El Nido lộn xộn, dễ thương và hấp dẫn đến nghẹt thở

Tôi phải lòng biển trời Philippines từ chuyến đi Boracay mấy năm về trước nên tự hứa với lòng mình là nhất quyết phải đi tiếp những vùng biển xinh đẹp khác của đất nước thân thiện này và điểm đến kế tiếp của tôi chính là vùng biển El Nido.

El Nido là một điểm đến được đánh giá cao trên Tripadvisor.

Từ TP HCM, tôi bay đi Manila của hãng hàng không Cebu Pacific lúc rạng sáng, đến Manila tôi tiếp tục bay chuyến nội địa đến Puerto Princesa - thủ phủ của tỉnh Palawan. Và từ Puerto Princesa, tôi không ở đó chơi trước mà bắt xe đò đi ngay đến El Nido nằm cách Puerto Princesa khoảng 300 km và xe chạy mất 6 tiếng đồng hồ.

Đường đi từ Puerto Princesa tới El Nido nghe nói những năm trước chưa làm nên gập ghềnh đi cực lắm, tuy nhiên lần này tôi đi đường xá đã đổ bê tông khá tốt rồi nên đi cũng ngắn thời gian hơn và đỡ mệt. Khung cảnh hai bên đường cũng đẹp, lúc thì núi đồi, lúc thì biển xanh, khi thì những ruộng lúa, cánh đồng dừa nghiêng ngả... nên nhìn ngắm khá thích và đường ít xe cộ nên xe chạy cũng không lo nguy hiểm, duy chỉ có đường quanh co ngoằn nghoèo nên bảo đảm ai bị say xe thì rất dễ nôn.

Đến El Nido là đã chiều nhưng nắng vẫn còn gắt lắm. Nhìn cái bến xe đầy bụi bặm làm tôi nhớ tới Vang Vieng bên Lào. Đón xe tri-cycle hết 50 peso (khoảng gần 25.000 đồng) về nhà trọ, tôi bỏ đồ đó và cùng mấy người bạn đi dạo ngay.

Trong mắt tôi, El Nido là một cái làng nhỏ ven biển lộn xộn mà dễ thương, thân thiện và hấp dẫn đến ngẹt thở. Ngôi làng ven biển ấy có vài con đường qua lại đi không thể nào lạc và một bãi biển nhỏ với những hàng quán đơn giản, mộc mạc, rất thân quen với tất cả mọi du khách tới đây. El Nido chẳng sầm uất như Boracay, không ồn ào như Phuket, Samui... mà cứ bình dị, sơ sài nhưng dễ làm xiêu lòng lữ khách. Hình như mọi người trong ngôi làng này họ biết nhau cả, họ gặp nhau chào hỏi, cười nói vui vẻ và du khách cũng đi chút xíu là gặp lại nhau nên thấy hình như ai cũng quen nhau hết.

Biển ở Philippines nói chung và El Nido nói riêng trong vắt và xanh ngắt.

Buổi chiều ở El Nido mát rượi, gió biển thổi vào từng cơn xua đi cái nóng của cả ngày dài ngập ánh mặt trời. Hàng quán ven biển và cả con đường chính của El Nido cũng bắt đầu xôn xao đón khách. Không có cảnh chèo kéo, không có người đứng trước quán mời mọc vồn vã như những nơi khác. Ở El Nido bạn yên tâm thư thả chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp rồi gọi cho mình thứ thức ăn, nước uống đã chọn rồi ung dung ngồi ngắm cảnh trời đất ngoài kia giao nhau để rồi cảnh hoàng hôn tuyệt vời trên biển hiện ra từ từ khiến ai cũng ngây ngất, đắm say.

Sớm mai trong mắt tôi có lẽ là lúc tấp nập nhất ở làng El Nido nhỏ bé này. Tôi dậy sớm thả bộ dọc bãi biển. Biển sớm mai yên như hồ không chút gợn sóng. Tôi bắt gặp những người ngư dân đi đánh bắt sớm, chuyển cá vào rồi những người khác xách từng xô cá cùng với cái cân nhỏ đi bán cá dạo. Một vài người của các quán ăn, khách sạn ven biển vác cào ra cào rác cho bãi cát của bờ biển. Thanh niên thì khuân nước uống, xăng dầu, thức ăn hay thuyền kayak... lên tàu thuyền để chuẩn bị đón khách đi các đảo nhỏ tắm biển lặn biển... theo tour trong ngày bởi đa số khách đến El Nido là đi các tour ra đảo nhỏ gần đó chứ không phải như ở Boracay là có thể tắm ngay tại bãi.

Sẽ có 4 tour căn bản đi đảo tại El Nido mà đi đâu tại đây bạn cũng sẽ thấy chào bán. Đó là tour A, B, C và D. Theo đa số kinh nghiệm của những người đi trước cũng như ý kiến của người bán tour thì nếu bạn chỉ có hai ngày để đi tour ra biển ở đây thì nên chọn tour A và C là hay nhất vì có nhiều bãi biển đẹp nằm ẩn giữa các ngọn núi đá, nhiều lagoon rất hay nằm thật bí ẩn khiến bạn không khỏi bất ngờ. Còn những ai mê lặn thì có thể đi tour B và D thêm hoặc bạn cũng có thể kết hợp theo ý mình. Tôi không có nhiều thời gian để đi hết cả 4 tour nên đã chọn tour A và C theo chỉ dẫn. Thiệt tình là đã đi nhiều biển nhưng phải nói biển ở các đảo của El Nido quá đẹp. Nước trong kinh khủng và có quá nhiều bãi tắm đẹp rất bất ngờ.

Có nhiều trò chơi trên biển cho bạn.

Cả nhóm chúng tôi ai nấy cũng đều mê mẩn và ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của biển nơi đây. Biển đã đẹp rồi, cá còn nhiều nữa chứ. Người dân nơi đây bảo tồn thiên nhiên rất tốt. Họ không hề xả rác và luôn khuyên du khách hãy nhớ kỹ điều đó vậy nên kiếm đỏ con mắt ở đây cũng không thấy một cái túi ni lông hay vỏ chai nước suối nào trôi bồng bềnh. Điều này càng làm tôi ngưỡng mộ tinh thần bảo vệ môi trường của họ. Họ ở xa xôi, họ chỉ có điện một ngày từ 14h chiều đến 6h sáng. Internet thì chập chờn lúc mạnh lúc yếu, không tìm thấy cảnh những nam thanh nữ tú sành điệu lướt smart phone tràn ngập như xứ mình, ấy vậy mà ý thức không xả rác, ý thức giữ môi trường sạch đẹp của họ làm tôi thấy rất phục. Một lần nữa nhận ra rằng đâu cần phải học cao, đâu cần phải sống ở môi trường hiện đại... thì mới có ý thức cao đâu phải không.

Các tour đi đảo ở El Nido cũng rất tốt. Hầu hết xuất phát lúc 9h sáng và kết thúc lúc 17h chiều và bao ăn bữa trưa. Họ không nấu sẵn thức ăn trong đất liền như các tour đi biển ở mình mà ra đảo mới nấu nướng để thức ăn được nóng và tạo cảm giác ngon miệng cho du khách. Tất cả đều rất sạch sẽ, gọn gàng và rác thải của chuyến đi, của bữa ăn trưa được họ gom lại tất cả rồi mang về đất liền. Các món ăn cũng đơn giản chỉ là thịt nướng, cá nướng, cà tím nướng cùng món tráng miệng xoài và thơm... nhưng ăn khá ngon.

Phải nói biển ở đây cá nhiều vô cùng và chúng rất dạn. Rất nhiều cá nhào vào rỉa chân du khách, chúng bơi thành từng đàn đủ màu rất đẹp, snorkeling ở đây để ngắm cá đủ màu sắc trong làn nước trong vắt là trải nghiệm mà ai đi El Nido về sẽ chẳng thể nào quên.

Ở El Nido, việc ăn uống hơi hạn chế vì đơn điệu và ít có sự lựa chọn. Buổi tối lang thang chỉ có vài nơi bán hải sản ở ven biển cùng một số nhà hàng bán món Tây và vài quán ăn kiểu địa phương có vị hơi mặn hơi khó ăn. Ở đây không có nhiều hàng rong như các vùng biển bên Thái, bên Cam... mà thỉnh thoảng có mấy đứa nhóc tay xách thùng xốp đi bán hột vịt lộn miệng rao "ba lô, ba lô" gì đó mà thôi.

Ở làng El Nido, khách trú ngụ đa số là dân đi balô ít tiền chứ khách giàu sang họ đều ở các resort ngoài các đảo cả. Nghe nói giá resort cũng cao và dịch vụ cũng tốt lắm. Du khách ở resort họ không đi xe đò ngồi 6 tiếng từ Puerto Princesa như tôi mà họ đi máy bay loại nhỏ 19 chỗ của hãng Island Transvoyager (ITI) với giá khá mắc từ Manila thẳng qua sân bay Lio nằm cách El Nido vài dặm khỏe re.

Những chiếc thuyền truyền truyền thống ở Philippines.

El Nidio bụi bặm, quê mùa chẳng tiện nghi nhưng đầy ấn tượng. Ấn tượng về con người thân thiện hiền hòa khiến tôi thấy quen thuộc như mình đang đi về nơi nào đó rất quen thân... cứ thong dong mà đi thả bước lang thang, cứ chui rúc qua mấy con hẻm nhỏ xíu để ra biển giữa trời tối thui mà chẳng có gì lo lắng sợ hãi... Bởi gặp ai cũng thấy họ cười vui vẻ, hỏi gì cũng được chỉ tận tình... nên tự nhiên thấy có cảm giác như mình đang đi "về quê" chứ chẳng phải đang đi đến một vùng biển đảo xa lạ nào. Và đây cũng chính là lý do để El Nido đứng đầu trong top những vùng biển đáng đến ở châu Á do Tripadvisor bình chọn năm qua.

Ngày cuối cùng ở El Nido tôi dậy rất sớm rồi rời phòng trọ thả bộ loanh quanh ngôi làng nhỏ này lần cuối trước khi nói lời chào tạm biệt El Nido để lên xe đò ngồi 6 tiếng lắc lư trên con đường cong quẹo trở về Puerto Princesa. Tôi đi ra hướng biển để ngắm vịnh Bacuit sớm mai yên bình có những con tàu đang neo chờ đến giờ đưa khách đi tour ra đảo... những con tàu kiểu đặc trưng Philippines có hai càng hai bên sớm nay nhuộm màu nắng ban mai đẹp quá, chốc chốc chúng khẽ lắc lư theo từng con gió nhỏ ngoài đại dương xa xôi thổi vào. Một ngày mới nhộn nhịp đang tới, những người dân thân thiện làng El Nido lại sẽ bắt đầu những công việc thân thuộc hàng ngày của họ còn tôi sẽ về Puerto để tiếp tục những ngày lang thang Palawan còn lại của mình.

El Nido không hào nhoáng, El Nido chẳng sang trọng và cũng chẳng tiện nghi gì nhưng trong tôi nó là ngôi làng tôi có cảm tình nhiều nhất ở những vùng biển tôi đã đi qua...

Vài lưu ý cho chuyến đi El Nido:

- Cebu Pacific rất hay bán vé giá rẻ. Hãy book vé từ TP HCM/Hà Nội tới Manila rồi book vé nội địa đi Puerto Princesa. Có thể ở chơi Puerto Princesa trước rồi đi El Nido sau, sau đó từ El Nido về thẳng sân bay. Tuy nhiên cần canh giờ bay sao cho phù hợp. Máy bay của Cebu Pacific giá rẻ nhưng máy lạnh rất tốt nên mọi người nhớ mang theo áo gió mỏng hay mền mỏng mà trùm chống lạnh nhé.

- Từ Puerto Princesa đi El Nido và ngược lại đi xe đò. Xe van máy lạnh thì giá 600-700 peso/người/chiều (khoảng ngoài 300.000 đồng). Xe bus không máy lạnh rẻ hơn nhưng đi chậm hơn. Xe van chạy sẽ dừng lại để ăn trưa và đi restroom. Đường đi khá cong quẹo nên ai say xe thì cẩn thận. Vé xe có thể mua tại ga đến sân bay hoặc ra ngoài đi tricycle chừng 50 peso (25.000 đồng) đến travel agent gần đó mua vé đi. Xe van sẽ đón bạn tại đại lý du lịch. Từ El Nido về có thể nhờ nhà trọ book vé hoặc book cái quầy vé ở El Nido rất dễ.

- Tri-cycle từ bến xe về khách sạn là 50 peso/xe.

- Nếu có điều kiện thì book vé máy bay của Island Transvoyager (ITI) giá chừng 163 USD/ chiều đến thẳng El Nido từ Manila.

- Nên nhớ là phí sân bay ở Philippines không bao gồm trong vé máy bay nên phải mua riêng, nhớ để dành 550 peso để mua vé phí phục vụ sân bay khi bay về từ Manila.

- Nhà trọ ở El Nido đa số nằm trong làng, không book trên Agoda mà email thẳng cho họ và đặt cọc tiền 50% qua paypal. Tôi ở Bulskamp Inn: bulskamp_inn@yahoo.com yên tĩnh, gần nhiều quán ăn và phòng sạch sẽ, service tốt nhưng toilet hơi nhỏ chút. Giá phòng tùy mùa.

- Có khá nhiều nhà trọ và những khu nhà nhỏ khác quanh đó ở dọc bờ biển, trong phố... nên xem review trên Tripadvisor trước cho chắc ăn.

- Nếu có điều kiện thì book các resort ngoài đảo rất đẹp. Nếu book được cái Treetop ngủ ở trên cây thì hay nhưng cái này luôn full vì có 2-3 phòng thôi.

- Có thời gian thì thuê xe máy chạy nhìn cảnh cũng rất đẹp. Có những bãi biển ở xa nghe nói rất hay ho.

- Ăn ở quán The Alternative đẹp, chỗ ngồi hay; seafood ở Aplaya Restro ngon rẻ; Pizza Altrove Trattoria; Cafe ở The Art Cafe, Coco Bar hay Pukka Bar; Pasta quán Lucky Alofa; nhớ uống mango shake vì xoài ở Philippines rất thơm ngon.

- Mua sim 3G từ sân bay Manila luôn cho chắc, có các gói khác nhau từ 250 peso nhưng gói 600 peso được gọi điện thoại, dùng 3G unlimited trong 5 ngày.

- Đổi tiền ở sân bay Manila cao hơn ở El Nido, ở Puerto Princesa có một chỗ đổi tiền giá cao của ngân hàng gần mall Robinson nhưng không mở 2424/24. Các nơi khác giá không cao bằng ở Manila.

- Nhớ mang kem chống nắng, aftersun lotion, nón, kiếng mát không thì rất nóng.

- Nhớ mang dép nhựa có quai sau theo vì lúc đi đảo có nhiều nơi phải đi bộ dưới nước mà có rất nhiều san hô dễ đâm vào chân.

- Theo người dân thì thời gian đi El Nido tốt nhất là từ tháng 2 tới tháng 5 hàng năm vì biển đẹp, nắng đẹp.

Bài và ảnh: Thiện Nguyễn