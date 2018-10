Diễm My, Quang Vinh học làm trà sữa ở Đài Loan

Là một fan trà sữa, Diễm My hào hứng tự tay đo lượng đường, bột sữa, trân châu và lắc đều 33 lần để hòa quyện chúng với nhau. Điều cô cảm thấy thú vị nhất là sau khi tìm hiểu quá trình, nguyên liệu, cô được tự do tạo ra ly trà sữa trân châu phù hợp với khẩu vị của mình. 'Tôi còn nói vui với anh Quang Vinh về việc sẽ mở quán trà sữa tại Việt Nam nếu như thất nghiệp', Diễm My chia sẻ