Cô gái Việt ngất ngây với mùa thu vàng Bắc Kinh

Thời tiết Bắc Kinh mùa thu khá lạnh, thời gian này khoảng âm 1 độ C đến âm 2 độ C, lúc cao nhất cũng khoảng từ 15 độ C đến 17 độ C. "Tình hình ô nhiễm năm nay cũng không quá kinh khủng như mấy năm trước. Không còn sương mù khắp nơi, bầu trời xanh trong vắt. Bắc Kinh là nơi đầu tiên tôi thấy có 4 mùa xuân hạ thu đông rõ rệt", Thảo chia sẻ.