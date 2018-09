Du lịch tự lái xe ở châu Âu - đi tour mà vẫn tự do

Bạn sẽ được thỏa sức lái xe tự do qua các thành phố châu Âu nhưng không cần lo giấy tờ, đặt vé máy bay hay vé máy bay.

Du lịch châu Âu thường có 3 loại hình chính: đi theo tour, đi tự túc bằng phương tiện công cộng (máy bay, tàu hỏa) và thuê xe tự lái. Lựa chọn thứ 3 thời gian gần đây đang được nhiều người lựa chọn nhưng sẽ "ngốn" của bạn nhiều thời gian tìm hiểu về cung đường, trạm dừng chân, đổ xăng, chỗ ăn ở. Do đó, một loại hình mới tinh - du lịch tự lái theo tour - ra đời sẽ giảm bớt thời gian chuẩn bị mà vẫn mang lại cảm giác tự do, thoải mái.

Chỉ với một chiếc ôtô, một chiếc máy định vị, bạn sẽ tận hưởng cảm giác tự do rong ruổi trên những cung đường châu Âu băng qua những ngôi làng ngoại ô xinh xắn, những cánh rừng, những thung lũng, những khu vườn, những thành phố... Bạn có thể thoải mái dừng lại ở bất cứ một khung cảnh nào đó tình cờ bắt gặp trên đường đi, hoặc không, bạn có thể phớt lờ một thị trấn không mấy hứng thú. Bạn có thể thoải mái lựa chọn những bữa ăn của mình ở một nhà hàng địa phương dân dã, hay một nhà hàng sang trọng hay thậm chí là đánh xe ra siêu thị mua đồ về tự nấu.

Điểm khác biệt

Trước chuyến bay, cả đoàn sẽ họp lại với hướng dẫn viên, bàn chi tiết lịch trình và các thỏa thuận. Bạn có thể được cùng quyết định điểm dừng, thời gian dừng, ăn uống trong quá trình đi tour, khách sạn... Một đoàn khách khoảng hơn 30 người, tương đương khoảng 10 xe, mỗi xe 4 người, khởi hành ít nhất tầm 4-5 xe (tương đương 16 đến 20 người).

Ngay khi đáp xuống sân bay, du khách sẽ nhận xe. Nếu bạn không biết lái xe thì hướng dẫn viên của đoàn sẽ giúp làm việc này. Xe sử dụng trong tour tự lái thường là ôtô từ 4-7 chỗ, nếu du khách có nhu cầu đi xe riêng cho 2 người thì giá thành sẽ cao hơn. Mỗi xe sẽ có 1–2 khách luân phiên nhau lái xe trong suốt chuyến hành trình, tùy theo sự phân công thống nhất trước khi đi tour.

Để đảm bảo an toàn, các xe sẽ di chuyển theo đội hình, tuân theo các quy tắc mà cả nhóm đã thống nhất và thường xuyên liên lạc với nhau thông qua bộ đàm. Du lịch tự lái khá giống với hình thức phượt caravan mà người Việt hay dùng nhưng đây là hình thức phượt cao cấp hơn vì bạn được ăn, được ngủ, được trải nghiệm theo cách mình thích, theo hành trình đặc biệt của đoàn tour.

Nếu như các tour du lịch truyền thống đều do công ty du lịch lên sẵn lịch trình, book sẵn khách sạn, nhà hàng, xe cộ, các điểm tham quan với khung thời gian rất khít. Du khách thường phải chạy đua với một lịch trình dày đặc, mà mỗi nơi chỉ có khoảng 30 phút đến một giờ đủ để "cưỡi ngựa xem hoa", không có thời gian shopping và lựa chọn đồ ăn yêu thích thì với trải nghiệm này bạn sẽ được tận hưởng nhiều hơn.

Điểm thú vị của tour tự lái là bạn thích chỗ nào thì ghé chỗ đó. Bạn sẽ có cơ hội đặt chân đến những nơi không có trên bản đồ du lịch mà chỉ có dân bản địa mới biết. Đó có thể là một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Paris mà bạn vô tình nhìn thấy, hay một cánh đồng dâu tây trĩu quả trên đường xẻ dọc bờ Tây nước Mỹ, chỉ cần hội ý và thống nhất ý kiến cả đoàn có thể tấp vào vui chơi thỏa thích đến khi nào chán thì thôi.

Đặc biệt là được trải nghiệm ẩm thực địa phương một cách chân thật nhất. Bạn có thể nhờ hướng dẫn viên gợi ý những quán ăn ngon hoặc lái xe đến siêu thị mua thực phẩm về nấu ăn như một người dân bản địa thứ thiệt. Nếu gặp trở ngại trong việc giao tiếp thì bạn sẽ được hướng dẫn viên hỗ trợ.

Kỹ năng cần thiết

Không “quản” khách từ A đến Z như các tour thông thường, với loại hình này, hướng dẫn viên sẽ đi theo đoàn, chịu trách nhiệm cố vấn, hướng dẫn và hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh. Do đó mà bản thân mỗi du khách khi tham gia tour tự lái phải trang bị cho nhiều kỹ năng hơn là đi tour trọn gói.

Kỹ năng lái xe là quan trọng nhất, tuy nhiên không phải tất cả các khách trong đoàn đều phải biết lái xe mà mỗi xe có thể do 2 hoặc 3 người thay phiên nhau lái, do đó những khách nào lái xe phải đăng ký trước. Lái xe ở nước ngoài là một điều không dễ dàng (do quy định hay luật giao thông đường bộ mỗi nước có thể khác nhau), lại là lái xe với một hành trình dài hàng nghìn kilomet, qua biên giới của 3-4 quốc gia, nên trước khi đi tour du khách sẽ được trao đổi những kỹ năng lái xe, luật lệ giao thông, tốc độ lái, các cung đường, cách sử dụng hệ thống định vị, bộ đàm, bản đồ (online, offline). Cả đoàn cũng phải thống nhất các phương án liên lạc, đi lại cũng như đưa ra phát thảo những tình huống phát sinh như bị lạc nhau, xe hỏng và đưa ra cách xử lý, đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong đoàn nều nắm được thông tin và đều được cập nhật tình hình trên suốt hành trình.

Bên cạnh đó, mỗi du khách cũng nên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về văn hóa, thời tiết, những điều cấm kỵ... ở những đất nước mà mình đến. Đặc biệt là khả năng tiếng Anh để có thể tự xoay sở trong những trường hợp bất khả kháng. Đặc biệt là nên mang theo các loại thuốc, những đồ dùng cá nhân hằng ngày, sạc và pin dự phòng và quần áo ấm vì thời tiết thất thường.

Nếu muốn tự lái, bạn cần chuẩn bị thêm bằng lái nhựa song ngữ. Tuy nhiên, một số hãng xe sẽ yêu cầu thêm các giấy tờ như bằng lái xe quốc tế (do Việt Nam cấp). Bạn cũng phải mang theo thẻ visa để thanh toán các dịch vụ trong những ngày rong ruổi.

Điểm hạn chế

Ngoài những mặt thuận lợi, du lịch tự lái cũng có một số hạn chế, để bạn cân nhắc xem mình có thực sự phù hợp hay không. Khi tham gia đoàn, bạn phải có tinh thần tập thể cao và tuân theo các nguyên tắc chung, đặc biệt là không tự ý tách đoàn dưới bất cứ hình thức nào để đảm bảo cả đoàn đi đến nơi về đến chốn, tận hưởng chuyến đi an toàn.

Hành lý cũng không được cồng kềnh, phải thật gọn nhẹ bởi bạn di chuyển liên tục và ôtô thì không có nhiều chỗ chứa nên hãy cân nhắc chỉ mang những gì cần thiết nhất.

Tour tự lái xe cũng ít điểm dừng hơn so với các tour du lịch châu Âu bình thường do di chuyển bằng ôtô sẽ chậm hơn so với đi tàu hay máy bay. Các điểm đến cũng thường phải gần nhau. Ví dụ như tour châu Âu, bạn nên đi Đức - Czech - Áo do cùng một trục đường. Đi du lịch theo tour hay tự túc bình thường bằng phương tiện công cộng, với thời gian 2-3 tuần bạn có thể đi được khoảng 10 thành phố.

Với loại hình tour này, các bữa ăn không cố định nên giá tour không bao gồm tiền ăn. Bạn sẽ phải chi trả bữa ăn tùy theo nhu cầu cá nhân và tự thanh toán. Hướng dẫn viên chỉ gợi ý các nhà hàng và các món ăn nổi tiếng. Phí tham quan các điểm nổi tiếng cũng chưa bao gồm trong số tiền này, do tùy nhu cầu của mỗi người khác nhau, có người thích vào tham quan, người lại không. Ngoài ra, chi phí xăng xe, đỗ gửi xe, phí cầu đường cũng sẽ được chia lại cuối hành trình.

Giá tour chỉ bao gồm vé máy bay khứ hồi, tiền khách sạn, phí visa, bảo hiểm du lịch và chi phí thuê xe ôtô mà thôi. Do đó, nếu giá thành so với việc du lịch tự túc bằng phương tiện công cộng cũng sẽ đắt hơn.

Một đoàn khách Việt thực hiện tour tự lái xe. Hiện có một số công ty tổ chức loại hình này và dần dần được du khách đón nhận.

Lịch trình châu Âu tham khảo: Dưới đây là lịch trình tham khảo một tour 15 ngày tự lái qua các thành phố Frankfurt - Würzburg - Rothenburg - Augsburg - Munich - Innsbruck - Salzburg - Vienna - Prague - Berlin (Đức - Áo - Czech). - Hạ cánh xuống sân bay Frankfurt, nhận xe, dạo một vòng thành phố Frankfurt với quảng trường trung tâm Romerberg và trung tâm mua sắm Myzei đồ sộ bậc nhất châu Âu. - Di chuyển đến Wurzburg để dẫn vào cung đường lãng mạn nhất nước Đức (Romantic Road) với những di sản, những công trình kiến trúc đồ sộ và cả một nền văn hóa đầy tự hào của nước Đức. - Thành phố Rothenburg - được mệnh danh là “Viên ngọc thời Trung cổ”, nằm trên một bình nguyên, mặt hướng ra con sông Tauber thơ mộng. Đặc biệt, nếu đến đây vào tháng 10, bạn sẽ tham gia lễ hội bia lớn nhất hành tinh ở Munich. Sau đó, tham quan lâu đài cổ tích Neuschwanstein - niềm cảm hứng cho việc xây dựng hình ảnh tòa lâu đài trong tác phẩm Công chúa ngủ trong rừng của hãng Disney. - Tiếp tục đánh vô lăng khoảng 115 km để đến với nước Áo rong ruổi trên một trong những đoạn đường đẹp nhất châu Âu Grossglockner High Alpine. Con đường xuyên qua núi non, hồ băng, thác nước, những cách đồng hoa rực rỡ và uốn lượn qua các dãy núi Bruck, Salzburg, đến Heiligenblut, Carinthia. - Tham quan hang động băng Eisriesenwelt lớn nhất thế giới và thị trấn Hallstatt có tuổi đời hơn 7000 năm và được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Tiếp đó, cả đoàn đến thủ đô Vienna. - Rời nước Áo, tiếp tục chặng đường hơn 350 km để đến với Prague - thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất Cộng hòa Czech. Bạn ghé thăm lâu đài Prague, cầu Charles - biểu tượng của Prague, đến quảng trường Praha xem đồng hồ thiên văn điểm giờ, thăm chợ Sapa – một trong những cộng đồng người Việt đoàn kết và vững mạnh nhất thế giới hay ngắm toàn cảnh thành phố trên một chiếc thuyền lướt dọc sông Vltava - Điểm cuối cùng của hành trình là Berlin - thủ đô nước Đức, tham quan bức tường Berlin. Giá tham khảo khoảng 85 triệu đồng.

Quỳnh Anh - Nguyên Chi