Fashionista Chế Nguyễn Quỳnh Châu bật mí mẹo hay khi đi du lịch

Người mẫu cho biết nên mang hành lý gọn nhẹ, không đem theo nhiều tiền mặt mà thay vào đó có thể thanh toán bằng Samsung Pay...

Chế Nguyễn Quỳnh Châu sở hữu chiều cao 1m74, là một người mẫu tiềm năng với phong thái tự tin, cá tính. Vì thường xuyên phải di chuyển, trình diễn cả trong nước lẫn quốc tế và từng khám phá nhiều nơi trên thế giới, cô chia sẻ một vài kinh nghiệm về cách chuẩn bị hành lý cũng như những bí quyết để có một chuyến du lịch nhẹ nhàng, thú vị.

Lọc lại hành lý hai lần

Sau khi chọn ra những thứ có thể cần đến trong chuyến đi, Chế Nguyễn Quỳnh Châu luôn có thêm bước lọc lại, cân nhắc các yếu tố như số ngày đi, khí hậu nơi đến, điều kiện mua sắm tại các thành phố... để giảm bớt hành lý. Thay vì mang quá nhiều áo khoác, giày dép, đồ điện tử... cô chỉ mang mỗi loại một thứ. Ví tiền cũng được cô nàng bỏ ở nhà và thay thế bằng các công cụ thanh toán di động.

Sự gọn nhẹ giúp Quỳnh Châu tận hưởng trọn vẹn chuyến du lịch hơn.

Nguyên tắc của nữ người mẫu là những thứ có thể sống thiếu trong một tuần hoặc dễ dàng mua tại điểm đến như dụng cụ vệ sinh cá nhân, tất dùng một lần, mũ... không nên mang theo. Riêng quần áo dù mang ít vẫn phải đảm bảo các món cơ bản như áo thun, quần jean, áo sơ mi... để dễ dàng phối đồ theo nhiều phong cách khác nhau. Không gian hành lý tiết kiệm được, cô dành để đựng các món đồ mua sắm cho bản thân hoặc quà tặng khi về.

Tận dụng tốt quỹ thời gian

Thời gian du lịch có hạn nhưng những thứ cần trải nghiệm quá nhiều, vì vậy, Quỳnh Châu luôn cố gắng sắp xếp lịch trình khoa học nhất. Cô nàng 9x tự đặt ra những quy định như phải dậy sớm hơn lúc ở nhà một tiếng, tối giản hóa các bước trang điểm, không để trễ tàu điện... làm ảnh hưởng đến lịch trình đã định trước.

Một mẹo mua sắm khá hay được Quỳnh Châu tận dụng chính là chiếc đồng hồ Gear S3 trên cổ tay làm công cụ thanh toán. Với việc tích hợp ứng dụng Samsung Pay vào thiết bị này, chỉ một cú chạm cổ tay vào máy cà thẻ là những món đồ lưu niệm, một bữa ăn hay chuyến mua sắm trong trung tâm thương mại đã hoàn thành.

Samsung Pay giúp Chế Nguyễn Quỳnh Châu mua sắm trong tích tắc.

Việc hỗ trợ cùng lúc nhiều loại máy cà thẻ, đồng thời sở hữu mạng lưới đối tác với nhiều ngân hàng trong và ngoài nước "biến" Samsung Pay thành một công cụ thanh toán tiện lợi. Trong chuyến du lịch Nhật Bản gần nhất, tất cả điểm đến của người đẹp, từ quán ăn đường phố đến nhà hàng sang trọng, cửa hàng lưu niệm đến trung tâm mua sắm lớn đều chấp nhận phương thức thanh toán này.

Giữ tâm trạng thoải mái, thảnh thơi

Tâm trạng ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm du lịch. Do đó, bên cạnh việc chuẩn bị lịch trình chu đáo, Chế Nguyễn Quỳnh Châu tìm cách giải quyết các lo lắng quen thuộc như không may bị mất trộm ví, đổi trúng tiền giả, mất giấy tờ... ngay từ khi ở nhà. Chuyển từ thanh toán tiền mặt và cà thẻ sang Samsung Pay, cô có thể gạt bỏ mọi lo lắng về an toàn tài chính trong suốt chuyến đi. Với ba lớp bảo mật tân tiến đã được kiểm duyệt, Samsung Pay được đánh giá khá an toàn

Người mẫu sinh năm 1994 cho biết: "Mỗi lần ra đường tôi không còn phải đắn đo xem sẽ nhét bao nhiêu tiền vào ví, tập trung thẻ tích điểm rải rác khắp nơi về chung một mối, thậm chí còn không nghĩ xem sẽ mang ví nào cho hợp. Lúc chụp hình cũng không phải hối hả tìm chỗ để túi xách, nhờ đó, mọi chuyến du lịch đều thoải mái".

Samsung Pay không chỉ là ứng dụng thanh toán di động mà còn là một phong cách sống mới của những người trẻ thời thượng. Mọi nhu cầu về vật chất, giải trí, ăn uống, du lịch... đều có thể dễ dàng mua được qua những cái chạm đơn giản và nhanh chóng trên chính thiết bị di động của bạn.

Phát Đạt