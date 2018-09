Hội An - Đà Nẵng lãng mạn trong mắt 'nàng MC không tuổi'

Tổng chi phí chuyến đi này của Lan Hương là 4 triệu đồng. Tiền đắt nhất chủ yếu là dành cho vé máy bay 1,4 triệu và chỗ ở cũng 1,4 triệu đồng, còn lại là tiền đi taxi, thuê xe máy, xe đạp và ăn uống. Hội An cách Đà Nẵng khoảng 25 km. Đầu tiên Lan Hương ghé vào phố cổ Hội An trước để thuận tiện lúc về bay thẳng từ Đà Nẵng đến Hà Nội. Có ba cách để đi từ Đà Nẵng đến Hội An gồm bắt taxi hết khoảng 220.000 đồng cho mỗi chuyến. Nếu thích vi vu bạn có thể thuê xe máy với giá 100.000-150.000 đồng/xe/ngày hoặc là đi xe buýt với giá 25.000 đồng/lượt.