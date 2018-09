Giải pháp hữu hiệu khi gặp sự cố du lịch ở Singapore

Ngọc Nhất chia sẻ kinh nghiệm xử lý khi bị tài xế bỏ rơi giữa đường, lỡ chuyến bay và một người bạn bị hải quan giữ lại ở sân bay.

Từng có kinh nghiệm đi du lịch nước ngoài, lại là người cẩn thận nhưng anh Ngọc Nhất (sống ở Hà Nội) cũng trải qua nhiều sự cố bất ngờ khi đi Singapore. Chỉ là những chuyện hy hữu nhưng chàng trai này cũng muốn chia sẻ để mọi người bình tĩnh giải quyết khi gặp tình huống tương tự.

Dù gặp một số sự cố nhưng chuyến đi Singapore vẫn là trải nghiệm thú vị của anh Nhất. Ảnh: NVCC

1. Khả năng bị giữ lại và từ chối khi nhập cảnh vào Singapore

Thời gian gần đây, khá nhiều du khách Việt bị giữ lại khi nhập cảnh vào Singapore, đặc biệt là các bạn nữ, nếu bị nghi ngờ về thông tin và mục đích khi sang đất nước này.

Trong nhóm của tôi có một người bạn đã bay chuyến sau một mình do lý do công việc. Khi xuống sân bay Changi, bạn đã bị giữ lại. Phần lớn các bạn nữ bị giữ lại lúc đó đều đi một mình và mang theo hộ chiếu mới cứng (chưa từng xuất ngoại). Rất may bạn có chuẩn bị tình huống này và trả lời rành mạch lý do nên sau khi chờ một tiếng ở sân bay đã được nhập cảnh.

Lời khuyên:

- Các bạn, đặc biệt là các bạn nữ, hạn chế đi du lịch một mình sang Singapore thời điểm hiện tại.

- Chuẩn bị vốn từ vựng tiếng Anh đủ để giao tiếp, nên chuẩn bị trước câu trả lời để đối đáp nếu bị giữ lại, kể cả đi cùng người thân. Các câu hỏi thường là: lý do đi sang Singapore, tại sao đi một mình, có vé khứ hồi chưa, địa chỉ khách sạn, có người đón chưa, nghề nghiệp và thông tin chung...

- Luôn chuẩn bị giấy hoặc ghi vào điện thoại địa chỉ, số điện thoại khách sạn/nơi ở. Nếu bị giữ lại, hãy chủ động nhờ nhân viên hải quan gọi vào số điện thoại đó để kiểm chứng.

- Chuẩn bị tiền mặt trong túi nếu bị hỏi. Bản thân tôi khi nhập cảnh cũng bị yêu cầu cần có 1.000 SGD (16,5 triệu đồng).

- Luôn giữ thái độ bình tĩnh trong mọi trường hợp. Người Singapore rất thân thiện nên các bạn hoàn toàn yên tâm và thoải mái khi gặp nhân viên hải quan.

Đảo quốc sư tử thu hút nhiều du khách Việt bởi nhiều công trình kiến trúc ấn tượng, sự an toàn và không khí trong lành. Ảnh: NVCC

2. Chuyện đi xe khách từ Malaysia về Singapore

Chuyến đi trải nghiệm của tôi rất êm đềm cho tới khi đi xe khách từ Malaysia tới Singapore để về Việt Nam (tôi mua vé khứ hồi từ Singapore về Hà Nội).

Khi đến cửa khẩu Malaysia - Singapore, do số lượng người nhập cảnh đông nên tôi làm thủ tục khá lâu (hơn một tiếng). Tuy nhiên, tài xế xe buýt người Malaysia đã không chờ mà đi thẳng vào trung tâm. Việc làm thủ tục nhập cảnh lâu từng xảy ra khi tôi từ Singapore sang Malaysia nhưng tài xế người Singapore rất thân thiện và chờ tới hành khách cuối cùng.

Gần chục khách nước ngoài bao gồm nhóm của tôi bị bỏ lại ở một nơi quá xa trung tâm. Khi đó, mọi người vô cùng bối rối. Chúng tôi liên lạc với phòng vé xe ở Malaysia, họ đã không tìm ra hướng giải quyết mà còn quát qua điện thoại, đồng thời cho biết, đó cũng là chuyến cuối cùng trong ngày của hãng xe.

Khi biết không thể trông chờ phòng vé, chúng tôi đã liên hệ phòng thông tin để hỏi về chuyến xe tới trạm tàu MRT gần nhất để về trung tâm Singapore. May mắn là một nhân viên người Singapore đã giúp chúng tôi mua vé và tìm xe buýt về.

Lời khuyên:

- Khi đi bất kỳ nước nào, các bạn cần chủ động tìm thông tin. Hãy tìm đến tất cả nhân viên, người địa phương để hỏi rõ thông tin mình cần thay vì ngồi một chỗ lo lắng và chờ người đến hỏi thăm, giúp đỡ. Tự nhận thức rằng mình đang ở một nước xa lạ và không có người thân thích, nên "hãy tự cứu lấy mình".

- Người địa phương nói tiếng Anh đôi khi có giọng khá khó nghe. Khi giao tiếp, hãy sử dụng ngữ điệu đơn giản để họ dễ hiểu.

- Chủ động mua sim điện thoại và lấy bản đồ đường xá, tàu điện ngầm, tàu trên cao ở sân bay và tìm hiểu cụ thể để chủ động việc đi lại. Chi phí sử dụng tàu điện ngầm, buýt hoặc tàu điện trên cao ở các nước như Thái Lan, Singapore hay Malaysia khá rẻ và tiện lợi nên hãy tận dụng các phương tiện giao thông này để tiết kiệm chi phí cho chuyến đi.

- Giữ lại vé/cuống vé hoặc hoá đơn để kiểm tra thông tin khi gặp trường hợp bất trắc. Ghi nhớ tên xe, biển số xe đi lại. Nên lưu số phòng vé/khách sạn để tiện cho việc liên lạc.

Khu Universal Studio có nhiều hoạt động vui chơi, cửa hàng thú vị. Ảnh: NVCC

3. Chuyện nhỡ chuyến bay

Bản thân tôi là người cẩn thận nhưng không ngờ đã lỡ chuyến bay lần này. Cả nhóm đã cẩn thận làm thủ tục check-in khá sớm và đi ăn trước khi lên máy bay. Khi tìm đến cửa ra máy bay trước 25 phút mới biết máy bay đã đổi sang một cửa khác khá xa. Chạy trong sân bay đẳng cấp thế giới như Changi cảm giác như chạy trong sân vận động quốc gia vậy. Rất tiếc là khi chúng tôi đến nơi thì máy bay đã cất cánh. Cả nhóm tìm hiểu ra mới biết thông tin được thông báo qua loa phát thanh và âm lượng không quá lớn (so với Nội Bài), nên trong lúc lơ đễnh, chúng tôi đã không để ý. Đây cũng là chuyến bay cuối về Việt Nam của ngày hôm đó.

Chúng tôi đành chấp nhận ở lại sân bay thêm một ngày để chờ chuyến bay kế tiếp vì sau khi làm thủ tục xuất nhập cảnh, bạn sẽ không thể ra khỏi sân bay. May mắn là cả nhóm đã được nhân viên phòng vé cho thông tin vé giá rẻ và số tiền ít ỏi còn lại vẫn đủ mua vé về nước.

Một người bạn Singapore tốt bụng đã chuyển một khoản tiền nhỏ qua nhân viên sân bay giúp cả nhóm thuê một phòng trong sân bay để nghỉ lại. Tuy nhiên, sân bay Changi có cơ sở vật chất rất tốt. Nếu bị nhỡ chuyến bay hoặc các bạn đi phượt muốn tiết kiệm chi phí ăn ở, có thể ngủ lại tại sân bay. Ở đây có đầy đủ ghế nằm, tivi, phòng chơi điện tử, nước uống miễn phí, siêu thị và quán ăn la liệt từ giá rẻ cho đến cao cấp. Thiếu duy nhất phòng tắm. Các bạn có thể dành thời gian đi thăm thú trong lúc rảnh rỗi.

Lời khuyên:

- Các bạn không nên lo lắng, quay ra trách nhau mà mất thời gian. Hãy mau tìm đến phòng vé của hãng máy bay mình bị nhỡ để tìm hướng giải quyết. Họ sẽ giới thiệu vé giờ chót, các loại vé giá rẻ của ngày hôm sau. Tôi đã được nhân viên giới thiệu giá vé khá rẻ về Hà Nội.

- Luôn cập nhật thông tin chuyến bay và check-in sớm. Đừng để giống tôi. Sân bay Changi khá nghiêm ngặt nên họ chỉ thông báo nhiều nhất là hai lần.

- Không nên tiêu đến đồng tiền cuối cùng mà giữ lại một khoản tiền tương đối để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

- Tự tin, lạc quan, hãy luôn tin tưởng rằng trong cái rủi sẽ có cái may và chuyện gì cũng sẽ có hướng giải quyết.

Trên đây tất nhiên chỉ là một vài trường hợp hy hữu có thể xảy ra. Tới thăm Singapore vẫn là chuyến thú vị với nhiều trải nghiệm đối với tôi. Các bạn hoàn toàn có thể có chuyến đi an toàn và thú vị khi đã chuẩn bị lịch trình tốt và rõ ràng. Trên hết, việc tự chủ động trong mọi việc cũng giúp tôi và các bạn trưởng thành hơn và thoát khỏi tâm lý e dè, lo ngại khi tới một đất nước xa lạ.

Ngọc Nhất