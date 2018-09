Địa chỉ cuối tuần: Ba không gian ẩm thực bên bờ sông Hồng

Dù buổi hẹn của bạn có 2 người, 10 người hay 50 người thì những địa điểm dưới đây đều có thể đáp ứng.

Hãy thay đổi một chút không khí cho buổi "dating" cuối tuần này trong không khí se se lạnh không thể tuyệt vời hơn của mùa thu Hà Nội. Thay vì ngồi trong những nhà hàng đông đúc ở trung tâm, hãy đi xa hơn một chút, vượt qua bên kia bờ sông Hồng, bạn sẽ cảm thấy ngày nghỉ cuối tuần thú vị hơn đôi chút.

Nắng Sông Hồng - không gian cho hội nhóm đông người

Nếu bạn có kế hoạch tụ tập hội nhóm đông người thì Nắng Sông Hồng sẽ là địa chỉ phù hợp. Làng Văn hóa Du lịch và Ẩm thực rộng 8,5 ha này vừa mở cửa trở lại sau một thời gian nâng cấp. Đây là chuỗi mô hình văn hóa kết hợp với ẩm thực mang đậm nét truyền thống Bắc Bộ.

Một góc nhỏ trong không gian rộng 8,5 ha của Nắng Sông Hồng.

Toàn bộ không gian của Nắng Sông Hồng được xây dựng từ những chất liệu truyền thống như gạch Vồ, Gạch Bát, Đá Xanh, Ngói Gốm, tre nứa... nhằm tái hiện không gian kiến trúc cổ nhưng vẫn mang nét thời đại. Ở đây có nhà Thủy Đình sử dụng làm sân khấu múa rối nước lớn nhất Việt Nam với sức chứa lên tới 300 khách, quầy bar thiên nhiên với kiến trúc độc đáo... tất cả đều gần gũi với môi trường.

Món ăn ở đây được các đầu bếp kinh nghiệm làm việc tại các nhà hàng, khách sạn cao cấp ở Việt Nam, Trung Quốc, Singapore... đảm trách. Nhà hàng có đủ không gian phục vụ các nhóm đông lên tới cả nghìn người. Ngoài ra, nơi đây còn có những màn biểu diễn nghệ thuật truyền thống như quan họ, chèo, chầu văn... cùng nhiều hoạt động vui chơi khác. Đây chính là nơi từng tổ chức vòng thi chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014 và nhiều sự kiện lớn nhỏ khác.

Các món ăn mang đậm phong cách Bắc Bộ.

La Bodega - pizza nướng lò thủ công cho gia đình

Nằm sâu trong phố Thạch Cầu, Long Biên, đường đi khá lắt léo nhưng khi "đến đích", bạn sẽ bất ngờ bởi một không gian nhà hàng rất mở, rộng rãi, thư giãn giữa sân vườn với cây cối xum xuê, những bộ bàn ghế gỗ thô mộc, đơn giản, những hàng rào hoa dại nhiều màu sắc và hương thơm nhẹ nhàng.

Không gian tại La Bodega rất thư giãn.

Đây là không gian lý tưởng cho gia đình tụ tập vào ngày cuối tuần hoặc những ngày trời mát mẻ, nơi mà bố mẹ, ông bà có thể thoải mái ngồi trò chuyện, còn lũ trẻ con có thể chạy nhảy xung quanh, chơi xích đu, bập bênh... nhưng vẫn trong tầm mắt quản lý của người lớn.

Khác với nhiều nhà hàng pizza phổ biến, pizza ở đây được nướng hoàn toàn trong lò gạch thủ công bằng củi, khu chế biến được thiết kế mở, nơi thực khách có thể chứng kiến chiếc bánh của mình từ khi đưa vào lò cho tới khi hoàn thiện. Ngoài pizza, bạn có thể chọn salad, mì spaghetti... Một bữa ăn ở đây có giá trung bình khoảng 200.000 đến 300.000 đồng/người.

Bạn sẽ được thưởng thức pizza truyền thống.

The Clover at Ngọc Thụy - nhà hàng đồ Âu lãng mạn cho cặp đôi

The Clover tọa lạc trong một căn biệt thự được xây theo phong cách Pháp bên bờ sông Hồng với khung cảnh vô cùng lãng mạn. Bạn có thể chọn bàn giữa sân vườn, trên quầy bar sân thượng nhìn thẳng ra cầu Long Biên hay bên trong ngôi biệt thự. Menu đồ ăn của nhà hàng gồm những món Âu đương đại, với những sự kết hợp hương vị đột phá, luôn thay đổi theo mùa hoặc theo sản vật có sẵn của địa phương.

Không gian khá lãng mạn.

Đồ ăn có thể được gọi theo set hay à la carte, giá dao động từ 500.000 đến 2 triệu đồng tùy buổi trưa hay tối. Nhưng nếu được lựa chọn, hãy đến The Clover vào buổi chiều tà để ngắm hoàng hôn ven sông mà chắc hẳn chưa nhiều người được chứng kiến. The Clover at Ngọc Thụy còn có cả một kho rượu vang khổng lồ cho bạn lựa chọn. Nếu không rành, đừng ngại ngần hỏi những người phục vụ để bữa ăn kèm đồ uống của bạn thật "chuẩn chỉnh" theo đúng phong cách châu Âu.

Sự yên tĩnh của không gian nhà hàng rất lý tưởng cho các cặp đôi hay nhóm thực khách nhỏ. Tuy nhiên, bạn cũng có thể đặt trước cho nhóm khách với quy mô lớn hơn.

Các món ăn tinh tế.

Tâm Anh