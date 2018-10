Du lịch xanh 'bắt chước' lịch trình của Tăng Thanh Hà ở Đà Lạt

Bộ ba Thân Thuý Hà - Tăng Thanh Hà - May Phạm còn chứng minh khả năng "bắt trend" của mình khi lập tức check in ở quán cà phê mới mở ở Đà Lạt mang tên La Zero Cafe. Nằm ở địa chỉ 242 Yersin, quán khai trương chỉ vài tuần nhưng đã xuất hiện trên nhiều trang review với nhận xét "rất đáng để thử nghiệm". Giữa "rừng" quán cà phê mọc lên như nấm, La Zero Cafe vẫn mang dấu ấn của riêng mình với lối thiết kế tinh tế và tự nhiên.