Chương trình ưu đãi 'Oh LaLa' từ Air France

Du khách có cơ hội mua vé tới châu Âu với giá phải chăng và còn được dừng miễn phí tại Paris để mua sắm, nghỉ ngơi.

Nếu bạn đang có kế hoạch du lịch mừng năm mới, chương trình ưu đãi lớn từ Air France mang tên "Oh LaLa" sẽ là cơ hội để bạn săn vé giá tốt. Chương trình được áp dụng trên tất cả các hạng ghế đi châu Âu và châu Mỹ. Trong đợt khuyến mãi này, giá vé khứ hồi đi Paris và châu Âu giảm chỉ còn từ 16,78 triệu đồng; châu Mỹ từ 27,263 triệu đồng trên hạng phổ thông đã gồm thuế, phí. Ngoài ra, vé cũng cho phép dừng miễn phí tại Paris nếu hành khách có nhu cầu nghỉ chân ở thủ đô nước Pháp trước khi bay đến bất kỳ thành phố nào trong mạng đường bay rộng lớn của Air France.

Bên cạnh đó, hành khách ở phân khúc cao cấp cần có sự riêng tư, thoải mái trong chuyến bay cũng được hưởng mức giá tốt cho vé khứ hồi trọn gói bay châu Âu từ 29,292 triệu đồng trên hạng phổ thông cao cấp và từ 49,994 triệu đồng trên hạng thương gia. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 1/2 cho các vé khởi hành trước 30/6. Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây.

Với thời gian khá linh hoạt, du khách có thể tận dụng cơ hội này để đi du lịch, nghỉ ngơi trong dịp Tết Nguyên đán hoặc lựa chọn một thời điểm khởi hành phù hợp trong khoảng từ nay đến hết tháng 6. Nếu Paris là lựa chọn của bạn, những ngày đầu năm ở thủ đô nước Pháp là thời điểm thú vị để vừa du xuân, vừa tranh thủ mua sắm trong đợt giảm giá mùa đông diễn ra đến 16/2. Đặc biệt, nếu chọn hạng ghế thương gia hoặc hạng phổ thông cao cấp để bay đến Paris trước 7/2, bạn sẽ được hưởng chương trình mua sắm VIP tại Printemps Haussmann Paris với những ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng cao cấp (truy cập website hoặc liên hệ Air France để biết thêm chi tiết)

Sau khi dừng chân tại Paris, bạn có thể tiếp tục hành trình lãng mạn đến “thành phố tình yêu” Venice của Italy. Khoảng thời gian từ 23/1 đến 9/2, người dân thành phố Venice cũng như du khách trên toàn thế giới nô nức với lễ hội hóa trang Carnival Venice. Những ngày này, thành Venice được sống lại trong quá khứ hàng trăm năm trước với những chiếc mặt nạ lộng lẫy, những bộ trang phục độc đáo và tiếng nhạc không ngừng từ các ban nhạc ngoài trời trên khắp các ngả đường.

Một sự kiện khác, bạn cũng không nên bỏ lỡ khi đến châu Âu vào mùa xuân, đó là lúc khu vườn Keukenhof tại Hà Lan mở cửa để đón du khách. Từ ngày 24/3 đến 16/5, trong khuôn viên rộng khoảng 32 ha, Keukenhof là nơi gieo trồng khoảng bảy triệu bông hoa ôn đới hàng năm. Du khách có thể chọn thả bộ thưởng hoa hoặc thong dong bằng xe đạp trong công viên để ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa tulip - loài hoa biểu tượng của Hà Lan.

Mặt khác, trong chuyến du lịch đầu năm này, nếu bạn muốn lựa chọn một địa điểm náo nhiệt hơn, bạn có thể bay tới “thành phố không bao giờ ngủ” New York. Khởi hành từ TP HCM hoặc Hà Nội, ngay buổi chiều tối cùng ngày, bạn đã có thể tận hưởng "quả táo lớn” của nước Mỹ. Như mọi nơi trên thế giới, mùa xuân là thời điểm New York sôi động hơn bao giờ hết. Bạn có thể theo chân đoàn diễu hành St.Patrick’s Day Parade vào ngày 17/3 qua đại lộ số 5 Fifth Avenue cùng nhiều địa điểm nổi tiếng tại New York như nhà thờ thánh Patrick hay công viên Central Park. Ngoài ra, còn nhiều bất ngờ thú vị mà bạn có thể khám phá tại quảng trường thời đại - Time Square rực sáng, toà nhà Empire State hay tượng Nữ thần tự do…

Thông tin chi tiết về chương trình, truy cập website Air France hoặc liên hệ với các phòng vé Air France: - 130 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM. Điện thoại: (08) 38.290981(82).

- Số 1 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (04) 3 825 3484.

(Nguồn: Air France)