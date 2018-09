Hãng hàng không có 'phi hành đoàn đẹp trai nhất thế giới'

Nhưng không chỉ có trai đẹp, hãng hàng không TAP còn được đánh giá cao về chuyên môn. Hành khách mua vé có thể mua theo 6 hạng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, bao gồm: Discount, Basic, Classic, Plus, Executive, Top Executive. Trong đó, từ hạng Plus trở đi, hành khách sẽ được ưu tiên check in và boarding nhanh hơn.