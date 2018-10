Hai danh thắng ở Quảng Bình lên phim 'Người bất tử'

Bộ phim có khá nhiều cảnh quay tại hang Tú Làn (Quảng Bình), xoay quanh các nhân vật chính là Hùng (Quách Ngọc Ngoan thủ vai) - Duyên (Thanh Tú thủ vai) và An (do Ngọc Diệp thủ vai). Đây cũng là nơi khởi nguồn của câu chuyện kỳ bí, nhuốm màu tâm linh khi người mẹ trẻ tên An qua giấc mơ lạ lùng đã tìm đến cửa hang và đào được một cuốn nhật ký dưới mộ. Hang Tú Làn xuất hiện xuyên suốt bộ phim trong nhiều phân đoạn quá khứ và hiện tại của cả ba nhân vật.