơi đây có 60 phòng khách và 40 biệt thự có hồ bơi, tất cả đều nhìn ra Biển Đông. Phòng ngủ và phòng khách được thiết kế rộng rãi thoáng mát với đầy đủ trang thiết bị hiện đại như: bồn tắm sang trọng, tivi LCD, tủ minibar, và internet không dây. Đến với Resort, du khách được đáp ứng mọi nhu cầu giải trí, thư giãn như dịch vụ spa, thư viện, sân tennis, hồ bơi…với mức giá khoảng 1.470.000 - 2.500.000 đồng/đêm cho từng loại phòng.

Ngoài ra, Hội An còn có rất nhiều khu resort cao cấp và tiện lợi khác bạn có thể nghỉ lại như: Hoi An Riverside Bamboo Resort, Hoi An Beach Resort, Boutique Hoi An Resort...

Phước Bình