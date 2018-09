Gợi ý ba điểm đến cho chuyến du lịch xa trong năm 2018

Đến châu Âu khám phá kiến trúc đặc trưng hay chiêm ngưỡng cuộc sống hiện đại tại Mỹ... là những gợi ý thú vị cho kỳ nghỉ sắp tới.

Theo Công ty lữ hành quốc tế Tugo, ngoài các tour du lịch gần như Singapore, Thái Lan hay trong nước, một chuyến du lịch xa sẽ giúp du khách khám phá biết bao điều thú vị. Sau đây là gợi ý những điểm du lịch xa mà nhất định bạn phải đến trong năm 2018.

Châu Âu cổ kính

Đến châu Âu, du khách có cơ hội khám phá vẻ đẹp cổ kính khi đặt chân lên các thành phố nổi tiếng thế giới như Paris - Bruxelles - Amsterdam ánh nắng chan hòa pha chút lạnh dịu nhẹ hay Nice, Monaco ấn tượng và quyến rũ.

Đoàn khách của Tugo đã có những giờ phút trải nghiệm đáng nhớ khi tham quan các điểm đến tại châu Âu.

Ngoài ra, du khách còn tham quan nhiều điểm không thể không đến tại châu Âu như: tháp Eiffel, du thuyền sông Seine, nhà thờ Đức Bà, bảo tàng Louvre, Khải Hoàn Môn, đại lộ Champs Elyséem (Pháp); tháp nghiêng Pisa, Vatican - quốc gia nhỏ nhất trong lòng nước Italy, tượng chú bé tè Mannequin Pis, mô hình nguyên tử sắt Atominum (Bỉ); khu đồng quê Zaanse Schans với cối xay gió, xưởng làm phô mai, guốc gỗ (Hà Lan)...

Canada xinh đẹp

Đất nước có diện tích lớn thứ 2 thế giới là điểm đến thu hút đông du khách quốc tế bởi quan cảnh thiên nhiên đẹp, những công trình kiến trúc hiện đại nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Hành trình du lịch Canada từ du lịch Tugo sẽ đưa du khách đến với nhiều trải nghiệm, khám phá nhiều điều mới lạ và những giờ phút nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Đến Canada, du khách sẽ trải nghiệm mùa đông giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Nếu bạn là một người thích sự trải nghiệm leo lên những dãy núi cao của thế giới thì núi đá Rockies là một sự lựa chọn không tồi. Dãy Canadian Rockies nằm phía Tây Canada thuộc bang British Columbia và Alberta là một trong những địa điểm du lịch Canada thu hút những tay leo núi chuyên nghiệp. Còn hòn đảo Vancouver xinh đẹp sẽ dành cho những ai thích vẻ đẹp của thiên nhiên với những làn sóng xanh thanh bình của biển.

Nước Mỹ hiện đại

Mỹ được xem là đất nước phồn hoa, sôi động và nhộn nhịp. Đặt chân đến xứ sở cờ hoa, du khách sẽ đắm mình trong không gian sống hiện đại, phóng khoáng của New York với tượng Nữ thần tự do, Wall Street, quảng trường Thờ Đại (Time Square), hay Washington D.C, tham quan Nhà Trắng, lầu 5 góc, điện Capitol... Ngoài ra du khách còn tham quan Disneyland, phim trường Universal hoặc thử vận may tại thành phố cờ bạc Las Vegas.

Du khách sẽ đắm mình trong không gian sống hiện đại, phóng khoáng khi đặt chân đến xứ sở cờ hoa.

Tham khảo các tour tại đây. Tugo là công ty lữ hành chuyên thiết kế các tour trong và ngoài nước với giá tốt. Công ty luôn đưa ra các lịch trình đa dạng, chương trình phù hợp từng lứa tuổi; tư vấn thủ tục hồ sơ visa hoàn toàn miễn phí, tư vấn 99% đậu visa; hỗ trợ tư vấn chuyên nghiệp trong 24/7. Liên hệ: Văn phòng tư vấn Công ty lữ hành quốc tế Tugo Trụ sở : số 123 đường Lý Tự Trọng, phường bến thành, quận 1, TP HCM

Số 118 đường Lê Thánh Tôn, phường bến thành, quận 1, TP HCM. Điện thoại: 1900 5555 43 - 0287106 5543. Email: support@tugo.com.vn. Chi nhánh Hà Nội: số 16 Hàng Bông, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm Điện thoại: ‎1900 5555 43 - 02473065543. Email: support@tugo.com.vn. Website.

(Nguồn: Tugo)